อาลัย "เคย์ลี ฮอตเทิล" จากเด็กหญิงผู้ใช้ภาษามือ สู่หัวใจของคอง

สำหรับผู้ชมทั่วโลก เคย์ลี ฮอตเทิล เป็นที่จดจำในบท “เจีย” เด็กหญิงชาวเกาะกะโหลกผู้สื่อสารกับคองผ่านภาษามือใน Godzilla vs. Kong แต่เบื้องหลังตัวละครสำคัญของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ คือเรื่องราวของเด็กสาวหูหนวกผู้พิสูจน์ว่า ข้อจำกัดด้านการได้ยินไม่อาจปิดกั้นพรสวรรค์และความฝันได้
เคย์ลีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2026 ขณะมีอายุ 18 ปี เธอเป็นหนึ่งในผู้โดยสารสามคนภายในรถที่แล่นออกนอกถนนและชนท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าความเร็วอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุ
เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกลำเลียงทางอากาศไปยังศูนย์รักษาผู้บาดเจ็บ ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนคนขับวัย 19 ปีได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรง ขณะที่ผู้โดยสารอีกคนปฏิเสธการรักษา โจชัว ฮอตเทิล ผู้เป็นพ่อ ยืนยันข่าวผ่านเฟซบุ๊กด้วยภาษามืออเมริกัน พร้อมกล่าวว่า ครอบครัวรู้สึกขอบคุณสำหรับเวลา 18 ปีที่มีร่วมกับเธอ และปรารถนาเพียงให้ช่วงเวลานั้นยาวนานกว่านี้
เคย์ลีเกิดที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในปี 2007 และเติบโตในครอบครัวคนหูหนวก โดยฝ่ายพ่อมีสมาชิกหูหนวกต่อเนื่องกันถึงสี่รุ่น ภาษามืออเมริกันจึงเป็นทั้งภาษาแรก วัฒนธรรม และส่วนสำคัญของตัวตนของเธอ
เธอมีเชื้อสายเกาหลีจากฝ่ายแม่ และเข้าเรียนที่โรงเรียนคนหูหนวกแห่งรัฐเท็กซัสในเมืองออสติน นอกจากสนใจการแสดงแล้ว เธอยังเป็นนักกีฬากรีฑาของโรงเรียนด้วย
การเรียกเธอว่าเป็นผู้มี “ความผิดปกติในการพูด” จึงไม่ตรงกับตัวตนนัก เพราะเคย์ลีเป็นคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก การไม่พูดเหมือนคนทั่วไปไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีเสียง ตลอดชีวิตของเธอ เคย์ลีสื่อสารความคิดและความรู้สึกผ่านมือ สีหน้า แววตา และการแสดงได้อย่างทรงพลัง
อาชีพของเธอเริ่มจากงานโฆษณา ในปี 2017 ขณะอายุประมาณ 9 ปี เธอปรากฏตัวในโฆษณาของ Convo บริการสื่อสารผ่านวิดีโอสำหรับคนหูหนวก ก่อนมีผลงานโฆษณาและโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิของชุมชนคนหูหนวกตามมา
เมื่อทีมงาน Godzilla vs. Kong ค้นหานักแสดงสำหรับบทเจีย ผู้สร้างต้องการเด็กหญิงหูหนวกจริง เพื่อให้ตัวละครมีความสมจริง ซาราห์ ฮัลลีย์ ฟินน์ ผู้กำกับการคัดเลือกนักแสดง จึงค้นหาผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ก่อนที่ทีมงานจาก Kong: Skull Island จะนึกถึงเคย์ลีจากโฆษณา Convo
Godzilla vs. Kong ในปี 2021 กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์มาก่อน แต่เคย์ลีกลับสามารถรับบทสำคัญท่ามกลางกองถ่ายขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจ
ในเรื่อง เจียเป็นเด็กหญิงกำพร้าผู้สร้างสายสัมพันธ์กับคองผ่านภาษามือ เธอกลายเป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่คองไว้วางใจ และช่วยเติมความอ่อนโยนให้ภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยฉากต่อสู้
รีเบกกา ฮอลล์ และอเล็กซานเดอร์ สการ์สการ์ด ต่างเรียนภาษามืออเมริกันเพื่อสื่อสารกับเคย์ลีทั้งในและนอกฉาก การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้เธอไม่ถูกแยกออกจากทีม และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่ที่เท่าเทียมในกองถ่าย
เคย์ลีไม่ได้รับบทเพื่อเรียกความสงสาร และเจียก็ไม่ใช่ตัวละครที่รอความช่วยเหลือ เธอคือผู้ที่เข้าใจคองมากที่สุด เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับอสูร และเป็นหัวใจสำคัญของเรื่อง
หลังความสำเร็จของ Godzilla vs. Kong เคย์ลีปรากฏตัวในซีรีส์ Magnum P.I. ก่อนกลับมารับบทเจียใน Godzilla x Kong: The New Empire ปี 2024
ครั้งนี้ ตัวละครของเธอเติบโตขึ้นและต้องเผชิญคำถามเรื่องตัวตน ความโดดเดี่ยว และการตามหาสถานที่ที่เรียกว่าบ้าน เคย์ลีถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาษากายได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแซเทิร์น สาขาการแสดงยอดเยี่ยมของนักแสดงอายุน้อย
การจากไปของเธอจึงสร้างความเสียดายอย่างยิ่ง เพราะเคย์ลีไม่ได้เป็นเพียงอดีตนักแสดงเด็กจากภาพยนตร์ดัง แต่เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต และอาจกลายเป็นกำลังสำคัญของนักแสดงหูหนวกในฮอลลีวูด
หลังข่าวการเสียชีวิต รีเบกกา ฮอลล์ มิลลี บ็อบบี บราวน์ แดน สตีเวนส์ ไอซา กอนซาเลซ และเพื่อนร่วมวงการต่างร่วมไว้อาลัย เช่นเดียวกับมาร์ลี แมตลิน นักแสดงหูหนวกเจ้าของรางวัลออสการ์ และ Legendary Entertainment
แม้มีชีวิตเพียง 18 ปี แต่เคย์ลีได้ช่วยให้เด็กหูหนวกทั่วโลกมองเห็นว่า พวกเขาก็สามารถยืนอยู่บนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน เธออาจไม่ได้ยินเสียงปรบมือจากผู้ชม แต่โลกได้รับรู้เสียงของเธอผ่านสองมือ แววตา และการแสดงที่ยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป