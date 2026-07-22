“นิกกี้ ณฉัตร” โชว์ป๋า เปย์เป็นล้าน! พา “เล็ก วสุ” ดูบอลโลกที่อเมริกา ลั่นไม่ขอเป็นแฟนแต่ขอแต่งงานทีเดียว!

“นิกกี้ ณฉัตร” ทุ่มเป็นล้านโชว์ป๋าพา “เล็ก วสุ” สาวคนสนิทดูบอลโลกที่อเมริกา เผยประทับใจความประหยัด ก่อนลั่นชัดๆ อายุ 36 แล้ว ไม่ขอเป็นแฟน แต่ขอแต่งงานทีเดียว ลั่นตั้งแต่คบกันชีวิตเปลี่ยน กินเหล้า-เที่ยว-ใช้เงิน น้อยลง เพราะฝ่ายหญิงเป็นคนประหยัด น่ารัก มุ้งมิ้ง
ทำเอาแฟนๆ ลุ้นกันตัวโก่งสำหรับเรื่องหัวใจของนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดี “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งบินกลับมาจากทริปดูฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกา แถมงานนี้ไม่ได้ไปคนเดียว แต่ยังควง “เล็ก วสุ” สาวคนสนิทไปร่วมทริปเติมความหวาน นิกกี้ยอมรับเป็นทริปที่ทั้งฟินและกระเป๋าแบนไปพร้อมๆ กัน
“ไปดูบอลโลกที่อเมริกา แต่เชียร์ทีมชาติอังกฤษ เพิ่งกลับมาเมื่อวานเองครับ ยังง่วงๆ อยู่เลย เจ็ทแล็ก ถามว่าบอลโลกหวานไหม มีหวานบ้างครับ แล้วแต่วัน รอบนี้ไปนานครับ 15-16 วัน ผมพักโรงแรมที่เดียวกับนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ นอนโรงแรมเดียวกันก็พยายามไปตามหาเขาครับ ผมรู้ว่านักบอลเขาชอบไปที่ซาวน่า ไปฟิตเนสตอนกลางคืน ผมจะไปก็มีการ์ดกั้นไว้ เขาไม่ให้เข้า”
ยอมจ่ายหลักล้าน พักที่เดียวกับนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ
“ใช่ ค่าตั๋วแพงมากที่อเมริกา เขาอัปค่าตั๋ว ตอนแรกจะไม่แพงขนาดนี้ แต่ว่าพอบอลมันจะแข่งเขาอัปค่าตั๋วแบบแพงมาก ถามว่าหมดไปเยอะไหม ถ้ารวมพวกที่พัก ค่ากินค่าเครื่องบินเยอะครับ บังเอิญว่าที่พักที่เราไป นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษก็มาพักที่นี่พอดี ก็ยอมจ่ายเพราะว่าเราเป็นคนชอบบอลครับ แล้วก็สี่ปีมีครั้งครับ หมดเป็นล้านไหม ก็น่าจะประมาณนั้นครับ”
โชว์ป๋าเลี้ยงสาวเต็มที่
“ใช่ พาสาวไปด้วยครับ เลี้ยงสาวไง เลี้ยงหญิง ผมป๋า ดูแลสาว เทคแคร์ดูแล พาสาวไปโชว์ป๋า (เปย์เต็มที่?) โชว์ป๋าครับ พาหญิงไปดูบอลโลกครับ (หมดเป็นล้านพาสาวไปดูบอลโลก?) โชว์ป๋าครับ อวดหญิงครับ มันก็จะมีบางวันเป็นป๋า บางวันไม่เป็นป๋าก็มี เพราะบอลแพ้ (หัวเราะ)”
ประทับใจความประหยัด ไม่ติดหรู มุ้งมิ้งง่ายๆ
“เขาก็น่ารักนะ มีมุมที่เราไม่เคยเห็นตอนอยู่เมืองไทยเยอะ ไปปั่นจักรยาน ในฟิตเนส ที่หน้าจอเหมือนเลือกได้ว่าเราจะไปปั่นจักรยานที่ไหนของโลก หน้าจอเหมือนเกม เขามองหน้าจอแล้วเขาก็ยิ้ม เป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นเครื่องปั่นจักรยานแบบนี้ แล้วเขาก็ยิ้มแบบมีความสุข เราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักว่ะ มีความสุขกับเรื่องง่ายๆ ถามว่าเลื่อนสถานะหรือยัง ตอนนี้จริงๆ ก็เหมือนเดิมคุยอยู่ คุยอยู่คนเดียว จริงๆ ผมก็นั่นแหละ (เปย์หมดเป็นล้าน ไม่ได้สถานะ?) ผมไม่ได้เปย์หญิงเป็นล้าน ผมก็ใช้ของผมด้วย เปย์ให้เขาเองน้อย เขาเป็นคนประหยัดมาก ไม่ซื้ออะไรเลย อย่างกาแฟละลาย เป็นเราก็ทิ้ง ของเขากาแฟละลายยังไม่ทิ้งนะ เขายังหาน้ำแข็งมาเพื่อใส่กาแฟต่อแล้วกินตอนเย็นอีก เราก็รู้สึกว่าน่ารัก ช่วยประหยัด”
ดัน “เล็ก วสุ” ได้เล่นซีรีส์ด้วยกัน
“พาไปรายการหกฉาก ผมก็โชว์หญิง โชว์เหนือ ส่วนที่เขาบอกว่าให้ไปถามสถานะกับเราเอง ผมก็ไม่ค่อยหวานครับ มันก็รู้กันอยู่สองคนนั่นแหละ เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีแบบไปขอเป็นอะไรอย่างนี้นะ มันก็คุยกันสองคน มันก็ไปเที่ยวกัน อย่าให้ผมพูด ผมก็เขิน ก็เรียกว่าสาวคนสนิทได้ คุยคนเดียว (ไม่ให้เขียนว่าแฟน?) มันก็ไปเที่ยวกันมันก็เขินสิ ต่อหน้าเขาผมยังไม่เคยพูดเลย ส่วนเขาก็รอฟังไหม เดี๋ยวผมกลับไปคุยกับเขา เพราะตั้งแต่กลับมาจากดูบอล ก็แยกกันกลับบ้าน”
ลืมโมเมนต์ขอเป็นแฟนมานานแล้ว ลั่นไม่ขอเป็นแฟน ขอแต่งงานทีเดียว
“ถ้าขอเป็นแฟนผมว่าสมัยนี้ไม่ค่อยขอ มันก็ขอแต่งงานทีเดียวเลยใช่ไหมล่ะ เรา 36 แล้วไง มันจั๊กกะเดียม ขอเป็นแฟนมันจั๊กกะเดียม สมัยนี้มันต้อง Anniversary เป็นแฟนกันหรอ มันต้องมีใช่ไหม ผมอายุ 36 แล้วไง ผมไม่เคยขอผู้หญิงเป็นแฟนมานานแล้ว มันลืมโมเมนต์นี้ไปแล้ว โมเมนต์นี้มันมีตอนเด็ก”
คบแล้วเปลี่ยนชีวิต กินเหล้า-เที่ยว ใช้เงินน้อยลง เพราะฝ่ายหญิงเป็นคนประหยัด
“เปลี่ยนก็คืออย่างแรกผมกินเหล้าน้อยลงเยอะ เมื่อก่อนผมเที่ยวบ่อย ตอนนี้น้อยลงมาก หน้าตาผมแจ่มใส ปากก็ไม่ค่อยเบี้ยวเหมือนเมื่อก่อนนะ ตอนแรกปากเบี้ยวมากนะ ตาจะขยิบไม่เท่ากัน เพราะเมื่อก่อนกินเหล้าเยอะ แต่ปัจจุบันน้อยลงแล้ว ก็เป็นเพราะเขาด้วยส่วนหนึ่ง เพราะว่าเราออกไปเราก็ไม่ซ่าเหมือนเมื่อก่อน ถ้าเราไปปุ๊บเผลอเมาไปจีบหญิงอื่น อ้าวโดนอีกทัวร์ลงอีก เราก็เลยต้องห้ามตัวเอง ตอนนี้ก็ชอบอยู่บ้าน ดื่มน้อยลง ออกกำลังกายมากขึ้น ใช้เงินน้อยลงเพราะเขาเป็นคนประหยัด”
ดีเอ็มเงียบ ไม่คุยกับใครแล้ว
“ไม่มีแล้วจ้า ตอนนี้ดีเอ็มเงียบมากเลย สถานะเราสองคนก็รู้กันสองคน พอเป็นข่าวดีเอ็มเงียบมาก ไม่มีใครทักมาเลย(หัวเราะ) ก็ดี”