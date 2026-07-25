บันเทิงรอบโลก "หลิวอี้เฟย" โผล่กินข้าวร้านท้องถิ่นฮ่องกง แฟนชมหน้าสดดูอ่อนวัย

“หลิวอี้เฟย” นักแสดงสาวชาวจีนวัย 38 ปี เจ้าของบทนำจากภาพยนตร์ Mulan ถูกพบขณะรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายในร้านฉ่าชานเต็งหรือคาเฟ่พื้นเมืองของฮ่องกง โดยเธอสวมแจ็กเก็ตยีน หมวกแก๊ปสีดำ และแทบไม่ได้แต่งหน้า จนแฟน ๆ แสดงความคิดเห็นว่าดูอ่อนวัยคล้ายนักศึกษามหาวิทยาลัย ในคลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ หลิวอี้เฟยกำลังใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพอาหารก่อนรับประทาน แต่มีท่าทีตกใจและเขินเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าลูกค้าคนอื่นกำลังบันทึกภาพเธอ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตชื่นชมความเป็นธรรมชาติและท่าทีติดดินของนักแสดงสาวชื่อดัง
“หยูเหวินเล่อ” นักแสดงและนักร้องชาวฮ่องกงวัย 44 ปี กับ “ซาราห์ หวัง” นางแบบชาวไต้หวันวัย 37 ปี ประกาศยุติชีวิตสมรสหลังแต่งงานกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 และมีบุตรร่วมกันสองคน โดยทั้งคู่ระบุว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกัน พร้อมยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่พ่อแม่และเป็นครอบครัวของลูกต่อไป ข่าวหย่าร้างครั้งนี้ทำให้เรื่องปัญหาทางการเงินของครอบครัวฝ่ายหญิงซึ่งเคยตกเป็นข่าวหลังงานแต่งถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เปิดเผยว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการแยกทางหรือไม่ และขอให้สังคมเคารพการตัดสินใจของครอบครัว
“ไอยู” นักร้องและนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาโกยางในเดือนกันยายน พร้อมเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตและการวางจำหน่ายสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 6 ออกไป หลังอาการท่อยูสเตเชียนเปิดค้างเรื้อรังทรุดลงจนกระทบต่อการควบคุมเสียงและการร้องเพลง แม้อาการจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวัน โดยไอยูเผยว่าอัลบั้มบันทึกเสียงเสร็จแล้ว แต่แพทย์เห็นว่าการจัดคอนเสิร์ตในช่วงนี้อาจหนักเกินไป พร้อมกล่าวขอโทษแฟนคลับและยืนยันว่าจะมุ่งรักษาตัวอย่างเต็มที่ เพื่อกลับมาพร้อมผลงานใหม่และเริ่มต้นปี 2027 ร่วมกับแฟน ๆ
“ควักดงยอน” นักแสดงหนุ่มวัย 29 ปี เตรียมเข้ารับราชการทหารในฐานะทหารประจำการวันที่ 25 สิงหาคม 2026 โดย THEBLACKLABEL ต้นสังกัดยืนยันว่าเจ้าตัวจะเข้าศูนย์ฝึกอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีพิธีส่งตัวเป็นกรณีพิเศษ ก่อนเข้ารับการฝึกพื้นฐานและประจำการตามหน่วยที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้เขาไม่สามารถร่วมรายการ The Village Barber ซีซัน 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือได้ ทั้งนี้ ควักดงยอนเริ่มแสดงตั้งแต่ปี 2012 และเป็นที่รู้จักจาก Love in the Moonlight, Vincenzo, Big Mouth และ Queen of Tears ก่อนมีผลงานล่าสุดในซีรีส์ The East Palace โดยคาดว่าจะปลดประจำการในเดือนกุมภาพันธ์ 2028