“ฮารุ” โพสต์เคลียร์ หลังคลิประทึก “กาย รัชชานนท์” พุ่งขวางรถหวิดชนลูก 3 คนกลางตลาดร่มหุบ (คลิป)

วินาทีระทึก “กาย รัชชานนท์” พุ่งตัวขวางรถหวิดชนลูก 3 คนกลางตลาดร่มหุบ ด้านฮารุโพสต์ขอบคุณ ชี้อยากให้เป็นบทเรียนเตือนใจทุกคน
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นโซเชียล เมื่อ “กาย รัชชานนท์ สุประกอบ”แสดงสัญชาตญาณความเป็นพ่อ พุ่งตัวเข้าไปขวางรถกระบะที่เกือบพุ่งชนลูกๆ ทั้ง 3 คน ระหว่างเดินข้ามถนนกลางตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม
โดยหลังลูกๆ เดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย เจ้าตัวได้เดินไปเปิดประตูรถ พร้อมพูดกับคนขับอย่างใจเย็นว่า “พี่ลูกผมกำลังเดินครับ พี่จะมาชนแบบนี้ได้ยังไงพี่” ซึ่งคนขับได้สวนกลับมาว่า “พี่ก็ให้ผมไปก่อนสิ มันนิ่ง รถมันติดอย่างนี้” ก่อนจะแยกย้ายกันไป
ซึ่งต่อมา กายได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มันก็มีคนเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติ เขามาท่องเที่ยว เขามาใช้จ่าย มาโปรโมต อย่างพี่ขับรถมาส่งของ เหตุผลที่พี่ได้มาส่งที่นี่ ก็เพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวนี่แหละ ไม่งั้นพี่ก็ไม่มีงานมาส่งของที่นี่ นึกออกไหม?
มันก็ต้องใจเย็นๆ นิดนึง นักท่องเที่ยวเขาจะเดินผ่านถนนน่ะ สุดท้ายยังไงรถมันก็ต้องจอดให้คนเดิน มันไม่ใช่แบบเฮ้ย…ไม่อย่างงั้นมันไม่ได้ไป มันจะไปโวยวายแบบนั้นไม่ได้ สู้แบบเราพยายามใจเย็นๆ ตั้งแต่ต้น ผมน่าจะดีกว่าสำหรับทุกคน แค่นั้นเอง”
ขณะที่ ฮารุ สุประกอบ ภรรยาของกาย รัชชานนท์ โพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
“ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ ที่โทร.มา ส่งข้อความมา และเป็นห่วงครอบครัวเรา ❤️
บ้านเราปลอดภัยดี ❤️
ต้องขอโทษจริงๆ ที่วันนี้ไม่ได้รับโทรศัพท์ หรือตอบข้อความ ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นมา เดือนหนึ่งแล้ว ตอนที่ครอบครัวเราไปเที่ยว ตลาดร่มหุบ จ. สมุทรสงคราม ระหว่างเดินข้ามทางม้าลาย วันนั้นทั้งนักท่องเที่ยวและค่อนข้างเยอะ ทุกคนต่างก็รีบไปทำธุระของตัวเอง เราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นดรามา หรืออยากโทษใคร เพราะเชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่อยากฝากไว้ในฐานะคนที่ใช้ถนนร่วมกันว่า ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือคนเดินเท้า เราทุกคนต่างก็อยากกลับบ้านอย่างปลอดภัย
บ้านเราไม่ได้บอกว่าคนเดินถูกเสมอไป แต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ พวกเราเดินข้ามมาเกินครึ่งทางแล้ว ถ้าต่างฝ่ายต่างชะลออีกนิด มองกันอีกหน่อย เหตุการณ์แบบนี้ก็คงมีโอกาสเกิดน้อยลง
สุดท้าย ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมานะคะ ❤️
ขอให้เรื่องนี้เป็นแค่บทเรียนที่เตือนใจเราทุกคนว่า
"บ้านเมืองที่น่าเที่ยว ไม่ได้เกิดจากสถานที่สวยอย่างเดียว แต่เกิดจากน้ำใจและความมีวินัยของคนในบ้านเมืองนั้นด้วย ที่ทำให้สถานที่นั้นน่าจดจำในทางที่ดี ❤️"
Guy Haru Family"