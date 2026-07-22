“วีนา ปวีนา” ประเดิมผู้จัดการกองประกวด MUT เตือนตัวเต็งอย่าชะล่าใจ ระวังม้าพยศปาดมง

“วีนา ปวีนา” ประเดิมตำแหน่งผู้จัดการกองประกวด MUT ครั้งแรก ลั่นยังไม่มีใครเข้าตาเป็นพิเศษ เตือนตัวเต็งอย่าชะล่าใจ อาจมีม้าพยศแซงปาดมง
ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 ครั้งแรก สำหรับ “วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เจ้าตัวยอมรับว่าดีใจมาก ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันเลย และตั้งใจอยากจะชี้แนะน้องๆ ผู้เข้าประกวดทุกคนให้ไปได้ไกลมากที่สุด
“ก็หน้าที่ใหม่เลยนะคะ กับการเป็นผู้จัดการกองประกวด Miss Universe Thailand ดีใจ แล้วก็เป็นเกียรติมากๆ จริงๆ นะคะ หลังจากที่ Miss Universe Thailand เป็นความฝันของวีนามาในระยะ 8 ปี แล้ววันนี้ก็มีโอกาสแล้วที่จะได้มาช่วยชี้แนะน้องๆ ทำให้น้องๆ แต่ละคนไปถึงความฝันได้สำเร็จ แล้วก็เวลาที่เขาออกมาปรากฏตัว เขาจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประกวด Miss Universe
ก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ง่าย แต่ด้วยประสบการณ์ที่ประกวดมาหลายรอบด้วย แล้วก็ประสบการณ์ที่ไปประกวดถึงเวที Miss Universe ด้วย มันก็เลยทำให้เราเห็นเกมได้ชัด ว่าใครที่จะโดดเด่นกว่าคนอื่น มีวิธีไหนที่จะทำให้น้องบางคนมีแสงมากยิ่งขึ้น มีคนมาสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าการเดินอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมาก หน้าตาสวย หุ่นดี บางทีอาจจะด้วยรองเท้า เราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะปรับได้ก็ปรับดีกว่า ให้มีความเป็น Universe มากยิ่งขึ้น เรื่องของชุดเหมือนกัน บางคนชุดก็ยังจะดูสง่า ดูสวยได้กว่านี้ เพราะว่าความเป็น Universe เรียกได้ว่ามันจะต้องมีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่แตกต่าง”
บอกได้มีการปรึกษา “อิงฟ้า วราหะ” ในฐานะรุ่นพี่มาแล้ว
“หน้าที่รับผิดชอบหลักๆ เลย ก็คือเรื่องของการประกวดโดยรวมที่วีนาจะช่วยดู เดี๋ยววีนาก็จะไปที่อุดรฯ ด้วย แล้วก็ยาวเลยจนถึง Final ก็จะอยู่กับน้องๆ ไปตลอดเลย คือวีนาอยากจะทำความรู้จักแต่ละคน ว่าใครที่มีความโดดเด่นด้านไหน อยากจะช่วยดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมา แล้วก็อยากจะให้น้องๆ ได้เห็นตัวเองในแบบที่เป็นตัวเขามากที่สุด อันนี้คือจุดที่วีนาโฟกัสในปีนี้เลย แล้วอยากจะให้เด็กๆ กล้าพูด แล้วก็ไม่กลัว ไม่เกรงใจ แสดงความเป็นตัวเองออกมา ก็คือเรื่องของการ Grooming ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้เขามีความเป็น Universe มากที่สุด
วีนาได้ปรึกษาพี่ฟ้า (อิงฟ้า วราหะ) มานะช่วงถ่ายละคร Murder in the Kitchen ก็ถามพี่ฟ้าว่าตอนที่พี่ฟ้าเป็นครั้งแรก พี่ฟ้าจัดการอะไรยังไง พี่ฟ้าก็ให้คำแนะนำดีมากเลย เขาบอกว่าน้องๆ แต่ละคนก็มีจุดเด่นของตัวเองไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราเองในฐานะผู้จัดการกองประกวด ก็จะต้องเห็นตรงนี้ว่าใคร เราต้องสังเกต ไม่ใช่แค่ดูผ่านๆ อย่างวันนี้วีนาก็ดูว่าในการแนะนำตัว การเดิน เราต้องใส่ใจรายละเอียดของน้องๆ แล้วก็นำจุดต่างๆ ที่เขาพัฒนาได้ มาบอกเขาให้เร็วที่สุด”
เผยพยายามดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด
“ผู้จัดการวีนาไม่ดุ (หัวเราะ) ไม่ดุเลย แต่ว่าถ้าใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างตอนสัมมนา หรืออย่างวันนี้ปฐมนิเทศ หยิบโทรศัพท์มาเล่น ก็จะแอบดุนิดนึง เพราะว่าเราอยากได้คนที่ตั้งใจจริงๆ วันนี้มีรายละเอียดสำคัญเยอะมาก ในเรื่องของชุด ตารางต่างๆ พอถึงเวลาแล้วถ้ามีใครทำมาผิด ไม่ได้แล้วนะ
วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันนึง เพราะวีนาคิดว่าวันนี้คือ First Impression การที่เราอยากจะทำให้ตัวเองมีแสง แล้วก็มีความน่าประทับใจ วันแรกคือวันที่สำคัญที่สุด แล้ววีนาเห็นหลายๆ คนเลยที่เป็นตัวเต็ง ต้องบอกตรงๆ ว่าเขาไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรจะเป็น แต่กลับมีม้าพยศ ที่บางทีเรายังไม่เคยเห็นเลย ขึ้นบนเวทีแล้วสวยว้าวมากๆ วันนี้เป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าระยะทางต่อไปใครที่จะสู้เพื่อที่จะแย่งพื้นที่ตรงนั้นมาได้ อันนี้คือจุดสำคัญมากๆ ก็อยากให้ตัวเต็งอย่าชะล่าใจ คนที่จะรับไม้ต่อจากเราวันนี้ยังบอกยาก แต่เราเริ่มเห็นว่า 10 คนที่สวย ที่เดินดี แล้วก็ดูพูดดีมีในใจบ้างแล้ว แต่แน่นอนว่าระยะทางมันจะบ่งบอกได้เลยว่าวินัยของแต่ละคนเป็นยังไง ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากๆ ในการที่เราจะเอาชนะจนถึงวันสุดท้ายได้
ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ เพราะน้องๆ ที่มาตรงนี้ก็มีฝัน หลายๆ คนอาจจะอยากเป็น Miss Universe Thailand บางคนอาจจะอยากเป็น Miss Universe ก็ได้ วีนาในฐานะผู้จัดการกองก็จะช่วยน้องๆ ทำให้ศักยภาพของเขาถูกดึงออกมาได้มากที่สุด สุดท้ายแล้วไปเวที Miss Universe มันไม่มีใครรู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ว่ามันจะมีเกมภายในหรืออะไรก็ตาม วีนาอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็สุดท้ายส่งน้องให้ขึ้นเวทีได้ในแบบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วกันค่ะ”
มั่นใจสู้ตัวเต็งต่างประเทศได้แน่ แค่อย่ายอมแพ้
“ถามว่าคู่แข่งอย่างเปอร์โตริโก ฟิลิปปินส์ เราก็มีคนสู้ได้ มีหลายคนนะ สวย หุ่นดี พูดภาษาอังกฤษเก่งมาก แล้ว Mindset ตอนตอบคำถามในรอบจังหวัดดีมากๆ วีนาบอกได้เลยว่า ประเทศไทยปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เชียร์มันส์มากๆ เพราะบางคนเขาอาจจะขาดแค่ Grooming เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นวีนาว่าปีนี้สูสี การประกวด Preliminary กับ Final จะน่าดูมากๆ เพราะเรายังเดาไม่ได้เลยตอนนี้ว่าใครที่จะผงาดขึ้นมาเมื่อไหร่
การันตีโดยผู้จัดการวีนา (หัวเราะ) พยายามจะไม่ดุกับน้องนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเรื่องของวินัยต้องมาที่ 1 เพราะว่าจะทำให้เราโดดเด่น แล้วก็ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น ก็อยากจะฝากน้องๆ อย่ายอมแพ้ มันเหนื่อยบ้างอะไรบ้าง ตรงจุดนั้นแหละที่จะทำให้เห็นว่าเดี๋ยวไปในระดับประเทศแล้ว เราจะไปแข่งกับประเทศอื่น เราจะทำได้หรือเปล่า
รอบนี้เป็นรอบปฐมนิเทศนะคะ แล้วต่อมาจะเป็นวันที่ 5 สิงหาคม วันแรกที่จะได้พบเจอกับผู้เข้าประกวดเลยนะคะ วันเข้ากองวันแรกก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับสาวๆ Miss Universe Thailand ประจำปี 2026 นะคะ ปีนี้เราจะเก็บตัวกันที่จังหวัดอุดรธานี แล้วก็วัน Final จะเป็นวันที่ 23 สิงหาคมนะคะ ก็อยากจะชวนทุกคนมาเชียร์ คนที่รัก คนที่ชอบ แล้วก็มาดูวีนาอำลาตำแหน่งกันเยอะๆ นะคะ”