“ลูกหนุน-โบว์” เผยเบื้องหลังคอนเสิร์ต 30 ปี LOSO ดีล “เสก” ในเรือนจำ ทุ่มค่าตัว 7 หลัก

“ลูกหนุน - โบว์” ผู้จัดคอนเสิร์ต 30 ปี LOSO เผยเบื้องหลังสุดทึ่ง ดีล “เสก โลโซ” ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำ แม้ปัดงบ 100 ล้าน แต่ยอมรับทุ่มค่าตัว 7 หลัก มั่นใจบัตรเกลี้ยงแน่นอน
เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกภายใต้บริษัท SL Global Entertainment สำหรับ “โบว์ ลลิดา วงศ์เบญจรัตน์” และ “ลูกหนุน ศุภรา วงษ์กระจ่าง”ในฐานะผู้จัดงานคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “30 ปี LOSO นานเท่าไรก็รอ” วงร็อกแอนด์โรลระดับตำนาน งานนี้ลูกหนุนและโบว์เผยไม่ได้ทุ่มงบประมาณถึง 100 ล้านเหมือนที่ “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย ได้เผยผ่านสื่อมวลชน แต่ยอมรับค่าตัวเสก โลโซ ถึง 7 หลัก บอกติดต่อตั้งแต่เสกอยู่ในเรือนจำ และมีความหวังมาตลอด
ลูกหนุน : “ด้วยความที่เป็นศิลปินแรกของบริษัท อยากเลือกศิลปินที่มีความหมายกับวงการเพลง เชื่อว่าพี่เสกและวงโลโซ เป็นหนึ่งในตำนานวงการเพลง เลยเป็นที่มาที่เลือกพี่เสก”
ติดต่อตั้งแต่เสกอยู่ในเรือนจำ
โบว์ : “เรื่องจริงค่ะ เราได้ติดต่อผ่านพี่กานต์ (วิภากร ศุขพิมาย) ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พี่กานต์ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี เราก็เฝ้ารอพี่เสกออกมาจากเรือนจำตั้งแต่ปลายปี ต้นปี จนถึงกลางปีตอนนี้ (เสกบอกตอนดีลไม่รู้จะได้ออกตอนไหนมีความหวังไหม?) พูดตามตรงตอนนั้นก็ลุ้นทุกวันเลยค่ะ แต่มั่นใจว่าพี่เสกต้องออกมา ทางเราก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ แต่ก็มีข่าวมาเรื่อยๆ เราก็มั่นใจมากขึ้น จริงๆ เราคิดว่าด้วยวงโลโซแล้ว ศักยภาพเขาสามารถจัดที่ราชมังฯ ได้เราเลยตั้งใจอยากทำสถานที่ใหญ่ให้มันดีที่สุดกับบริษัทเราด้วยค่ะ กับงานแรก”
ลูกหนุน : “เราเชื่อว่าเป็น 30 ปีโลโซ แฟนๆ รอคอย ราชมังฯ ก็เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะ”
เผยเสกน่ารักมาก ทำงานด้วยกันอย่างโปรเฟสชั่นแนล มั่นใจบัตรต้อง sold out
ลูกหนุน : “ได้คุยค่ะ พี่เสกน่ารักมากเลยค่ะ ให้ความร่วมมือ”
โบว์ : “พูดจาดีทุกอย่าง เวลาร่วมงานก็โปรเฟสชั่นแนล เวลาไปเยี่ยมแกที่บ้านก็น่ารัก จะกลับบ้านก็มาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะ ก็เอ็นดูพวกเรา”
ลูกหนุน : “ไม่มีความกังวลเลยค่ะ เชื่อว่าแฟนๆ รอดู และแฟนๆ พี่เสกเหนียวแน่นอยู่แล้วค่ะ”
โบว์ : “บัตร sold out แน่นอนค่ะ”
ปัดทุ่ม 100 ล้าน แต่ยอมรับค่าตัว 7 หลัก
ลูกหนุน : “ไม่ถึงนะคะ (หัวเราะ)”
โบว์ : “ค่าตัวพี่เสกประมาณ 7 หลักค่ะ เราตั้งใจเต็มที่ค่ะ คุ้มค่าการรอคอยแน่นอนค่ะ”
ลูกหนุน : “ระบบการจัดงานเราจัดเตรียมไว้อย่างดีนะคะ เรามีทีมงานเบื้องหลัง ที่มีประสบการณ์ในด้านคอนเสิร์ตทุกๆ ด้าน คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเกิดขึ้น อยากชวนทุกคนกดบัตรวันที่ 1 ส.ค. นี้ รับรองว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกและมันส์แน่นอนค่ะ”
โบว์ : “สมการรอคอยแน่นอนค่ะ พลาดไม่ได้เลยนะคะ”