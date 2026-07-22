ใครไม่เจอไม่มีวันเข้าใจ…เปิด 3 เรื่องที่ “ใหม่ รัชดา” ไม่เผาผี “เจนี่” ลั่นอยากได้ความจริงใจ ไม่ใช่แค่เดินเข้ามาขอโทษ

เป็นเรื่องที่คนอยากรู้ถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร ทำไมช่างทำผมเบอร์ต้นๆ “ใหม่ รัชดา” ถึงยังโกรธ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” มายาวนานเป็น 10 ปี ถึงขนาดเจนี่เดินเข้ามาขอโทษแล้วก็ยังไม่พร้อมคุย จึงเกิดเหตุการณ์สาดน้ำใส่นางเอกดัง
“บอย เอ็นเตอร์เทน” ได้เล่าไว้ในช่อง สถานีรื่นรมย์ ทางยูทิวบ์ หลังจากที่คุยกับใหม่ รัชดา มาแล้ว โดยเผยว่า เรื่องความบาดหมางระหว่าง ใหม่ รัชดา กับ เจนี่ เกิดตั้งแต่ตอนที่เจนี่พบรักแต่งงานกับหนุ่มรุ่นน้องเมื่อปี 60 นานมาแล้ว “นานา ไรบีนา” เคยเป็นคนนึงที่เป็นตัวกลางเจรจาความบาดหมางให้ แต่ใหม่ ก็บอกว่าทำไมต้องมีคนกลาง ทำไมเจ้าตัวไม่เคลียร์เอง เบอร์โทร.ก็มี บ้านก็รู้จัก อยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความจริงใจ และ 3 เหตุผลหลักใหญ่ๆ ที่ ใหม่ รัชดา เผยว่าเป็นสาเหตุที่ยังไม่คิดให้อภัยเจนี่ และไม่มีวันที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ ต่างคนต่างอยู่เถอะ มีดังนี้
-การแต่งงานระหว่าง เจนี่ และ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เมื่อปี 2556 เรื่องนี้สร้างแผลในใจให้กับใหม่ เพราะในตอนนั้นใหม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเจนี่ แต่ถูกคนรอบข้างสรุปว่าเป็นคนชักนำให้เจนี่เข้าไปอยู่ในบ้านอัศวเหม ซึ่งใหม่เองก็รู้เรื่องนี้ก่อนวันแต่งงานเพียงไม่กี่วัน ทำให้เป็นปัญหาให้ใหม่ต้องเคลียร์กับตู่ นันทิดา และอีกหลายๆ คนมากมายในเวลานั้น และ ใหม่ รัชดา เป็นคนไปเจรจากับเอ๋ ให้มีการแถลงข่าวการแต่งงานเกิดขึ้น
-คดีความจากการทำงาน ในฐานะที่ใหม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเจนี่ในเวลานั้น แต่กลับมีคดีความฟ้องร้องกับ ใหญ่ (อมาตย์ นิมิตภาคย์) ช่างภาพระดับตำนาน ยาวนานจนถึงศาลสุดท้าย ซึ่งใหญ่แพ้คดีกับคู่กรณี การฟ้องคดีนี้เจนี่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในความรู้สึกของใหม่ มองว่าทำไมเจนี่ถึงไม่จัดการบริหารปัญหา
-แอบรับงานเอง รับงานซ้ำซ้อน รวมถึงการให้สัมภาษณ์ การสร้างประเด็นที่เจนี่ไม่น่ารักกับนักข่าว ทำให้ใหม่ รัชดา ต้องไปเคลียร์ ไปขอโทษนักข่าว เพราะรักและหวังดีอยากให้เจนี่มีที่ยืนในวงการ รวมถึงข่าวลือต่างๆ คนนั้นพูดทีคนนี้พูดที
จึงทำให้ทั้ง ใหม่ รัชดา และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เลือกเดินทางใครเส้นทางมันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ใหม่ รัชดา มักจะพูดว่าใครไม่เจอไม่มีวันเข้าใจหรอก เพราะยิ่งรักมากจึงเกลียดมาก สิ่งที่ใหม่ต้องการคือคำขอโทษอย่างจริงใจของเจนี่เอง แบบไม่ต้องมีใครมาเป็นสะพานเชื่อมให้ “อยากได้ความจริงใจ ไม่ได้อยากแค่เดินเข้ามาขอโทษ”