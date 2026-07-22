เงินสะพัดบอลโลก! “ลิซ่า” ฟันกว่า 400 ล้านบาท เป็นรองเพียง “ชากิร่า-เดวิด เบ็คแฮม” ส่วน “บรู๊กลิน” รับ 34 ล้าน แม้ไม่ได้เหยียบสนาม

“ลิซ่า” ฟันรายได้บอลโลกกว่า 406 ล้านบาท! พลัง BLACKPINK ดันมูลค่าแบรนด์พุ่ง ขณะที่ “เดวิด เบ็คแฮม” รับทรัพย์สูงสุดเฉียดพันล้าน
มหกรรมฟุตบอลโลกไม่ได้สร้างรายได้ให้กับนักฟุตบอลและเจ้าภาพเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นเวทีทำเงินมหาศาลของเหล่าคนดังระดับโลก โดย “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ถูกประเมินว่าสามารถโกยรายได้จากข้อตกลงกับผู้สนับสนุนและการปรากฏตัวในกิจกรรมต่าง ๆ สูงถึง 9 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 406 ล้านบาท
แม้ทีมชาติสเปนจะเป็นผู้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 แต่ในแง่รายได้จากงานโฆษณา เซอร์เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ อาจถือเป็นผู้ชนะตัวจริง หลังปรากฏตัวแทบทุกช่วงพักโฆษณาตลอดการแข่งขัน และถูกประเมินว่ารับทรัพย์รวมสูงถึง 19 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 858 ล้านบาท
เบ็คแฮมวัย 51 ปี ปรากฏตัวในแคมเปญของแบรนด์ชั้นนำจำนวนมาก ทั้งแบงก์ออฟอเมริกา เลย์ส โฮมดีโป แมคโดนัลด์ส สเตลลา อาร์ตัวส์ และอาดิดาส ขณะที่ทรัพย์สินรวมของเขาและภรรยา วิกตอเรีย เบ็คแฮม มีมูลค่าราว 1,185 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 53,500 ล้านบาทอยู่แล้ว
นิค อีด ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และวัฒนธรรม อธิบายว่า ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลก แต่ยังเป็นโอกาสทางการโฆษณาครั้งสำคัญ เนื่องจากแบรนด์ต่าง ๆ พร้อมทุ่มเงินหลายสิบล้านเพื่อจ้างคนดังที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมจำนวนมหาศาลได้ทันที
ลิซ่า สมาชิกวง BLACKPINK ถูกประเมินว่ามีรายได้จากฟุตบอลโลกครั้งนี้ประมาณ 9 ล้านปอนด์ หรือราว 406 ล้านบาท จากข้อตกลงมูลค่าสูงกับผู้สนับสนุนระดับโลก ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ลิซ่าและ BLACKPINK ได้นำฐานแฟนเพลงที่เหนียวแน่นที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเข้าสู่มหกรรมฟุตบอลโดยตรง การร่วมงานกับเธอจึงช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อทั้งผู้ชมกีฬา แฟนเคป๊อป และผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลกได้พร้อมกัน
ฟุตบอลโลกยังช่วยขยายชื่อเสียงที่มีอยู่แล้วของลิซ่าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมกระแสหลักด้านกีฬาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะยิ่งเพิ่มมูลค่าของเธอในตลาดโฆษณาระดับนานาชาติ และอาจส่งผลให้ค่าตัวจากงานแบรนด์ในอนาคตสูงขึ้นตามไปด้วย
ชากีรา ซึ่งมีภาพลักษณ์ผูกพันกับฟุตบอลโลกมายาวนาน ถูกประเมินว่ามีรายได้ประมาณ 15 ล้านปอนด์ หรือราว 677 ล้านบาท จากการปรากฏตัวหลายครั้ง รวมถึงยอดสตรีมเพลงทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างการแข่งขัน
