“อุ้ม สุรชาติ” ปลุกตำนานราชาเพลงลูกทุ่ง จัดยิ่งใหญ่รำลึก 96 ปี “สุรพล สมบัติเจริญ” 9 วัน 9 คืน รวมดาวศิลปินแน่นเวที!!!

กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับงานแห่งตำนานของวงการเพลงลูกทุ่งไทย เมื่อ "อุ้ม สุรชาติ สมบัติเจริญ" ลูกชายของ ราชาเพลงลูกทุ่ง “สุรพล สมบัติเจริญ” ประกาศจัดงาน รำลึกครบรอบ 96 ปี สุรพล สมบัติเจริญ อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 8–16 สิงหาคม 2569 ณ วัดรางหมัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดเต็มต่อเนื่อง 9 วัน 9 คืน ชมฟรี!!! เพื่อร่วมรำลึกถึงศิลปินผู้เป็นตำนาน และสืบสานมรดกเพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่ตลอดไป
โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 "อุ้ม สุรชาติ" จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมไมด้า หลักสี่ กรุงเทพฯ
ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและคึกคัก โดยมีศิลปินลูกทุ่งชื่อดังและบุคคลในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมงาน อาทิ ทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย, อ๊อด โฟรเอส, จอย บียอนด์, ศรชัย เมฆวิเชียร, นุชจรี ศรีราชา, เด่นชัย สายสุพรรณ, พรชัย วรรณศรี, สายัณห์ ลายไทย, ฝน ศรัณย์ธร, แพรว ไพลิน, โอ่ง สลักจิต, ดวงดี ศรีวิชัย, นัท มาลิสา, เพ็ญนภา มุกดามาศ, แหม่ม ทูนธิดาทองใจ, เอาะ คัมภีร์ศรีปทุม, สุดใจ ทุ่งสุพรรณ, น้องแวว สุธาสินี ศรีสุพรรณ, อาจารย์ไพฑูรย์ ขันทอง, รพิณ รุ่งเพชร, ภาคภูมิ เพชรพังงา, เสี่ยอ้อ อังกินันท์, เฮียเซียะ จตุรงค์, ท็อป พสุพัจจ์, ดอกแค ท็อปไลน์, เบียร์-รพิณ รุ่งเพชร และ เวสป้า ซึ่งเปิดเวทีด้วยการขับร้องเพลงในตำนานของ "สุรพล สมบัติเจริญ" นำโดย ทศพล หิมพานต์ ขับร้องเพลง "น้ำตาผัว" และ "นุชจรี ศรีราชา" ร้องเพลงแก้อย่าง "น้ำตาเมียหลวง" และศิลปินอีกหลายท่านร่วมกันขับร้องเพลง โดยมี เคน สองแคว รับหน้าที่พิธีกร
โดย อุ้ม สุรชาติ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความตั้งใจของครอบครัวสมบัติเจริญที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้จะต้องหยุดไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ปีนี้พร้อมกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินทุกแขนงได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวทีแห่งเกียรติยศ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานเพลงลูกทุ่งไทย
“งานนี้ไม่ใช่แค่การรำลึกถึงคุณพ่อ แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ได้มาพบกัน ถ่ายทอดความรักในบทเพลงลูกทุ่ง และส่งต่อมรดกทางดนตรีให้คนรุ่นหลัง”
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการรวมตัวของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังจากทั่วประเทศ และร้านค้ามาออกร้านให้ทุกคนได้ชิม ได้ช้อป และฟังเพลงเพราะๆ จากศิลปินลูกทุ่งทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่หลายร้อยชีวิตที่จะผลัดเปลี่ยนขึ้นเวทีตลอดทั้ง 9 วัน
คาดว่างานในปีนี้จะมีแฟนเพลงลูกทุ่งจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคัก เพื่อร่วมรำลึกถึง "สุรพล สมบัติเจริญ" ต้นแบบของศิลปินลูกทุ่งไทย ผู้สร้างผลงานอมตะที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยทุกยุคทุกสมัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งให้ก้องกังวานต่อไปในอนาคต