“ใหม่ รัชดา” เผยมีคนหวังดีอยากให้ปรองดอง “เจนี่” ทั้งที่เตือนแล้ว 2 ครั้ง ยังไม่พร้อม! เจนี่รีสตอรี่คนให้กำลังใจรัวๆ

ยังคงได้รับความสนใจ กรณีที่ “ใหม่ รัชดา” ช่างผมชื่อดัง อดีตผู้จัดการส่วนตัว “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” สาดน้ำใส่เจนี่ ในงานวิวาห์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” หลังจาก “เซ้ง” คนสนิท “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ได้พาตัวเจนี่ซึ่งนั่งคนเดียวไปร่วมวงด้วย
ล่าสุด “บอย ธิติพร” นักข่าวชื่อดัง ได้เผยถึงเรื่องนี้ในเฟซบุ๊กจริงใจเล่า โดยยอมรับว่าสายตรงหาใหม่ รัชดา เพราะมีความสนิทสนมกัน อีกฝ่ายเผยว่ามีคนพยายามให้เจนี่กับใหม่เจอกันในงาน พยายามแล้วสองครั้ง ซึ่งใหม่บอกหยุด อย่ามา ยังไม่พร้อม ยังไม่อยากเจอ ทุกอย่างจบไปแล้ว ต่างคนต่างอยู่ แต่สุดท้ายก็ยังเดินเข้ามา และมีการหวังดีอยากให้ปรองดอง อยากให้กลับมาคุยกัน ใหม่ รัชดา บอกฉันเตือนแล้ว ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูด ก็เลยสาดน้ำไล่ด้วยอารมณ์โกรธ ว่าเตือนแล้ว บอกแล้วนะอย่าเข้ามา
คนอาจมองว่าใหม่ รัชดา เกินกว่าเหตุไหม มาสร้างเรื่องในงานแต่ง เจ้าตัวบอกไม่ได้เมา ไม่ได้สร้างเรื่องเกินกว่าเหตุ ได้เตือน ได้บอกไปแล้ว อย่าพยายามเข้ามา ต่างคนต่างใช้ชีวิต ต่างคนต่างอยู่
ขณะที่เจนี่ แม้ไม่ตอบคำถามใดๆ แต่ใช้วิธีรีสตอรี่คนที่ให้กำลังใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว