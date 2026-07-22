“นาวิน ต้าร์” กอดเมียโชว์! ซัดอย่าหลอนคิดไปเองว่าตนน่าสงสาร ดูโทรม ไม่มีความสุข ชี้คนที่น่าสงสารจริงๆ คือ “น้ำหวาน”

“นาวิน ต้าร์” สวนชาวเน็ตอย่ามาหลอนคิดไปเองกว่าตนดูโทรม ไม่มีความสุข ให้ไปสงสาร “น้ำหวาน” จะดีกว่าที่โดนตนดุตลอด ยันหน้าตายังดีอยู่ไม่โทรม อย่ามาพิมพ์ว่าสงสารตน ชีวิตตนโอเคมีความสุขดี การที่มาพิมพ์แบบนี้เป็นการยั่วประสาทกัน พร้อมกอดเมียโชว์ หลังแฟนคลับเชียร์ให้เอาใจเมียหน่อย บอกตนต้องเอาใจเมียอยู่แล้วถ้าเมียมีความสุข ลูกๆ ก็จะมีความสุข
ด่าสาดเสียเทเสียถึงพ่อแม่จนชาวเน็ตขนลุกกลางไลฟ์ แต่ผ่านไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” และสามี “นาวินต้าร์ นาวิน เยาวพลกุล”ก็กลับมาหวาน พร้อมแท็กทีมจัดการชาวเน็ตในไลฟ์ต่อ เมื่อเห็นคอมเมนต์ที่หลายๆ คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสงสารนาวิน ต้าร์ ดูหน้าตาไม่ค่อยมีความสุข
น้ำหวาน : “ทำไมพี่นาวินต้าร์ดูไม่มีความสุขเลย หน้าตาเศร้าหมอง โทรม”
น่าวิน ต้าร์ : “ก็ปกติดี นี่เหรอครับหน้าตาเศร้าหมอง โทรม เหรอฮะ(หัวเราะ)”
น้ำหวาน : “ไอ้เชี่xกูต้องหน้าตาเบอร์ไหน มึงถึงจะคิดว่ากูมีความสุข ต้องยิ้มตลอดเวลาเหรอ บ้า คอยนั่งวิจารณ์คนอื่น หันมาดูตัวเองไหมฝ้าเต็มหน้า จมูกเสริม หน้าอกทำ ผัวมึงมุดมุ้งหนีแล้วมั้ง พี่… (หันไปมองหน้านาวินต้าร์)”
นาวิน ต้าร์ : “หน้าตายังดีอยู่นะ ไม่ได้โทรมอะไร”
น้ำหวาน : “ขอดูหน้ามันก่อน… หน้าตามันดูดีจริงด้วย แต่แล้วเขามารู้จักหน้าตาพี่ ดูไม่มีความสุขเลย เคยอยู่ด้วยกันเหรอ เขาเคยรู้เหรอหน้าตาเวลาพี่มีความสุขเป็นยังไง มาดูหน้าตาเขา บ้า เขาเคยนอนกับมึงเหรอ ถึงมารู้ว่าหน้าไหนมีความสุขไม่มีความสุข เที่ยววิจารณ์ (ชาวเน็ตให้น้ำหวานถอดฟิลเตอร์ออกเพื่อให้เห็นหน้าจริงๆ ไม่ผ่านแอปฯ?) ไม่ถอด จะทำไม จะขายของแบบนี้ หนักอะไรใคร ไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อ ขายนี่ก็ไม่ใช่จะได้กำไร ขาดทุนนะ แต่ขายเพราะมีความสุข บ้าบอ วีนนิดหน่อยนะ (น้ำหวานเวอร์ชั่นนี้ดี?) ก็ดีค่ะ มาวิจารณ์คนนั้นคนนี้ ไปส่องกระจกดูตัวมันเองก่อนค่ะ มารู้ว่าเขาไม่มีความสุข รู้จักกันเหรอ อยู่ด้วยกันเหรอ มาเลี้ยงลูกเขาไหม มาอยู่ด้วยกันไหม วิจารณ์ไปทั่ว ปากเห่าไม่เลือกที่ และอย่ามาเป็นคลื่นใต้น้ำ ขอร้อง คนอย่างนี้เวลาเจอบนศาลเอาแต่ร้องไห้ ป้าลีน่าจังต้องเข้าแล้ว”
นาวิน ต้าร์ : “(หัวเราะ) หน้าพี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่รู้ทำไม”
น้ำหวาน : “หน้าตาพี่มันเป็นหน้าตาคนไม่มีความสุข แต่ก่อนพี่มีความสุขยังไง หรือว่าคบอี ตค แล้วมีความสุข ใส่ไปบ้างอย่าไปเก็บ ไม่สนใจหรอก ใส่แบบเมื่อวานที่มีคนมาว่าพี่แล้วพี่ก็พูดไปว่าสาระแน”
นาวิน ต้าร์ : “หน้าพี่ก็มีความสุขอยู่แล้วนะ หน้าพี่ปกติ เวลามีคนมาบอกว่าหน้าเป็นยังไง ดูไม่แฮปปี้ พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องตีความกันไปเอง คิดกันไปเอง หลอนกันไปเอง”
น้ำหวาน : “จะมาสงสารทำไม พี่มีอะไรให้เขาต้องสงสาร ต้องการความสงสารจากเศษสวะพวกนี้เหรอ”
นาวิน ต้าร์ : “ก็จะบอกว่าที่พิมพ์มาว่าสงสารนาวิน ต้าร์ไม่ต้องพิมพ์มา ไม่ต้องมาสงสาร ชีวิตเขาโอเคอยู่แล้ว คุณน้ำหวานก็ไม่เคยทำอะไรให้พี่ต้องลำบากขนาดที่จะต้องมีคนมาสงสาร ฉะนั้นคำว่าสงสารมันเหมือนเป็นการยั่วประสาทหน่อยๆ เพราะว่าชอบมีมาเยอะ ไม่ต้องมาสงสาร”
น้ำหวาน : “พี่เป็นดารา พี่ต้องทำให้คนสงสารแต่น้องเหมือนเป็นกิ๊ก สุวัจนี ใครจะมารู้บ้างว่าการเป็นนาวิน ต้าร์ ตอนเป็นนาวิน ต้าร์ที่พัสวีเจอมันเป็นยังไง พูดจริงๆ เลยนะ รู้แล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าสงสารนาวิน ต้าร์ มาสงสารน้ำหวาน ผู้หญิงคนนี้เลย แต่ไม่อยากให้ใครมาสงสารไง ก็เลยไม่เคยเปิดจุดนั้น”
นาวิน ต้าร์ : “ไม่ต้องมาสงสารพี่นะครับ ไปสงสารน้ำหวานดีกว่า เพราะบางทีพี่ต้าร์ดุเขาทำให้เขาเสียใจ”
น้ำหวาน : “ไม่ใช่ดุค่ะ พี่พูดจาเหมือนน้องเป็นคนไม่มีจิตใจ มันเป็นแบบนั้นเลย”
น้ำหวาน : “(อ่านคอมเมนต์) การันตีพี่ต้าร์ยังดังอยู่ลงทุกสื่อ… (น้ำหวาน-นาวินต้าร์หัวเราะ) เหรอ…. เรื่องผัวเมียใครก็ลงค่ะ”
นาวิน ต้าร์ : “พอเกี่ยวกับผัวเมียหน่อยก็ลงกันไป แฮปปี้กันไปทุกฝ่าย (อ่านคอมเมนต์) คุณต้าร์กอดคุณน้ำหวานให้ดูหน่อย เดี๋ยวกอดให้นะ (กอดเมีย)”
น้ำหวาน : “โอ้ยย… (สะบัดตัวออก) ทำเพื่อลูก มีลูกตั้ง 3 คน พี่นาวิน ต้าร์เอาใจเมียไปจะได้จบๆ ไม่ต้องพูดหรอกคะ ไม่เคยมีหรอกค่ะคำนี้”
นาวินต้าร์ : “เอาใจเมียสิ เอาใจเมียนะครับ เพราะถ้าเมียมีความสุข ลูกๆ ก็จะได้มีความสุขด้วย แต่ถ้าสงสารมากก็บริจาคมาเลย”
น้ำหวาน : “ปากมันพูดว่ามันสงสารพี่คิดว่ามันจะให้อะไรพี่จริงๆ ไหม”
นาวิน ต้าร์ : “ก็อยากจะรู้เหมือนกัน”
น้ำหวาน : “มาๆๆ ใครสงสารนาวิน ต้าร์มาบริจาคให้นาวิน ต้าร์หน่อยเร็ว”
นาวิน ต้าร์ : “มาบริจาคเลย รำคาญ”