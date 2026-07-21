ช็อกวงการ! "เคย์ลี ฮอตเทิล" นักแสดงสาวจาก ‘Godzilla vs. Kong’ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวัย 18 ปี

วงการภาพยนตร์ต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อ เคย์ลี ฮอตเทิล นักแสดงหูหนวกผู้รับบท “เจีย” ในภาพยนตร์ยักษ์ชนยักษ์ Godzilla vs. Kong และ Godzilla x Kong: The New Empire เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ด้วยวัยเพียง 18 ปี
สื่อต่างประเทศรายงานว่า เคย์ลี ฮอตเทิล ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงในช่วงเช้าของวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ที่รัฐแมรีแลนด์ โดย โจชัว ฮอตเทิล ผู้เป็นพ่อ ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของลูกสาว พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อมาแจ้งว่า หัวใจของเธอหยุดเต้นระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
โจชัวยังได้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยภาษามือเป็นเวลานานเกือบ 23 นาที เพื่อแจ้งข่าวเศร้าดังกล่าว โดยระบุว่าเขาต้องเดินทางจากรัฐเท็กซัสไปยังรัฐแมรีแลนด์ เพื่อดำเนินการรับร่างของลูกสาว ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก
เคย์ลีเกิดที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย และเติบโตในครอบครัวผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหลายรุ่น เธอเริ่มต้นงานในวงการจากการถ่ายโฆษณา รวมถึงคลิปรณรงค์ของแอปพลิเคชันวิดีโอคอล Glide ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขณะที่เธอมีอายุเพียง 9 ปี
ชื่อของเคย์ลีกลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากบท “เจีย” เด็กสาวผู้สื่อสารกับคิงคองผ่านภาษามือในภาพยนตร์ Godzilla vs. Kong เมื่อปี 2021 ก่อนกลับมารับบทเดิมอีกครั้งใน Godzilla x Kong: The New Empire เมื่อปี 2024
นอกจากนี้ เธอยังเคยร่วมแสดงในซีรีส์ Magnum P.I. ฉบับรีบูต รับบทเป็น “จูน” ในตอนหนึ่งของฤดูกาลที่ 4 การจากไปอย่างกะทันหันของเธอในวัยเพียง 18 ปี นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวและวงการบันเทิง