“ณวัฒน์” ลั่น จริตแกรนด์คือดีด แต่ Universe ต้องเดินดัดจริตแบบธรรมชาติ! ลุ้นติดท็อป 100 บนเวทีโลก

“ณวัฒน์” ชมสาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้สวยยกรุ่น ไม่หลุดมาตรฐาน ลุ้นติดท็อป 100 เวทีโลก แต่ชี้จุดอ่อนที่ต้องแก้ด่วนคือการเดิน บอกสวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องเดินดัดจริตแบบธรรมชาติให้เป็น ถึงจะมีโอกาส
เปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026 โดยครั้งนี้บอสใหญ่อย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เผยในงาน Hello Universe MUT2026 ณ Calypso โครงการ Asiatique The Riverfront บอกว่าปีนี้มีสาวสวยหลายคนที่เข้าตา และได้มาตรฐานของมิสยูนิเวิร์สทุกคน หวังไกลว่าปีนี้น่าจะติดท็อป 100 ของเวทีใหญ่ได้
“วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอน้องๆ ครบทั้ง 77 คน 77 จังหวัดนะครับ หลายคนคงจะมีความรู้สึกเหมือนผม ตอนระหว่างทางเราก็คิดว่าจะเป็นไงนะ เพราะว่ามีโอกาสได้ไปหลายจังหวัด บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้พูดแบบปากหวานนะ ถัวเฉลี่ยทั้งหมดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน ทุกคนไม่มีใครที่หลุดจากมาตรฐาน ไม่มีใครหลุด QC สวยมาก แล้วก็เป็นคนที่น่าจะเป็นโจทย์ของยูนิเสิร์สได้อย่างชัดเจนด้วยครับ แล้วที่มากไปกว่านั้นคือสวยตะลึงอยู่หลายคน แต่ไม่อยากเอ่ยจังหวัดเดี๋ยวก็จะบอกว่าเป็นตัวเต็งแน่ๆ เดี๋ยวจะมงแน่ๆ เดี๋ยวจะไม่ดีสำหรับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะ เอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์เยอะนะครับ
มันรู้สึกภูมิใจนะ แต่จริงๆ แล้วตั้งใจจองท็อป 100 จริงๆ แล้วไม่ได้อยากเข้ารอบ เพราะพึงพอใจในการประกวดเพื่อเป็นมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ แล้วก็เป็นตัวแทนไปเปอร์โตริโกแต่ผลงานที่เปอร์โตริโกจะเป็นอะไรไม่ได้คาดหวังเลย เราคาดหวังยาก อยากให้ทุกคนภูมิใจกับแบรนด์ ภูมิใจกับโลโก้ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต นั่นคือจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุด
เพราะฉะนั้นยุคนี้จริงๆ แล้วก็ไม่ได้อยากชนะ เพราะเกรงว่าเดี๋ยวชนะไปแล้วมันจะดูลำบากใจเปล่าๆ เพราะฉะนั้นต้องบอกน้องทุกคนเลยว่าสิ่งที่จะประสบความสำเร็จที่สุดคือมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์นะ นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังให้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่มีชื่อขึ้นทำเนียบมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ส่วนไปเปอร์โตริโกจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ คาดหวังไว้ว่าท็อป 100 เราก็ชื่นใจ แล้วเราก็ประสบความสำเร็จ”
เผยต้องโชว์ความเป็นไทยให้ได้มากที่สุด
“รู้สึก feel free มาก รู้สึกสบายใจมาก ไม่รู้สึกหนักใจ ไม่เฟกเลย เรื่องจริง แต่ถ้ามีโอกาสที่จะไป ใครก็แล้วแต่ 1 ในนี้นะ พยายามทำไวรัล ทำเรื่องของไทยให้เยอะที่สุด คือกำไรของคนไทย กำไรของการที่เผยแพร่ความเป็นตัวเรา เป็น represent ของ Thailand นะ เช่น อยากจะให้ใส่ชุดไทยที่มันโมเดิร์นกับทุกวัน ไม่ต้องใส่แบรนด์ต่างประเทศ แล้วก็ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยเยอะๆ แล้วชุดราตรีก็ขอให้เป็นแบรนด์ไทย มีส่วนผสมของความเป็นไทยให้เยอะที่สุด นั่นคือชัยชนะของคนไทย ส่วนชัยชนะขององค์กรแกรนด์นั่นก็แล้วแต่นะ เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย
