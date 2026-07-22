“แจ็ค แฟนฉัน” เผยรายการแฉโดน กสทช. ปรับเป็นคำรวมหลักแสนเซ่นคำหยาบ ลั่นเข็ดมีครอบครัว ไม่ขอมีใครเพราะเหนื่อย

“แจ็ค แฟนฉัน” เผยรายการแฉ โดน กสทช. ปรับเป็นคำรวมหลักแสนเซ่นคำหยาบ ลั่นเข็ดมีครอบครัว ไม่ขอมีใครเพราะเหนื่อย ขอเก็บเงินทุกบาทไว้เป็นค่าเทอมให้ลูก ยืนยันไม่เปย์สาวมั่วซั่ว
เป็นตัวแทนรายการแฉ เดินทางไปเข้าพบ กสทช. จากกรณีมีคนร้องเรียนผ่านกสทช. เรื่องคำหยาบจนโดนตักเตือน งานนี้ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ได้เปิดใจระหว่างมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ UMMAKIM (ออมม่าคิม) สินค้าเกาหลี หน้าใสฉ่ำวาว ลั่นเกิดจากการใช้คำว่า กู, มึง, อี... ในระหว่างจัดรายการสดคู่กับ “ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม” ซึ่งเป็นสไตล์การเม้าธ์มอยแบบ LGBT ที่เผลอติดปากมาใช้ เผยถูกกสทช.ปรับเป็นคำ รวมๆ หลักแสน
“ก็มีโอกาสได้ไปเจอ กสทช. เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เราได้ไปพูดคุยโดนตักเตือนทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ในรายการแฉ เราก็รู้ขั้นตอนว่าเวลาท่านเชิญไปเป็นลักษณะแบบไหน ก็จะมาถอดบทเรียนนี้ให้กับเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง ทีวีกับออนไลน์มันมีความแตกต่างต่างกัน ทีวีมันจะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายนึงที่จะมีตัววัดให้เห็นว่า คนที่อายุวัยไหนควรได้รับคำแนะนำ หรือรายการไหนควรได้รับคำแนะนำ
ซึ่งรายการนี้เป็นรายการสด ก็จะมีความคุมยากในเรื่องของคำหยาบ เราก็พยายามระมัดระวังคำพูด ก็โดนตักเตือนไปในเรื่องของคำว่า อีดxก แต่ท่านไม่ได้พูดคำนี้นะครับ แล้วก็มีคำว่า กู มึง และคำที่มันไม่ดี เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้ทางทีมงานมารับฟัง แล้วให้มีป้ายใหญ่ๆ เขียนว่าห้ามพูดคำหยาบ ติดไว้ในรายการเลย คิดว่าผมกับพี่มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) จะทำได้ไหมแต่คุณมดดำก็ต้องทำให้ได้เพราะเขาเตือนมาอย่างนี้ เขาเตือนมีเหตุผลนะ กสทช. ดีมากเพราะว่าคุมอยู่
เช่นการเตือนของเขาคือถ้าใครที่ทำไม่ได้ พนักงานจะต้องเตือนพิธีกรคือ หยุดงาน ออกกฎเลย สมมติว่าถ้ายังคุมไม่ได้ ตัวเจ้าของรายการคุณต้องไปคุมเองแล้ว พิธีกรต้องโดนพักงาน 2 วัน หรือ 3 วันขึ้นไป รายการต้องมีการหยุด”
เผยโดนปรับแพงหลักแสน
“เรารีบไหว้เขาเลย อาจจะโดนปรับ ก็แพง เป็นแสน ปรับเป็นคำ ส่วนใหญ่ดาราไม่ค่อยไปหรอกเขาจะให้ทีมงานไป ช่องดังต่างๆ เยอะมาก จริงๆ รายการเคยโดนนานมาแล้วหลายปีแล้ว ตอนคุณแม่ ใช้คำว่าคุณแม่แล้วกัน คุณแม่ที่ชอบด่าๆ เคยเตือนมาแล้วครั้งนึง ส่วนรอบนี้ที่ผมไป ผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับปิงปอง ผมโดนเรื่องของการที่เป็นพิธีกรคู่กันแล้วเม้าธ์มอย สไตล์พี่ๆ LGBT เวลาอยู่กับใครผมชอบติดคำพูดเขา เวลาอยู่กับแม่มดดำ แหม อีควาย อะไรแบบนี้ไม่ได้ ถ้าอีแจ็คพูดได้ กสทช.ให้ อีแจ็ค อีน็อต อีผี อีบ้าได้ อีด.เด็ก ไม่ได้ กูมึงไม่ได้ กู-มึง ห้ามพูด แต่ถ้าเป็นออนไลน์คนละอย่างกันกสทช.ไม่ได้คุม”
ทีมงานอวยยศเริ่ด ทำให้กสทช.รีแลกซ์
