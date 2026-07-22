“เอมมี่-จุง-ดัง” ออร่าระจาย แท็กทีมฉลองความปัง “Uranus Clinic” ร่วมฉลองสาขาใหม่ “เซ็นทรัล ชลบุรี”

ยกระดับความเลอค่า สู่ประสบการณ์ความงามเหนือระดับUranus Clinic ปักหมุดนวัตกรรมความงามแห่งใหม่ ใจกลางชลบุรี ! ยกศูนย์บริการความงามครบวงจรระดับพรีเมียมเสิร์ฟชาวตะวันออก ล่าสุดเดินหน้าขยายสาขาใหม่ในงาน Uranus Clinic Grand Opening Central Chonburi จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 เซ็นทรัล ชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2569 ภายในงานพบกับประสบการณ์ความงามในรูปแบบใหม่ และร่วมฉลองการเติบโตของ Uranus Clinic พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข ความประทับใจ เสิร์ฟความบันเทิงด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับแขกรับเชิญที่มาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุขอย่างใกล้ชิด นำโดย 3 Brand Ambassador ตัวแทนแห่ง ความมั่นใจ เอมมี่ มรกต The Elegant Confidence ความมั่นใจที่สง่างาม จุง อาเชน The Spotlight Icon โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำและ ดัง ณัฎฐ์ฐชัย The Attraction เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดัง อาทิ ป่าน คมกฤษณ์, ธ๊อป-ณฐนน, ภูมิ เกียรติภูมิ และพ้อยท์ ชลวิทย์ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่บทใหม่ของแบรนด์ ที่พร้อมมอบประสบการณ์ด้านความงาม และเสิร์ฟความสุขให้กับชาวชลบุรีและลูกค้า Uranus Clinic ทุกคน
งานนี้สาวมั่นหนึ่งใน Brand Ambassador ของแบรนด์อย่าง เอมมี่ มรกต ร่วมแสดงความยินดีกับเปิดสาขาใหม่พร้อมแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองว่า “เอมมี่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานในฐานะ Brand Ambassador ถ่ายทอดนิยามของ “The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเปล่งประกายในแบบของตัวเอง ภายในงานมีกิจกรรมรวมถึงโชว์และมินิคอนเสิร์ตให้ได้ร่วมสนุกกัน ดีใจที่ได้เจอพี่น้องชาวชลบุรีและแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ที่สำคัญมีโปรโมชันดี ๆ รวมถึงนวัตกรรมความงามระดับพรีเมียมให้ได้ใช้บริการ มาที่นี่ที่เดียวจบครบวงจรแน่นอน ฝากสาขาน้องใหม่ “เซ็นทรัล ชลบุรี” ด้วยนะคะ”
ขณะที่ จุง อาเชน Brand Ambassador หนุ่มสุดฮอต ร่วมยินดีกับความสำเร็จพร้อมเปิดใจถึงการร่วมงานครั้งนี้ว่า “ผมตื่นเต้นและดีใจมาก ๆ ชาวชลบุรีน่ารักและให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น ในฐานะ Brand Ambassador ผมเองเป็นตัวแทนของ “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ ผมเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้มีไว้แค่ในช่วงเวลาที่อยู่ใต้แสงสปอตไลต์ แต่คือพลังที่อยู่กับคุณในทุกวัน เมื่อคุณดูแลตัวเอง ความมั่นใจจะสะท้อนออกมาผ่านทุกการแสดงออก ทุกสายตา และทุกการปรากฏตัว โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร แนะนำให้มาปรึกษาและใช้บริการ ที่ Uranus Clinic ยิ่งตอนนี้มีสาขาเซ็นทรัล ชลบุรี ชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางสะดวก มาร่วมฉลองความปังและมาดูแลตัวเองไปด้วยกันครับ”
ด้าน ดัง ณัฎฐ์ฐชัย เสริมต่อด้วยว่า “ดีใจและเป็นเกียรติมากครับ ผมเป็นตัวแทนของ “The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เชื่อมาก ๆ เพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่เรามีความมั่นใจ ไม่ว่าจะทำอะไร จะมีเสน่ห์ น่าค้นหา ดึงดูดผู้คนรอบข้างได้เองโดยธรรมชาติ ถ้าให้พูดในฐานผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับว่างานวงการบันเทิง มีเวลาดูแลตัวเองน้อย บางวันถ่ายซีรีส์ ถ่ายแบบ เจอทั้งแสงไฟ รวมถึงการแต่งหน้า ถ้ากู้ผิวไม่ทันต้องมีตัวช่วยอย่าง Uranus Clinic ที่ช่วยดูแลและฟื้นฟูผิวแบบลึกซึ้ง มีโปรแกรมที่เหมาะกับทุกสภาพผิว มาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจเหมือนได้มาพักผ่อนและเติมพลังให้ตัวเอง สร้างความมั่นใจให้พร้อมลุยงานต่อได้ทันที เลยอยากแนะนำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีแบบผม”