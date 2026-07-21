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ช็อกวงการ! "เคย์ลี ฮอตเทิล" นักแสดงสาวจาก ‘Godzilla vs. Kong’ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวัย 18 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการภาพยนตร์ต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงหูหนวกผู้รับบท “เจีย” ในภาพยนตร์ยักษ์ชนยักษ์ Godzilla vs. Kong และ Godzilla x Kong: The New Empire เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ด้วยวัยเพียง 18 ปี

สื่อต่างประเทศรายงานว่า เคย์ลี ฮอตเทิล ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงในช่วงเช้าของวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ที่รัฐแมรีแลนด์ โดย โจชัว ฮอตเทิล ผู้เป็นพ่อ ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของลูกสาว พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อมาแจ้งว่า หัวใจของเธอหยุดเต้นระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

โจชัวยังได้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยภาษามือเป็นเวลานานเกือบ 23 นาที เพื่อแจ้งข่าวเศร้าดังกล่าว โดยระบุว่าเขาต้องเดินทางจากรัฐเท็กซัสไปยังรัฐแมรีแลนด์ เพื่อดำเนินการรับร่างของลูกสาว ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก


เคย์ลีเกิดที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย และเติบโตในครอบครัวผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหลายรุ่น เธอเริ่มต้นงานในวงการจากการถ่ายโฆษณา รวมถึงคลิปรณรงค์ของแอปพลิเคชันวิดีโอคอล Glide ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขณะที่เธอมีอายุเพียง 9 ปี

ชื่อของเคย์ลีกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากบท “เจีย” เด็กสาวผู้สื่อสารกับคิงคองผ่านภาษามือในภาพยนตร์ Godzilla vs. Kong เมื่อปี 2021 ก่อนกลับมารับบทเดิมอีกครั้งใน Godzilla x Kong: The New Empire เมื่อปี 2024 

นอกจากนี้ เธอยังเคยร่วมแสดงในซีรีส์ Magnum P.I. ฉบับรีบูต รับบทเป็น “จูน” ในตอนหนึ่งของฤดูกาลที่ 4 การจากไปอย่างกะทันหันของเธอในวัยเพียง 18 ปี นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวและวงการบันเทิง




ช็อกวงการ! "เคย์ลี ฮอตเทิล" นักแสดงสาวจาก ‘Godzilla vs. Kong’ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวัย 18 ปี
ช็อกวงการ! "เคย์ลี ฮอตเทิล" นักแสดงสาวจาก ‘Godzilla vs. Kong’ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวัย 18 ปี
ช็อกวงการ! "เคย์ลี ฮอตเทิล" นักแสดงสาวจาก ‘Godzilla vs. Kong’ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวัย 18 ปี