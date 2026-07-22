“เซนดายา” ใส่ต่างหู 3,000 ปีเดินพรมแดง โดนคนทั่วโลกถล่มเละ

ทำเอาโดนด่าหนักทีเดียวสำหรับนักแสดงสาว “เซนดายา” ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ The Odyssey ที่ล่าสุดในงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่กรุงลอนดอน เจ้าตัวเดินพรมแดงพร้อมต่างหูทอวไซส์ยักษ์อายุกว่า 3,000 ปี ทำเอาคนทั่วโลกวิจารณ์ถึงความเหมาะสม
เซนดายา ได้เดินทางไปปรากฏตัวเดินพรมแดงในงานเปอดคัวภาพยนตร์ The Odyssey ที่กรุงลอนดอน โดยมาในชุดเดรสสีขาวของ Jacquemus สร้างความโดดเด่นด้วยต่างหูไซส์ยักษ์ที่ทำจากเหรียญทองคำของอิหร่านซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช ทำให้มีอายุประมาณ 3,000 ปี
เหรียญเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติ Ziwiye หรือขุมทรัพย์ Ziwiye ซึ่งสารานุกรมบริแทนนิกาอธิบายว่าเป็น “คอลเลกชันงานศิลปะยุคกลางที่ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช” ถูกค้นพบในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านในช่วงปลายทศวรรษ 1940
โบราณวัตถุชิ้นนี้ได้รับการประดับด้วยเพชรในทองคำ 18 เค โดย เกล็น สไปโร ช่างทำเครื่องประดับชาวลอนดอน และเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน Materials of the Old World ของสไปโร ซึ่งเปลี่ยนโบราณวัตถุต่างๆ รวมถึงมรกตโคลอมเบียขนาด 62 กะรัต และทองคำจากชนเผ่าบาอูเล่ในแอฟริกาตะวันตก ให้กลายเป็นเครื่องประดับล้ำค่า ตามรายงานของ Only Natural Diamonds
สไปโรกล่าวกับนิตยสาร Galeria ในบทสัมภาษณ์ปี 2025 “คุณสามารถสวมเครื่องประดับที่เก่าแก่หลายพันปีแต่ยังคงดูทันสมัยและเท่ได้”
แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูง Barron London ซึ่งได้วัตถุโบราณชิ้นนี้มาจาก Spiro กล่าวกับ CNN ว่าแผ่นดิสก์เหล่านั้นถูกยึดไว้ด้วยวิธีการยึดแบบ “ง่ายๆ ไม่รบกวน เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือทำให้วัตถุต้นฉบับเสียหายแต่อย่างใด”
“มรดกทางวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสนทนาที่สำคัญ และเรายินดีต้อนรับการสนทนาอย่างรอบรู้เกี่ยวกับที่มา การอนุรักษ์ และการชื่นชมงานฝีมืออันยอดเยี่ยม”
นอกจากนี้ บาร์รอน ลอนดอน ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน มี.ค.
แถลงการณ์ระยุว่า “ในขณะที่อิหร่านมักถูกมองผ่านมุมมองของเหตุการณ์ร่วมสมัย เราหวังว่าต่างหูคู่นี้จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยั่งยืนของประเทศ”
ทางด้านชาวเน็ตก็เสียงแตกในเรื่องนี้ โดยแตกเป็นสองฝ่ายเกี่ยวกับการตัดสินใจของ เซนดายา และ สไตลิสต์ ลอว์ โรช ที่นำต่างหูมาใช้ในการแต่งกายโปรโมทภาพยนตร์ บางคนแย้งว่าการสวมต่างหูเป็นเครื่องประดับช่วยอนุรักษ์โบราณวัตถุ ในขณะที่บางคนแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการล่าอาณานิคมในอิหร่านและควรส่งคืนให้กับประเทศต้นกำเนิด
“ต่างหูอิหร่านอายุ 3,000 ปีเหล่านี้ควรส่งคืนให้กับอิหร่าน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์” ผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งเขียน
“ไม่มีใครมีสิทธิ์ใช้โบราณวัตถุเช่นนี้ เพราะมันมีค่าอย่างยิ่งและเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม