หวานมาก! “เป็ก” จะจุ๊บ “ธัญญ่า” กลางวงสัมภาษณ์ ภูมิใจ “น้องลียา” เดบิวต์วง TACE รับแอบหวงลูกสาว จังหวะฉีกขาบนเวที

“เป็ก-ธัญญ่า” ภูมิใจ “น้องลียา” เดบิวต์วง TACE รับแอบหวงจังหวะเต้นฉีกขา ให้คะแนนความเก่งเต็ม 10 อัปเดตชีวิตครอบครัวแฮปปี้ไร้ดรามา เสิร์ฟหวานจะจุ๊บเมียกลางวงสัมฯ เผยเบื้องหลังแลกแหวนแก้เคล็ด เพราะโดนทักจะมีคนใหม่ปีหน้า
ทำเอาคุณพ่อ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล”และคุณแม่ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ตื่นเต้นและภูมิใจหนักมาก เมื่อลูกสาวคนเก่ง “น้องลียา”ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวกับค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ อย่างวง “TACE” (เทซ) ที่ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ ลียา ลลีล์ยา เองตระกูล, จันทร์เจ้า ธัญญชนก ณิยกูล, โตเกียว ณชญาดา เต็งประเสริฐ, เจ้าจอม พิมณภัสส์ โอภาอัษฎาโชติและ อายูมิ โทบิตะ
โดยภายในงานเปิดตัว TACE DEBUT STAGE ที่จัดขึ้น ณ ชั้น 5 พารากอน ฮอลล์ ทั้งเป็กและธัญญ่าได้ควงคู่มาร่วมให้กำลังใจลูกสาวแบบติดขอบเวที ก่อนเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกเดินตามความฝัน พร้อมอัปเดตชีวิตครอบครัวหลังมีดรามาร้อน และเผยถึงการแลกแหวนแก้เคล็ด ซึ่งงานนี้ก็บอกเลยว่าหวานสุดๆ เพราะระหว่างให้สัมภาษณ์ คุณพ่อเป็กทั้งโอบกอด และทำท่าจะจุ๊บ จะหอมคุณแม่ธัญญ่าไม่หยุด
เป็ก : “ดีใจ ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้ ลุ้นทั้งโต๊ะเลย ลุ้นทุกคนเลย เราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะร้องเพลงอะไร เต้นอะไรยังไง”
ธัญญ่า : “เขาไม่เคยสปอยค่ะ พ่อแม่ไม่รู้เลย ก็เซอร์ไพรส์ ตื่นเต้น หัวใจจะหลุดออกมา วันหนึ่งที่ลูกโต แล้วก็ยืนบนเวที”
เป็ก : “เขาเรียกว่าอะไรนะ ตื้นตันใจ (มีน้ำตาซึมไหม?) ไม่มี เพราะว่าลูกเหล่มาตลอด ว่าอย่าพูดไรนะๆ (หัวเราะ)”
ธัญญ่า : “คิดไปเอง”
เป็ก : “ไม่เห็นขอบคุณพ่อสักคำ”
ธัญญ่า : “เขาบอกว่าขอบคุณครอบครัว คำแรกเลย (บอกว่าคุณพ่อกลับมาทำกับข้าวให้กินตลอด?) ใช่”
เป็ก : “เขาพูดเหรอ พูดเมื่อไหร่ ไม่ได้ยินเลย”
ธัญญ่า : “นี่ไง หูนวกเหรอ”
เป็ก : “แต่วันนี้ต้องขอบคุณครับเนี่ย ลุงๆ อาๆ”
ธัญญ่า : “ใช่ ลุงปู ลุงหน่อย ลุงเจ น้องเจ้านาย น้องเจ้าขุน พี่ปีเตอร์ แคท เข็ม ซี เอมี่ แอนดรูว์ น้องแพร คุณปู่คุณย่าด้วย
เป็ก : “แล้วเขาก็สนุกกับโชว์นะ เราลุ้น แต่เขาสนุก”
คอยเตรียมอาหารให้ลูกสาวตลอด
ธัญญ่า : “เขาคอยเตรียมอาหาร โปรตีนจะต้องถึง แล้วก็วันนี้เอาวิตามินซีให้ลูกยัง”
เป็ก : “เอาแล้วสิ คือลียาเขาผอมกว่าทุกคน ทุกคนต้องลดน้ำหนัก แต่ลียาต้องเพิ่มน้ำหนัก เราเลยต้องขุนเขาหน่อย”
แอบน้อยใจลูกสาวนิดหนึ่ง อยู่บนเวทีไม่ยอมมองหน้าพ่อ
เป็ก : “น้อยใจนิดหนึ่งนะ ไม่มองหน้าพ่อสักนิด”
ธัญญ่า : “เขาเขิน”
เป็ก : “เขินอะไร เขินก็ต้องมองหน้าพ่อดิ จะได้แบบว่า…”
