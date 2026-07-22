ยืนยันแล้วเตรียมสร้าง “Naruto” ฉบับคนแสดง เปิดแคสติงนักแสดงจากทั่วโลก

มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการสร้างการ์ตูนยอดฮิตอย่าง “Naruto” เป็นฉบับคนแสดง งานนี้ Lionsgate เตรียมเปิดคัดเลือกนักแสดงทั่วโลกให้รับบท นารุโตะ, ซาสึเกะ และ ซากุระ
หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานว่าจะมีการสร้างภาพยนตร์ Naruto ฉบับคนแสดงหรือไม่ ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าจะสร้างแน่นอน ภายใต้การกำกับของ เดสติน แดเนียล เครตตัน ที่เคยกำกับทั้ง Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings และที่กำลังจะฉายอย่าง Spider-Man: Brand New Day.
โดยทาง Lionsgate นายทุนใหญ่จะเปิดคัดเลือกนักแสดงทั่วโลกเพื่อรับบท 3 ตัวละครหลักอย่าง นารุโตะ อุซึมากิ, ซาสึเกะ อุจิวะ และ ซากุระ ฮารุโนะ โดยจะมีการประกาศวันแคสติงออกมาในลำดับถัดไป
อายุของผู้สมัครนับบทดังกล่าวจะมีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 20 ปี และต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนั้นยังเคยผ่านการแสดงแอคขันหรืองานเกี่ยวกับบทแอคชันมาก่อน
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เครตตันกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำเรื่องราวอันเป็นที่รักของ มาซาชิ คิชิโมโตะ มาสู่จอใหญ่ในรูปแบบภาพยนตร์คนแสดง
“เรื่องราวของ คิชิโมโตะ มาซาชิ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆ หลายรุ่นทั่วโลก ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำโลกและตัวละครของเขามาสู่จอภาพยนตร์ และตื่นเต้นที่จะเริ่มการค้นหานักแสดงที่จะมารับบททีม 7 ทั่วโลก”
มาซาชิ คิชิโมโตะ ผู้สร้างต้นฉบับกล่าวว่า การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดครั้งนี้ยังคงรู้สึก “เหมือนปาฏิหาริย์” นักวาดการ์ตูนมังงะกล่าวเสริมว่า เขารู้สึกตื่นเต้นที่ เครตตัน เป็นผู้กำกับเรื่องนี้ และหวังว่าจะได้ค้นพบนักแสดงมากฝีมือที่สามารถถ่ายทอดตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาออกมาได้อย่างสมจริง
รายงานระบุว่า การคัดเลือกนักแสดงในอเมริกาเหนือจะดูแลโดย Carmen Cuba Casting ทีมคัดเลือกนักแสดงชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ต่างๆ รวมถึง Stranger Things ของ Netflix ส่วนในเกาหลีใต้ การคัดเลือกนักแสดงในท้องถิ่นจะดำเนินการโดย Soo Kim Company
นารูโตะ สร้างสรรค์โดย มาซาชิ คิชิโมโตะ เปิดตัวในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ในปี 1999 และเล่าเรื่องราวการเดินทางของ นารูโตะ อุซึมากิ จากนินจาผู้ถูกขับไล่ไปสู่การเป็นโฮคาเงะ ซีรีส์นี้มียอดขายมากกว่า 250 ล้านเล่มทั่วโลก ทำให้เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์มังงะที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ และได้สร้างอนิเมะ ภาพยนตร์ นิยาย และวิดีโอเกมมากมาย