เกณฑ์การคัดเลือกปีนี้เรื่องภาษาก็สำคัญครับ เพราะเราก็คงจะต้องเน้นสื่อสารได้บ้าง แต่ไม่จำเป็นต้องพูดได้ปร๋อเหมือนคนต่างชาติ ก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนพูดไม่ได้เลย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจะไม่มีโอกาสชนะนะ ถ้าคนพูดภาษาอังกฤษได้แล้วมันบ้งก็คือมันไม่ไหว คนพูดได้ภาษาอังกฤษ แต่มันไม่สามารถจะพรีเซนต์ตัวเองได้ดี แล้วก็แนวความคิดหรือการตอบคำถามมันไม่รอด หรือกองเชียร์ไม่มี อันนั้นเราก็ต้องขอบอกผ่าน ก็เอาที่มีกองเชียร์ก่อนก็ได้ครับ”
ขอสแตนบายด์ไว้ที่ท็อป 100 แต่ไม่แน่อาจจะคว้ามงก็ได้
“ถามว่าถอดใจไหม เอาจริงๆ แล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์ยูนิเวิร์ส มันเป็นแบรนด์ที่มีมนต์ขลัง เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนภูมิใจกับคำว่ายูนิเวิร์สอยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยจังหวัด และต่อไปจะ transform เป็น มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ยังไงยูนิเวิร์สก็ยังคงเป็นยูนิเวิร์ส แต่ในท่ามกลางความสับสน และเรื่องต่างๆ ที่หลายคนทราบดี เราก็อยากให้ทุกอย่างนั้นมันตกตะกอน เดินหน้าในทิศทางที่ชัดเจน แล้วเราก็ถึงจะไปพยายามที่จะเป็นมงที่ 3 มงที่ 4 แต่ ณ ตอนนี้เราสแตนบายท็อป 100 ไว้ก่อน
ไม่บั่นทอนกำลังใจน้องๆ หรอก ผมว่าจุดหมายสำคัญก็คือโลโก้มากกว่า โลโก้ที่จะต้องประทับตราว่าน้องเป็นยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ อันนี้สำคัญที่สุด แต่ไม่แน่หรอก บอกว่าท็อป 100 แต่มันอาจจะได้ที่ 1 ขึ้นมา อันนี้ก็ถือว่าโชคช่วย แต่ปีนี้น่าจะมีอะไรที่เคลียร์ขึ้นและชัดเจนขึ้น ก็อยากให้น้องคนที่ได้สแตนบายตัวเองให้ดีที่สุด แต่การไม่คาดหวัง คือการไม่ผิดหวัง”
เผยปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข แต่ยังไม่มีการประกาศออกมา
“ถามวาพูดเหมือนรู้อะไรบางอย่าง ไม่ๆ คือตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน เพราะฉะนั้นเราคาดหวังไว้แค่นี้ก่อน ก็ยังไม่ถอดใจนะครับ ผมศรัทธาต่อแบรนด์ แต่หลายอย่างเราต้องยอมรับว่าปัญหามันเกิด แล้วปัญหามันก็มี มันต้องถูกการแก้ไข ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข นั่นหมายความว่าทุกอย่างมันก็ยังคลุมเครือและไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเราก็รอประกาศความชัดเจนด้วยว่าจะไปเมื่อไหร่จะใช้กฎเกณฑ์กติกาตัดสินกันอย่างไร คณะกรรมการนั้นเป็นคณะกรรมการที่เปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ แล้วทางเปอร์โตริโกเองก็ต้องการความโปร่งใส ต้องการเปิดเผยสกอร์จริงๆ นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้มิสยูนิเวิร์สของเราทำเป็นโมเดลให้เห็น ว่าเราจะมีคณะกรรมการกดสกอร์ให้เห็นขึ้นบนจอ เผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครทำบ้าง (หัวเราะ) เพราะเราพยายาม แต่น้องๆ ทุกคนภูมิใจได้ โปรดักชันของเราจะไม่มีการประหยัด เพราะเราอยากจะทำให้เห็นว่าประเทศทำแบบนี้ เพราะฉะนั้นต้องทำแบบไหน เราจะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติครับ”
บอกกรรมการปีนี้มีทั้งไทยและต่างประเทศ ถ้าไม่ชอบใจก็เอาทัวร์ไปลงกรรมการได้เลย