”คุยกับทีมงานแล้ว ทางทีมก็บอกว่าแจ็คเริ่ดมาก ทำให้พี่ๆ กสทช.อารมณ์ดี ขำ เราก็ไปรีแล็กไง เขาน่ารักให้ถ่ายรูป ท่านประธานใหญ่ผู้อำนวยการศาสตราจารย์ เขาก็มีถามเราว่าการทำงานของคนรุ่นใหม่ การพูดของกลุ่ม LGBT เวลาเขาพูดกันทำไมมันต้องสไตล์นี้ เราก็ให้คำแนะนำท่านไปว่ามันจะประมาณนี้ เสน่ห์รายการหาย ก็แม่มดโดนเตือนเมื่อวาน ก็ยังมีอยู่(หัวเราะ)
จริงๆ รายการไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางรายการของทางจีเอ็มเอ็มทีวี ได้มีการรับเรื่องแล้วก็รีบดำเนินการให้อย่างดีที่สุด ผมเชื่อว่ามาตรฐานของทางช่องจีเอ็มเอ็มทีวีไม่นิ่งนอนใจแน่นอนก็มีการตักเตือนครับ ทำให้ทาง กสทช.เข้าใจ ไม่ได้ติดขัดอะไร ก็รับฟังพร้อมปฏิบัติตามครับ
ส่วนจะทำรายการแฉออนไลน์ไหมหมายถึงตอนนี้ทีวีไม่มีใครดู เพราะผมก็บอกกสทช. ทีวีไม่ค่อยมีใครดูนะท่าน มีแต่กลุ่มที่เขาไม่ชอบพูดหยาบ เพราะบางทีเด็กจะทำตาม เพราะคนที่มาแจ้งเขาจริงๆ พี่ๆ กสทช.บอกว่า มีคนร้องเรียนจริง เทปของคุณวันที่นี้พูดหยาบ เราต้องปรับแล้ว เพราะการพูดหยาบไม่ได้ดีนะครับ ไม่ได้ดูน่าฟังเท่าไหร่ ผมก็พยายามคุมตัวเองอยู่ครับ”
แบ่งหน้าที่เลี้ยงลูกชัดเจนหลังกลับมาโสด
“ดีครับ ปกติ ก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนในการดูแลลูก ลูกจะเข้าโรงเรียนเดือนหน้าครับ ลูกก็อยู่กับคุณแม่เป็นหลัก ถ้าคุณแม่อนุญาตให้ลูกมา วันไหนคุณแม่ทำงานผมก็จะเอาลูกมาดูแล ลูกก็เข้าโรงเรียนอินเตอร์ใกล้ๆ บ้านคุณแม่เขา โรงเรียน kis ผมก็มีหน้าที่จ่ายเงิน พาลูกไปโรงเรียนบ้าง สุดท้ายแล้วเราต้องให้คุณแม่เขาตัดสินใจ เพราะเขาอุ้มท้องมา เราก็อย่าไปมีปัญหาดีที่สุด เขาว่าไงเราก็ว่างั้น เราเป็นผู้ชายยังไงก็ต้องยอมไปก่อน ก็เคลียร์กันทุกอย่างชัดเจน เลิกก็คือเลิก”
บอก “มดดำ” แค่แซว พาสาวไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศ ลั่นไม่คบใครมั่วซั่ว เพราะละเอียดอ่อน เงินทุกบาทเก็บเป็นค่าเทอมลูก
“แซวกันครับ เราแค่ไปเจอคนที่นั่นเฉยๆ เราก็หยอกล้อ แซวกัน ยังไม่ได้ถึงขั้นเปย์ใคร ไปคบใครมั่วซั่ว มันละเอียดอ่อนไง ไม่มีพาใครไปเที่ยวฮ่องกง ดูบอลที่อังกฤษ เพราะเงินยังต้องเก็บเป็นค่าเทอมลูกก่อน ใครจะเข้าใจผิดไปก็ไม่เป็นไรเลย ใครยุ่งเรื่องผมได้หมดเลย ผมไม่เคยโกรธหรอกแต่อย่าด่าพ่อแม่ผม อย่าว่าลูกผม ผมขอแค่นี้ ไม่งั้นผมก็จะด่าพวกมันกลับเหมือนกัน แต่อย่าด่าดีกว่าไง มันไม่ดี มาว่าผมว่าได้ครับ เข้าใจเพราะเขาเห็นผมมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว”
ไม่เอาใครเพราะเหนื่อย
“ไม่เอาแล้ว ไม่เอาใครแล้วเพราะว่าเหนื่อย ณ ตอนนี้ที่พูดคือมันเหนื่อยก็เลยยังดีกว่า เน้นทำงานอยู่กับน้องมือเรา (เข็ดมีครอบครัว?) เราไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาอีก ปัญหามันเยอะครับ ตอนนี้สบายใจที่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเมาก็พยายามคุมอยู่ เวลาเมาบางทีมันก็ไปของมันเอง”
เผยชอบพาน้องคากิเจอ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ยกเป็นพ่อทูนหัว ชอบให้เงินหลาน
“โอ้เขาอยากเจอ เพราะโอ้ชอบให้เงินหลาน ผมไม่ได้ไปหลอกโอ้เอาเงินนะ แต่เราพร้อมซัปพอร์ตโอ้ ถ้าโอ้มีข่าวอะไรไม่ดีให้มาลงที่แจ็ค ปฎิญาณเลย เพราะโอ้เมมเบอร์ผมว่าแจ็คเพื่อนรัก โอ้เขาให้หลานจริงๆ ให้ของเล่นด้วย โอ้เป็นพ่อทูนหัวคากิ โอ้มันน่ารักไง มันยังไม่แต่งงาน”