นักร้องสาวขึ้นแสดงทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิด โดยร่วมร้องเพลงกับเบอร์นา บอย นับเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่ 4 ที่เธอมีส่วนร่วม ยิ่งตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะศิลปินที่มีความเชื่อมโยงกับมหกรรมลูกหนังระดับโลกมากที่สุดคนหนึ่ง
จัสติน บีเบอร์ ถูกประเมินว่ามีรายได้ประมาณ 12 ล้านปอนด์ หรือราว 542 ล้านบาท จากการแสดงในช่วงพักครึ่งของนัดชิงชนะเลิศ การปรากฏตัวครั้งนี้ทำให้เขาเข้าถึงผู้ชมที่กว้างกว่าแฟนเพลง และช่วยตอกย้ำสถานะซูเปอร์สตาร์ระดับโลก
ด้านทิโมธี ชาลาเมต์ มีรายได้โดยประมาณเท่ากันที่ 12 ล้านปอนด์ หรือราว 542 ล้านบาท จากการร่วมแคมเปญกับอาดิดาสและการปรากฏตัวในนัดชิงชนะเลิศ ความร่วมมือดังกล่าวเชื่อมโยงโลกของภาพยนตร์ แฟชั่น และฟุตบอลเข้าด้วยกัน ขณะที่การปรากฏตัวร่วมกับไคลี เจนเนอร์ แฟนสาวคนดัง ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้เขาอีกด้วย
คิม คาร์เดเชียน ถูกประเมินว่าทำรายได้ประมาณ 8 ล้านปอนด์ หรือราว 361 ล้านบาท จากการนำแบรนด์ของตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่โฆษณาสำคัญของฟุตบอลโลก ทำให้สินค้าของเธอเข้าถึงผู้ชมกีฬาหลายพันล้านคนที่อาจไม่ได้ติดตามวงการแฟชั่นหรือเรียลลิตี้ทีวีเป็นประจำ
กลยุทธ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการขยายฐานผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด พร้อมตอกย้ำตำแหน่งของคิมในฐานะหนึ่งในบุคคลที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดของโลก
มาดอนนา ซึ่งร่วมแสดงในช่วงพักครึ่งของนัดชิงชนะเลิศกับโรนัลดินโญและโรนัลโด ถูกประเมินว่ามีรายได้ประมาณ 4 ล้านปอนด์ หรือราว 181 ล้านบาท
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การขึ้นเวทีฟุตบอลโลกช่วยให้ราชินีเพลงป๊อปวัย 67 ปี ยังคงอยู่ในกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัย และเตือนให้แบรนด์ต่าง ๆ เห็นว่า ศิลปินระดับตำนานยังมีพลังดึงดูดผู้ชมและสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล
ซูซาน บอยล์ มีรายได้โดยประมาณ 500,000 ปอนด์ หรือราว 22.6 ล้านบาท จากการร่วมแสดงในโฆษณาฟุตบอลโลกของอิร์น-บรู เครื่องดื่มชื่อดังจากสกอตแลนด์
แคมเปญดังกล่าวเน้นความตลกและกลิ่นอายย้อนยุค แสดงให้เห็นว่าบุคลิกที่โดดเด่นและความทรงจำของผู้ชมสามารถทรงพลังได้ไม่แพ้ภาพลักษณ์หรูหราของซูเปอร์สตาร์
ส่วนบรู๊กลิน เบ็คแฮม มีรายได้จากโฆษณา DoorDash ราว 1 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 753,000 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทยราว 34 ล้านบาท โดยโฆษณาดังกล่าวหยิบกระแสความขัดแย้งภายในครอบครัวเบ็คแฮมมาใช้เป็นมุกเรียกความสนใจ
ตัวเลขรายได้ทั้งหมดเป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ ไม่ใช่ตัวเลขที่เหล่าคนดังหรือบริษัทเปิดเผยอย่างเป็นทางการ โดยคำนวณเงินบาทด้วยอัตราประมาณ 1 ปอนด์ต่อ 45.15 บาท ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2026