ธัญญ่า : “พยายามเรียกร้องความสนใจ คือไม่ได้โฟกัสค่ะ เพราะรู้ถ้าเขาโฟกัส เดี๋ยวเขาเขิน เขาก็จะมองแบบกวาดสายตา”
ให้กำลังใจเด็กๆ ทั้ง 5 คน
ธัญญ่า : “ทั้ง 5 คนค่ะ”
เป็ก : “จริงๆ 6-7 คนเลยนะ เขาคัดกันมา”
ธัญญ่า : “คัดกันมา 7 คน เหลือ 5 คน”
เป็ก : “เขาเหนื่อย ลียาเคยท้อนะ เคยแบบว่าเหนื่อยมาก แล้วก็แบบว่าไม่ไหวแล้ว แต่พอเขาลุกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ ก็ดีใจกับเขา”
ขำๆ ให้คะแนนการเต้นเต็ม 10 ถ้าให้ 9 เดี๋ยวโดนด่า
เป็ก : “ต้องให้ 10 สิ ให้ 9 เดี๋ยวก็โดนด่าอีก (หัวเราะ) 10 เลย เขาก็คงเอาเต็มที่แล้วล่ะ คือเขาเต้นทุกเพลง มันอาจจะเหนื่อยมาก ลุงๆ ที่นั่งอยู่บอกว่าโอ้โห ถ้าเป็นเขาเต้นขนาดนี้ก็คงเหนื่อยมาก”
หวง “ลียา” จังหวะฉีกขาบนเวที เหมือนแหกใจพ่อไปด้วย
เป็ก : “อันนั้นแหกใจพี่”
ธัญญ่า : “ทนไม่ได้ลูกสาวเซ็กซี่ใช่ไหม”
เป็ก : “ใช่ ก็ได้แค่หวงนี่แหละ”
ธัญญ่า : “ทำใจค่ะ ลูกโตแล้ว ทำใจ”
ยอมรับตื้นตันจนน้ำตาซึม หลังเห็นลูกสาวบนเวที
ธัญญ่า : “ก็ซึม แต่ก็ต้องพยายามกะพริบตาให้มันแห้ง (หัวเราะ) มันก็ตื้นตัน ตื้นตันแทนเด็กๆ ทุกคนเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลย เพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ ก็ซ้อมกันมาหนักมาก”
เป็ก : “ต้องขอบคุณค่ายเขา เคี่ยวเข็ญกันมาจนได้แบบนี้ ก็ต้องยอม”
ความรู้สึกเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก
ธัญญ่า : “ก็ประมาณนั้นนะ วันแรกที่เราส่งเขาไปโรงเรียน เรายังแอบดู แต่อันนี้คือแบบ
...”
เป็ก : “อันนี้อนุบาล จะขึ้นประถมอยู่ เดี๋ยวรอเขาไต่เต้าไปเรื่อยๆ”
ธัญญ่า : “ก็ซัปพอร์ตทุกอย่าง ที่เขาอยากเป็น อยากทำค่ะ พ่อแม่ก็คอยให้กำลังใจ ทั้งคุณปู่คุณย่า พี่ๆ น้องๆ น้องสาวของฝั่งของทางญ่าเอง แล้วก็ทางพี่เป็กเอง ก็คอยซัปพอร์ต”
เป็ก : (จับหน้าธัญญ่า พร้อมทำท่าจะจุ๊บ 1 รอบ และทำท่าจะหอมอีก 1 รอบ)
ธัญญ่า : “หัวยุ่งหมด”
วันนี้ควงคู่กันมาแบบหวานๆ
ธัญญ่า : “แหม ลูกเดบิวต์ทั้งที ก็ต้องให้กำลังใจ มากันทั้งครอบครัวเลย แล้วก็เพื่อนพ่อ เพื่อนแม่”
เป็ก : “(ทำท่าจะหอมอีกรอบ) ธัญญ่าตอบเลย ไปก่อนนะ (โอบแล้วลูบหัว) ฝากลียา แล้วก็วง TACE ด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับ (ทำท่าจะจูบอีกรอบ)”
อัปเดตชีวิตตอนนี้ไม่มีดรามาใดๆ
ธัญญ่า : “ไม่มีดรามาค่ะ ก็ขอให้มันไม่มีเรื่อยๆ (หัวเราะ) มันจะมีอะไรที่แบบว่า ตื่นเต้นตลอดเวลา มันก็เหนื่อยเนาะ”
ไม่มีเรื่องอะไรให้เครียดกันทั้งคู่
ธัญญ่า : “ไม่เครียดค่ะ ไม่เครียด (ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วใช่ไหม สถานการณ์ในบ้าน?) โอเคค่ะ คือจริงๆ ก็เป็นครอบครัวที่เหมือนรถไฟเหาะอยู่แล้วค่ะ (หัวเราะ) มันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตีลังกาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้โอเคค่ะ”
แจงคุณสามีจะกอดจะจุ๊บกลางวงสื่อ เพราะนั่งสังสรรค์มานิดหน่อย
ธัญญ่า : “เมื่อกี้เขานั่งสังสรรค์ ดูคอนเสิร์ตเด็กๆ เขาจะมีดื่มวิตามินไป เขาก็จะฟีลอย่างนี้ค่ะ อันนี้คือฟีลไม่ปกติ ไม่อย่างนั้นเขาก็จะยืนนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด (วันนี้ดูมุ้งมิ้งมาก?) นั่นแหละค่ะ วิตามินเข้าไปประมาณนึง ก็จะเป็นอย่างงี้ ปณิ (หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ) โทร.มาเมื่อคืน โบ๊ะบ๊ะมากค่ะ ไปงานวันเกิดกัน แล้วก็กำลังกลับ ปณิโทร.มา ก็บอกอยู่กับพี่เป็กนะ กลัวไงเดี๋ยวเกิดจะเม้าธ์อะไร แล้วในรถไฟก็มืดเชียว ต้องรีบเปิดไฟบอกอยู่กับพี่เป็กนะ แบบอย่าพูดอะไร พี่เป็กก็แบบพวกมึงจะเม้าธ์อะไรกู (หัวเราะ) เพราะว่านะ ผู้หญิงก็ต้องนินทา”
ความสุขตอนนี้ คือความสำเร็จของลูกสาว
ธัญญ่า : “ความสุขเหรอคะ วันนี้มีความสุขมากเลยค่ะ มาดูความสำเร็จของลูกๆ หลานๆ ทั้ง 5 สาวค่ะ”
แลกแหวนกับสามี แต่ก็ต้องใส่ของ “หนิง ปณิตา” ด้วย
ธัญญ่า : “แลกแหวน แล้วก็มีแหวนปณิตาด้วย ต้องใส่ให้ครบ เดี๋ยวปณิตาน้อยใจ วันนี้ออกงานเลยใส่ครบเลย แต่ปกติจะเป็นคนไม่ค่อยใส่ ไม่ค่อยชอบใส่ อย่างที่บอกคือเวลาล้างมือสบู่มันชอบติด แล้วก็ไม่อยากให้มันโดนน้ำเยอะ เราเป็นคนชอบล้างมือบ่อย (หลายคนคิดว่าถอดแหวนเพราะมีอะไรหรือเปล่า?) อ๋อ ไม่มีค่ะ เป็นคนชอบใส่พวกสร้อยหิน แต่ไม่ได้ใส่แหวน แต่วันนี้ออกงานก็เลยหยิบมาใส่ให้หมด (ถ้ามาเจอพี่เป็ก ต้องใส่ไหม?) ก็ไม่นะคะ แต่บางทีแกก็แบบ…ไม่ใส่อีกแล้ว สไตล์แก พอวิตามินถึงก็จะเริ่มละ แต่ปกติแกก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะ”
ที่มาของการแลกแหวนแก้เคล็ด คือโดนทักว่าจะเจอคนใหม่ในปีหน้า
ธัญญ่า : “ทางพี่ที่ทักมา บอกว่าเราจะเจอคนใหม่ปีหน้า ต้องแก้เคล็ดด้วยการแลกแหวน ถ้าไม่อยากให้เกิด (แต่พี่เป็กรีบแลกเลย?) ใช่ เขาหวงทุกคนในบ้าน เพื่อนสนิทเขาก็หวงหมดค่ะที่เป็นผู้หญิง หวงหมดเลย”
เผยคำพูด “มึxได้ไปนอนในโลง ส่วนกูไปนอนในคุก เอาจริงๆ นะกูไม่อยากติดคุกตอนแก่” เป็นมุกที่ “เป็ก” พูดอยู่ตลอด
ธัญญ่า : “ใช่ ก็มุกของเขาแหละ เพราะเขาจะพูดตลอด ว่าถ้าเกิดว่าอะไรอย่างงี้ เขาขี้เกียจไปอยู่คุกตอนแก่ ก็อย่างที่บอก คือเขามองเราเหมือนเป็นคนในครอบครัว อย่างน้องสาวปุ๊กกี้ พี่เป็กก็หวงมาก กว่าจะได้แต่งงาน ก็คือต้องแอบพี่ชายตลอดเวลา พี่ชายไม่รู้ว่ามีแฟน มารู้อีกทีคือแต่งงานแล้ว เป็นคนขี้ห่วง ก็นิสัยเขาเป็นอย่างงี้ไง เขาก็เลยเป็นคนขี้หวง หวงผู้หญิงที่อยู่รอบ ข้างเขา ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนด้วยนะ ไม่ต้องเป็นฉันท์ชู้สาว เพื่อนสนิทเขาก็เขา”
ไม่รู้จะช่วยได้จริงหรือเปล่า แต่รีบทำเพราะขี้เกียจปวดหัวในอนาคต
ธัญญ่า : “อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ แค่ผู้ใหญ่ทักมา เราก็แบบขี้เกียจปวดหัวในอนาคต เลยรีบแก้เคล็ดก่อน เพื่อไม่ให้มันเกิด ไม่งั้นเดี๋ยว พี่ๆ น้องๆ จะต้องเหนื่อยทำข่าวกันอีก (หัวเราะ)”
ยันตอนนี้แฮปปี้ดี ไม่มีอะไรตื่นเต้น
ธัญญ่า : “แฮปปี้ค่ะ ตอนนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรตื่นเต้น”