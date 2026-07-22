“ณวัฒน์” เผย “หนิง ปัทมา” ฟ้องล็อตใหม่ 41 คนปมเมียน้อย เตือนครอบครัวคนใส่ร้ายให้ระวัง กรรมอาจไปตกที่ลูก

“ณวัฒน์” เผย “หนิง ปัทมา” ฟ้องล็อตใหม่ 41 คนปมเมียน้อย ย้ำไม่ต้องการเงินขอแค่คำขอโทษอย่างเป็นทางการ พร้อมเตือนครอบครัวคนใส่ร้ายให้ระวัง เพราะคำพูดหนิงมักเป็นจริง กรรมอาจไปตกที่ลูกหรือใครก็ได้
หลังจากที่เด็กในสังกัดอย่าง “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์”มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ไปบนบานศาลกล่าวสาปแช่งคนที่หาว่าตนเองนั้นเป็นเมียน้อย “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” จนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก่อนหน้านี้ ล่าสุดบอสใหญ่แห่งมิสแกรนด์ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ บอกว่าตอนนี้คนที่ถูกแจ้งความล็อตแรกมี 5 คน ล่าสุดล็อต 2 มาแล้วอีก 41 คน แต่ไม่รู้จะมีล็อต 3 อีกหรือเปล่า ซึ่งตนก็ไม่ได้ห้าม ให้รู้กันไปว่าเด็กมิสแกรนด์ก็สู้คน
“ยังอ่านไม่ครบเลย เยอะแยะไปหมดเลย เขาไปเอามาจากไหน ตอนนี้ 41 คน คือล็อตแรกก็เยอะแล้ว 5 คน ถามหนิงแล้วว่าทำไมต้องไปตลอด เขาอยากจะชัดเจนเรื่องของเขา ก็เลยตามใจ ก็เห็นด้วยครับ ไม่รู้สึกประหลาดใจอะไร แล้วผมยังไม่ได้อ่าน 41 หลังนะ เพราะน้องบอกว่าหนูจะฟ้องเพิ่มอีก 30-40 คนนะคะ ไลน์ไปผมอยู่ต่างประเทศ ผมบอกว่าทำไมมันเยอะจัง เขาบอกว่าทนายสามารถเซฟข้อความได้ทั้งหมด ก็เลยไม่อยากเว้นใคร ผมไม่รู้ว่ามีจะล็อต 3 อีกไหมนะ
คำแรงๆ มีครับ มีด่าเมียน้อย ชั่วอะไรอย่างนี้ครับ ก็เป็นเรื่องที่ถ้าหนิงอยากจะฟ้องก็ฟ้องได้ครับ คือตอนแรกผมบอกเอาจริงเหรอ เพราะว่าจริงๆ ผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วย 100% ในการที่ต้องฟ้องตลอดนะครับ เพราะกลัวน้องจะยุ่ง แล้วจะเครียด แต่น้องบอกไม่เครียด แล้วน้องมีผู้ช่วยในการดูแลเรื่องกฎหมาย น้องมีทนายประจำตัว ผมเลยบอกว่าถ้างั้นก็ตามสบาย ซึ่งน่าจะเคลียร์กันได้บ้างบางเรื่องนะครับ ก็หวังว่าคนที่หนิงกล่าวถึงหรือไปฟ้องเนี่ย สามารถที่จะ ทำอะไรแล้วชดเชยในสิ่งที่น้องรู้สึกเสียหายได้”
เผย “หนิง” แค่ต้องการคำขอโทษอย่างเป็นทางการ และอยากทำให้รู้ว่าตนไม่ได้เป็นอย่างนั้น
“ก็มีคนโทร.มาร้องห่มร้องไห้ มีคนโทร.มาขอจะทำโน่นทำนี่ ผมว่าเขาน่าจะไปเคลียร์กันข้างศาล เพราะว่ามันมีสเต็ปที่จะต้องเคลียร์กันอีกหนึ่งสเต็ป พวกนี้มันเป็นอาญา ก่อนที่ผู้พิพากษาจะสืบ เขาก็จะมีการเจอกัน แล้วก็เคลียร์กันได้บนศาล ซึ่งจะอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งใครจะเอาตัวรอดก็ต้องคุยกันวันนั้น แต่มันต้องมีคอนดิชันว่าทำอะไร แล้วถึงจะรอด อาจจะต้องยอมรับสารภาพ ยอมขอโทษ ยอมโพสต์อะไรแบบนี้ครับ
เอาจริงๆ แล้วหนิงเขาไม่ได้เป็นคนที่เดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องฐานะอะไรมากมาย เขาต้องการแค่ศักดิ์ศรีของเขา ก็เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับว่านางงามแกรนด์สู้คนนะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนิดนึง คือตำหนิได้ คิดได้ แต่อย่าใช้คำที่หมิ่นประมาท เพราะการที่เราไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องที่ไม่แปลก การที่เราจะคิดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ต้องไปเรียนรู้คำหมิ่นประมาทในกฎหมายว่ามีคำอะไรบ้าง ลองเสิร์จหาดู ถ้ามันเข้าข่ายคำนี้ปั๊บ กฎหมายมันรองรับ เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงใช้คำหมิ่นประมาทครับ
ถามว่าหนิงตั้งเป้าฟ้องเอาเข้าคุกเลยไหม ผมคิดว่าเขาต้องการคำขอโทษที่เป็นทางการ โดยทุกคนต้องรับรู้เหมือนตอนที่เขาโพสต์ให้ทุกคนรับรู้ นั่นคือวัตถุประสงค์ของหนิง หนิงบอกว่าหนูอยากให้เขายอมรับว่าหนูไม่ได้เป็นแบบนั้น แล้วก็เขาไม่มีอะไรที่จะมาพิพากษาหนูว่าหนูเป็นแบบนั้น ในเมื่อหนูก็ทำทุกอย่าง แล้วหนูก็ไปสาบานที่วัดพระแก้ว หนูก็เอาหมด ทั้ง ทางกฎหมาย และทางไสยศาสตร์ เพื่อให้รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นอย่ามารุมทึ้งหนู แล้วก็อย่ามาอุปทานหมู่เยอะแยะมากมาย 40-50 คน นะ”
บอกครอบครัวไหนที่สร้างเรื่องไว้ก็ระวังตัวให้ดี
“ตอนที่น้องไปสาบานก็ทราบ อะไรที่น้องทำแล้วสบายใจ ผมก็ โอเค ทำเลย ก็ลองดู ใครที่ทำให้หนิงต้องเจ็บปวด ใครที่ใส่ความหนิง ครอบครัวไหนที่เล่นหนิง ก็ขอให้มันมีอันเป็นไปทั้งครอบครัว ก็หนิงเขาพูดอย่างนี้ ก็ให้เป็นอย่างนั้นครับ เพราะหนิงเป็นคนพูดแล้วเป็นนะจะบอกให้ คิดดีๆ ก่อนนะครอบครัวไหน (หัวเราะ) ระวังหน่อยนะ เพราะอย่าลืมนะ เวรกรรมมันอาจจะตกที่ครอบครัว ตกที่ลูก ตกที่ใครก็ได้ ตกที่พ่อ ที่แม่ก็ได้ ผมไม่รู้นะ เพราะฉะนั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แล้วเขาก็ยืนยันว่ามันไม่มีเรื่องนี้จริงๆ แล้วหนิงบอกว่าอย่ามาขู่ว่ามีคลิป มีโน่นมีนี่ หนิงบอกปล่อยมาเลย ตอนนี้เต็มที่ ใครอยากปล่อยอะไรอีก ทุกคนก็กลัวความจริงของหนิงนะ แม้กระทั่งแฟนเก่าก็รีบโอนเงินคืน อยากจะขอจบ
เพราะฉะนั้นการที่หนิงไล่บี้ ผมว่ามันก็เป็นการแสดงจุดยืนการพิสูจน์ของหนิงจริงๆ อย่างหนึ่งว่าเมื่อลุกขึ้นสู้ เขาก็ไม่กลัวใคร แม้กระทั่งฝ่ายไหนก็ตาม แล้วก็ต้องใช้วาจากันสุภาพนิดหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเริ่มเรื่องแล้วจะมาด่ากันลอยๆ จะให้อวัยวะเพศลอยไปลอยมาไม่ได้ ต้องเป็นคนสุภาพ แล้วก็เป็นคนที่มีสติ เดี๋ยวนี้ครอบครัวบางครอบครัวไม่ค่อยมีสติกันเลย ไม่รู้เป็นอะไรในสังคมไทย มันมีแต่ตลกใช่ไหม เดี๋ยวก็ด่ากันผ่านไลฟ์บ้าง ประสาทจะกินกันวันๆ หนึ่ง ผัวสร้าง เมียด่า เมียด่า ผัวสร้าง วนไปวนมา ก็ดูแปลกดี ถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวเขาก็ไม่ว่ากัน (หัวเราะ) ระวังเวรกรรมตามทัน พระแก้วมรกตหักคอนะ (หัวเราะ)ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกันหนิงนะ ก็โพสต์ได้เลยนะครับ ใครที่ขู่ว่ามีหลักฐาน มีคลิปเสียงใดๆ ได้เลย เอามาโพสต์ได้เลย หนิงบอกขอเลย ขอด่วนๆ ขอเร็วๆ อย่าขู่มั่วแล้วไม่มี เดี๋ยวไปโรงพักก่อนนะ (หัวเราะ)”