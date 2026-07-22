โค้งสุดท้าย “CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT” สุดๆ ไปเลย! เจอกัน 1-2 ส.ค. นี้

ประมวลภาพบรรยากาศการซ้อม โค้งสุดท้าย
ของ “CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT” สุดๆ ไปเลย! การันตีความมันส์สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา! เจอกัน 1-2 สิงหาคมนี้ ใครที่ยังไม่มีบัตรซื้อได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 7 ปี กับวงดนตรีที่หยุดทุกกระแส สร้างปรากฎการณ์ และเป็นไอคอนนิกแห่งยุค 80 ที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ ใน “CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT”
โค้งสุดท้ายสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตร รอบ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 ราคาบัตร: 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 2,500 และ 1,900 บาท ทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาขา