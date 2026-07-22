NewJeans ส่งสัญญาณคัมแบ็กในรอบ 16 เดือน ปล่อยทีเซอร์ "2026 Summer of NewJeans" เปิดยุคใหม่ 4 สมาชิก

NewJeans กลับมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลัง ADOR ปล่อยทีเซอร์โปรเจกต์ "2026 Summer of NewJeans" สร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ ทั่วโลก ถือเป็นการคัมแบ็กครั้งแรกในรอบประมาณ 16 เดือน และเป็นการเริ่มต้นใหม่ในฐานะวง 4 สมาชิก
เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 22 กรกฎาคม (ตามเวลาเกาหลี) ADOR ได้เผยแพร่คลิปทีเซอร์ชุด "2026 Summer of NewJeans" ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของวง โดยในคลิปเผยให้เห็นเรื่องราวของสมาชิกทั้ง 4 คน ได้แก่ มินจี, ฮันนี, แฮริน และฮเยอิน ที่ต่างใช้ชีวิตของตัวเอง ก่อนจะค่อย ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านช่วงเวลาเหนือจริงที่มี "กระต่าย" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแฟนด้อม Bunnies เป็นตัวเชื่อม จนท้ายที่สุดทั้งสี่คนได้กลับมาพบกันอีกครั้ง
การปล่อยคอนเทนต์ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของ NewJeans หลังพักกิจกรรมในฐานะวงมานานราว 1 ปี 4 เดือน จากผลกระทบของข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างสมาชิกกับต้นสังกัด ADOR ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2024 และส่งผลให้อนาคตของวงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
นอกจากนี้ ยังนับเป็นการเปิดตัว NewJeans ในฐานะวง 4 สมาชิกอย่างเป็นทางการ หลังแดเนียลถูกถอดออกจากวงเมื่อต้นปี 2026 ท่ามกลางข้อพิพาทกับ ADOR ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
แม้ ADOR จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอัลบั้มหรือกำหนดการโปรโมต แต่การปล่อยทีเซอร์และภาพโปรโมตชุดใหม่ในวันครบรอบเดบิวต์ปีที่ 4 ของวง ถูกมองว่าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าการคัมแบ็กเต็มรูปแบบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ว ๆ นี้
กระแสตอบรับจากแฟนเพลงทั่วโลกเป็นไปอย่างคึกคัก หลายคนแสดงความดีใจที่ได้เห็นสมาชิกกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงรู้สึกเสียดายการหายไปของแดเนียล แต่ก็พร้อมติดตามก้าวใหม่ของ NewJeans ในยุค 4 สมาชิก