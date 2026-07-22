“พีพี กฤษฎ์” ไม่เฮิร์ต “บิวกิ้น” ตัดจบสัมพันธ์ อวสานคู่จิ้น ลั่นโอกาสร่วมงานคือพรหมลิขิต

“พีพี กฤษฎ์” แฮปปี้ไม่เฮิร์ต “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ตัดจบไม่ได้เป็นอะไรกันจึงไม่มีหน้าที่ไปหึง ไม่ตอบอวสานคู่จิ้น ลั่นมีความรักและหวังดีให้เสมอ รู้จักกันมา 10 ปี เกินครึ่งชีวิตของตนแล้ว จากนี้ต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเอง โอกาสร่วมงานกันให้เป็นเรื่องของพรหมลิขิต
ทำเอาแฟนคลับเฮิร์ตที่อาจจะถึงคราวอวสานคู่จิ้นในตำนานเมืองไทย หลัง “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ออกมาย้ำชัดว่าไม่ได้เป็นอะไรกับ “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร”จึงไม่มีหน้าที่ไปหึง หลังจากที่ผ่านมามีสัญญาณแปลกๆ ของคู่นี้ที่แฟนคลับจับความรู้สึกได้
ล่าสุด พีพี กฤษฎ์ ก็ได้ตอบเรื่องนี้ว่าตนยังเป็นคนที่หวังดีกับบิวกิ้นเสมอ แม้ในตอนนี้ต่างคนต่างไปมีเส้นทางของตัวเอง ก็หวังว่าพรหมลิขิตจะทำให้ได้กลับมาร่วมงานกันใหม่อีกครั้ง
“ก็พีโสด เรื่องหึงไม่หึงมันก็แล้วแต่เขาเลย จริงๆ ถามว่ากระทบจิตใจอะไรไหม ก็ไม่นะครับ สำหรับพีกับเขาเรารู้จักกันนาน มันมีเรื่องราวที่ดีเยอะแยะมากมาย รู้สึกว่าไม่หึงก็ไม่เป็นไรครับ
เราสองคนก็มีความหวังดีให้ซึ่งกันและกันเสมอครับ สำหรับพี พีก็หวังดีกับเขาเสมอ และมองว่ามิตรภาพที่เรามีให้กันมันดีมากๆ และมันผ่านเวลามานานมากๆ แล้ว เขาก็สำคัญสำหรับพีเสมอและก็เป็นคนที่พีหวังดีด้วยตลอดครับ”
ไม่ตอบถึงจุดสิ้นสุดคู่จิ้นแล้วหรือไม่ ลั่นรู้จักกันมา 10 ปี เกินครึ่งชีวิตของตนแล้ว
“มันเหมือนคนที่เข้าใจกันมากๆ อยู่แล้วครับ หลังจากที่เขาพูดไป จริงๆ มีโอกาสได้เจอตามงานบ้าง แต่ถามว่าคุยประเด็นนี้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้คุย แต่ดีใจครับที่พีรู้สึกว่าในชีวิตพี ปีนี้ 27 รู้จักเขามา 10 ปี มันก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตพีแล้ว ก็เป็นคนที่พีหวังดีเสมอครับ
พีเข้าใจ เราทำงานตรงนี้ คนติดตามเราทุกความเคลื่อนไหวก็เข้าใจครับ ถามว่าอึดอัดไหม ก็ไม่นะครับ ขอบคุณทุกคนมากกว่าที่ซัปพอร์ตเราในทุกๆ ผลงาน ซัปพอร์ตในทุกแง่ไม่ว่าจะงานเพลง งานแสดงด้วย”
ขอบคุณแฟนๆ ที่เป็นห่วงกลัวตนจะเสียใจ ยันตนแฮปปี้ดี
“ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เลยค่ะ พีแฮปปี้ดีนะคะ ดีใจมากกว่าที่มีแฟนคลับที่น่ารักอยู่รอบตัวเสมอ จริงๆ นอกจากบิวกิ้น 10 ปีแล้ว แฟนคลับก็เดินทางกันมาเกือบ 10 ปีแล้วเหมือนกัน บางคนยังอยู่เลยดีใจมากๆ เขาเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้ว ดีใจที่มีแฟนคลับรักเราขนาดนี้ และก็ยังอยากตั้งใจทำทุกๆ ผลงานให้ออกมาดีที่สุด และในปีนี้ยังมีอีกหลายผลงานที่พีตั้งใจทำมากๆ และหวังว่าทุกคนจะชอบและซัปพอร์ตครับ”
แยกย้ายกันไปเติบโต เพราะปกติก็ไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเอง โอกาสร่วมงานกันให้เป็นเรื่องของพรหมลิขิต
“ปกติเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วนะ ก่อนหน้านี้กว่าจะมาร่วมงานกันได้ก็ตั้ง 4 ปี กว่าจะเจอกันที จริงๆ พีว่าทุกคนมีเวย์ของตัวเองมากกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราโฟกัสตัวเองแล้วกัน พี่โฟกัสสิ่งที่อยากจะทำ อยากจะตั้งใจทำให้แฟนๆ ของพีออกมาได้ดู
โอกาสกลับมาร่วมงานกันก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตแล้วแหละ พรหมลิขิตจะทำให้เรากลับมาเจอกันใหม่ คุณเชื่อเรื่องนี้ไหม เชื่อค่ะ ที่เราได้มาเจอกัน ทุกๆ คนตรงนี้ด้วย ยินดีเสมอ อยากร่วมงานก็ติดต่อมานะ ผู้จัดการนะคะ”