“กรรมการปีนี้ก็มีทั้งกรรมการไทยและต่างประเทศครับ มีคนในองค์กรไหม ก็อาจจะมีสักคนนึง เสียดายอิงฟ้า วราหะ คิวไม่ได้เลย อยากได้อิงฟ้า แต่น้องเคลียร์คิวไม่ได้เลย ถ้าน้องเคลียร์คิวได้ ก็อาจจะได้ อันนี้พูดแบบไม่แอ๊บนะ เพราะว่าเคลียร์ไม่ลง ติดทั้งละครที่กำลังเร่งถ่ายกับวีนา (ปวีนา ซิงค์) ด้วย แล้วก็ภาพยนตร์ที่เร่งถ่ายเรื่องใหม่ด้วย ซึ่งทั้งสองวันนั้นเจอสองคิวแน่นหมดเลย
ถามว่าปีนี้อะไรหนักหน่วงบ้าง ปีนี้กลับไปอุดรฯ ในรอบนับปีไม่ถ้วนนะ กลับไปอุดรฯ ครั้งที่แล้วนั่นก็คือฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน ปี 2016 ปีนี้ก็ผ่านไป 11 ปี เราได้กลับไปอุดรฯ อีกครั้งหนึ่ง แล้วคนที่บนที่อุดรฯ ที่คำชะโนดก็มง ปีนี้ใครได้มงก็อาจจะเป็นคนที่บนก็ได้ ขนาดอิงฟ้าไม่ได้เก็บตัวอุดรฯ เก็บตัวขอนแก่น ก็ยังแอบหนีไปบนที่คำชะโนด เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น symbolic ของเราว่าคนที่เจ๋งสุดอาจจะเป็นคนที่มงก็ได้ อันนี้เป็นเรื่องเมจิกนะ อย่าไปคิดอะไรเยอะครับ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะว่าเราทำกิจกรรมที่คำชะโนดกันทั้งวันเลยในปีนี้ แล้วเรื่องอื่นๆ ก็เหมือนเดิมครับ สนุกมากขึ้น ตรงกรณีที่มีกรรมการเป็นเรื่องเป็นราว ผมก็สบายตัว ก็เชิญทัวร์ไปลงกรรมการให้เต็มที่นะครับ (หัวเราะ)”
บอกถ้าเดินได้ดีก็ไม่แน่มงอาจจะมา
“เอาจริงๆ ตอนนี้เกือบทั้งหมด 95% ของคน 77 คนนี้ ยังเดินสวยไม่พอ ขาดการเดินที่ใส่จริต ให้มันดูงาม จริงๆ แล้วเทคนิคของ Universe สำคัญเลยก็คือบุคลิกภาพในการนำเสนอ เวลาที่เราเห็นอยู่ ไม่ว่าจะบริบทใดก็ตาม ในนี้ยังเดินต้องฝึกอีกเยอะ จริตแกรนด์มันดีด แต่ Universe มันต้องดัดจริต ไม่เหมือนคนปกติ ก็คือมันต้องยาก วาเนสซ่าเดินนั่นน่ะคือถูกต้องแล้ว ใครได้เดินแบบวาเนสซ่าได้ก็คืออาจจะเข้ารอบได้ กรรมการต้องชอบแน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์ในการเดิน สะโพกต้องออกเยอะ ในขณะที่ไม่รู้สึกบังคับตัวเองเลย แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้วางแขน บางคนวางแขนข้าง วางแขนงง วางแขนเหวี่ยง จริงๆ แล้วต้องหงายแขน มันจะสวยที่สุด ยังมีเทคนิคอีกเยอะ
ถ้าตัดสินวันนี้เอาแค่นี้ ก็มงได้ สบายมาก ปีนี้หน้าไม่ซ้ำ นี่คือสิ่งที่ปรารถนา หลายคนบอกว่าผู้หญิงเมืองไทยจะหมดแล้ว มันก็วนอยู่กับแกรนด์ ยูนิเวิร์ส วนไปวนกลับอยู่นี่ แต่สิ่งที่เห็นเที่ยวนี้สวยมากนะ สิ่งที่ต้องแนะนำเลยคือให้เห็นเป็นรูปธรรมคือการฝึกเดินครับ เพราะหลายคนเสียดาย หน้าสวยมาก แต่เดินแล้วยังไม่ออกเป็น Universe ซิกเนเจอร์ของ Universe คือการเดิน และการวางอินเนอร์ข้างใน พูดง่ายๆ ดัดจริตยังไงให้เป็นธรรมชาติ แล้วดัดจริตยังไงให้ทุกเวลา ถ้าทำได้ก็ได้ครับ สวยอย่างเดียวไม่พอครับ กิริยาต้องออกเป็น Universe ให้ได้
คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคู่แข่งคุณคือใคร สมมติฟิลิปปินส์เป็นใคร เปอร์โตริโกเจ้าภาพเป็นใคร คุณก็รู้ เพราะฉะนั้นคุณจะน้อยกว่าเขาเหรอครับ ถ้าคุณน้อยกว่าเขา คุณไปแล้วคุณอาจจะดูหมองๆ ท็อป 100 ที่ดูหมองก็ได้ แต่ถ้าคุณดูปัง แล้วคุณท็อป 100 ก็ไม่แปลก เพราะว่าเราปัง ก็ฝากเรื่องบุคลิก เรื่องวิธีเดิน ผมว่าถ้าเกิดใครพัฒนาแล้วน่ากลัวมาก เพราะหน้ามันได้ หุ่นมันได้ แล้วก็ความสวยมันได้ครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ”