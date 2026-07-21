“สุรชาติ” เผยจัดงานรำลึก “พ่อสุรพล” ไม่รู้ “สุรชัย” มาไหม ส่วน “ร็อคกี้” ไม่เคยมาเลยสักปี! ไม่ยุ่งดรามาศึกสายเลือด ให้พ่อลูกด่ากันเอง

“สุรชาติ สมบัติเจริญ” ไร้ทายาทสืบสกุล เดินหน้าสร้างหอศิลป์ “พ่อสุรพล” หวั่นตนไม่อยู่จะไม่มีงานรำลึกถึงพ่ออีก ไม่อยากให้หายไป เผยจัดงานรำลึกไม่รู้ “สุรชัย” มาไหม ส่วน “ร็อคกี้” ไม่เคยมางานปู่เลยสักปี ลั่นไม่ยุ่งศึกสายเลือด ให้พ่อลูกด่ากันเอง
ในงานแถลงข่าวครบรอบ ๙๖ ปี “สุรพล สมบัติเจริญ” ราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับ งานนี้ “สุรชาติ สมบัติเจริญ”ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการสืบสานมรดกทางดนตรี เรื่องลิขสิทธิ์เพลง เนื่องจากตนเองไม่มีทายาท จึงได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ ครูเพลง และเพื่อนศิลปินถึงแนวทางการจัดทำ “หอประวัติศาสตร์ หรือ พิพิธภัณฑ์” เพื่อรวบรวมของสะสม รูปปั้น และภาพถ่ายหายากของวงดนตรีสมบัติเจริญที่มีอยู่นับพันใบให้อยู่ในรูปของ “หอศิลป์สมบัติเจริญ” พร้อมเผยปมดรามา “สุรชัย สมบัติเจริญ”กับลูกชาย “ร็อคกี้ สุรบดินทร์”และโพสต์ปรินา หลานตัวจริงหนึ่งเดียวของตระกูลสมบัติเจริญ
“เพิ่งจะเริ่มคุยกันเพราะผมเองไม่มีทายาท ผมไม่มีครอบครัวตัวคนเดียว ทำคนเดียวมาตลอด ก็มีคุยๆ กับพี่ๆ ครูเพลง กับศิลปินว่าเราอยากจะทำหอประวัติศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ ผมเก็บของของคุณพ่อไว้เยอะมาก ผมไม่อยากให้ตรงนี้สูญหายไปในวันเวลาที่ผมไม่ได้อยู่แล้ว เมื่อไหร่ที่ผมไม่อยู่ตรงนี้แล้ว อาจจะไม่มีงานรำลึกก็ได้ แต่ก็อยากจะให้มีคงอยู่ในรูปของพิพิธภัณฑ์ ทั้งรูปปั้น ภาพต่างๆ ที่ไม่เคยนำออกมาให้ใครเห็นเลยกับวงดนตรีสมบัติเจริญ ผมมีเป็นหลายพันใบ ผมไปตามหาเก็บกลับมา ผมอยากจะทำตรงนี้ ก็คงจะได้สร้างเป็นหอศิลป์สมบัติเจริญ ให้เป็นตำนานสมบัติเจริญ
ตอนนี้กำลังหาสถานที่อยู่ ผมตระเวรไปดูตามที่พ่อของผมเป็นลูกศิษย์ของวัดไหน ใจผมจริงๆอยากสร้างไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะครอบครัวเราเป็นคนสุพรรณ”
ลั่นลิขสิทธิ์เพลง ยังอยู่กับสมบัติเจริญอีก 22 ปี
“ยังอยู่กับสมบัติเจริญอีก 22 ปี ในส่วนของเพลงรุ่นแรกๆ ก็คงจะหมดไป เพราะเพลงของคุณพ่อผมเขาไม่ได้แต่งคนเดียว พี่ชาย น้องชายพ่อผมก็เป็นนักร้อง นักแต่งเพลงทุกคน เขาก็ช่วยกันแต่ง ก็เป็นเพลงของทุกคน หากใครอยากจะเอาเพลงไปใช้ก็ต้องติดต่อมาโดยตรงที่ผมได้เลย ผมตั้งบริษัทดูแลลิขสิทธิ์เพลง ที่มีอยู่ในลิขสิทธิ์มีไม่ถึง 200 เพลง ถ้าไม่มีผมแล้วก็ยังมีพี่น้องพ่อผมที่จะมาดูแลต่อ เราสามารถทำให้ต่อไป 50 ปีได้ มันยังมีทายาทคนอื่นอยู่ พี่น้องฝั่งที่ร่วมแต่งเพลง”
ยันสิทธิ์ตกเป็นของทายาทโดยตรง 5 คน พร้อมแจงกรณีโพสต์ถึง “หลานสาวตัวจริง” หมายถึงลูกของน้องชายที่ไม่เคยเจอกันเลยตลอด 30 กว่าปี จนกระทั่งเห็นมาร้องไห้หน้าศพพ่อตนเองและเข้ามาไหว้ จึงได้รู้ว่าเป็นหลาน ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงหรือสร้างกระแสแต่อย่างใด
“จริงๆ คนที่จะได้ลิขสิทธิ์ คือทายาทโดยตรงทั้ง 5 คน หลานยังไม่มีสิทธิ์ นอกเสียจากว่าพวกผมตายหมดแล้ว ก็จะตกเป็นของหลาน คำว่าหลานสาวตัวจริงที่ผมโพสต์ถึงนั้นหมายถึงลูกน้องชายที่เขาไม่เคยเจอกันเลยมา 30 กว่าปีจนเขาเสียก็ยังไม่ได้เจอ ตัวผมเองก็เพิ่งเจอ เขามางานศพพ่อเขาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหลานของผม แต่ผมเห็นว่าเด็กคนนี้ไปยืนร้องไห้ที่หน้ารูป เราก็มองๆ นะว่าหน้าเขาคล้ายน้องชายเรา จนเขาเอาพวงมาลัยเข้ามาไหว้เราแล้วบอกว่าเขาเป็นลูกของน้องชายเรา เขาบอกเคยเจอผมตอนช่วงเขา 3 ขวบ ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นครับ
ไม่มีโยงดรามาครับ ผมไม่มีการไปแบ่งพวกอะไรกับใคร ในเรื่องของครอบครัวเราไม่เคยไปก้าวก่ายกัน เพราะผมไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางของเป็นมากันยังไง ใครผิดใครถูกเราไม่สามารถรู้ได้ มีนะที่เข้ามาด่าผม เยอะเลย เราก็โดนไปด้วย ผมก็ได้แต่บอกว่าผมไม่ทราบ อย่างที่บอกผมไม่ได้ไปแบ่งพวก ใครเป็นหลานก็เป็นหลานอยู่อย่างนั้นแหละ มันหนีกันไปไม่ได้ ใครที่ไม่ใช่มั๊นก็คือไม่ใช่ พวกแอบอ้างก็มีเยอะทายาทของพ่อสุรพลมีอยู่ 5 คนเท่านั้น หลานเราก็ไม่ได้ไปรู้เลยเพราะไม่ได้ติดต่อกัน จะมีเหลนกี่คนผมก็ไม่รู้ น่าจะเกือบ 10 คนได้มั้ง เราไม่ได้ไปยุ่งกับใคร เราทำงานของเรา”
เหตุการณ์ที่ผ่านมากระทบกับนามสกุลสมบัติเจริญ แต่เรื่องแบบนี้ก็มีทุกชนชั้น ไม่คิดมาก ถือว่าเป็นเรื่องสนุกของสังคม
“มันก็มีบ้างเพราะว่าต่างความคิดเห็น อะไรพวกนี้มันไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวเรา เรื่องแบบนี้มันมีในทุกชนชั้น เสพข่าวแล้วก็ให้มันผ่านไปถือว่าเป็นเรื่องสนุกของสังคม อย่าไปคิดอะไรมากเราเอามาเป็นเดือดเป็นแค้นมันจะเป็นปัญหาต่อระหว่างบุคคลด้วย ส่วนตัวผมที่ได้รับผลกระทบคือตอนผมไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาด่า ผมก็ได้แต่บอกว่าผมไม่รู้ นี่มันช่องของผม ถ้าคุณอยากรู้ต้องไปตามช่องเขา บางทีเขาก็คิดว่าผมเป็นสุรชัย บางทีเขาก็มองว่าเป็นพี่น้องกันก็เลยโดนไปด้วย ถ้าผมจะด่าไปมันก็เป็นการต่อเรื่องไปอีก ก็ได้แค่บอกผมไม่รู้จริงๆ ผมไม่อยากไปยุ่งด้วยถ้ายุ่งแล้ววันนึงมันกลับไปกลับมา มันจะกลายเป็นคนอื่นไปซะ ให้เขาเคลียร์กันเอง ตัดสินกันเอง ดีที่สุด
สายสัมพันธ์ยังมีอยู่ครับ ใครทักทายไปมาหาสู่เรา เราก็ต้อนรับ ใครไม่มาเราก็ไม่ไปตามหาอะไร ผมอยากอยู่อย่างมีความสุข ทำงานเพลงให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ (อยากให้จบยังไง?) มันก็เหมือนข่าวผมสมัยก่อน ศึกสายเลือดเป็นคู่ทะเลาะโปรโมตหรือเปล่า มันไม่มีอะไร ยังไงมันก็เป็นพี่น้องกัน ไม่มีโกรธกันถึงขนาดนั้นหรอก ครอบครัวมันก็มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจกัน ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วนับจากนี้ไป ถึงมีต่อมันก็ไม่ดีกับทั้งสองฝ่าย คนเป็นบุพการี คนเป็นบุตร ผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงมาก ให้สังคมตัดสินเอาเองดีที่สุด”
ไม่เข้าข้างฝั่งไหน แยกครอบครัวมาแล้ว
”ไม่มีใครคุยกับผมหรอกครับ ไม่มีใครติดต่อมาถามมาอะไร หรือให้ผมไปเป็นฝ่ายไหน ผมไม่เข้าข้างฝ่ายไหน ใครผิดเราก็ว่ากันไปตามผิด พี่ผมผิดผมก็ด่าพี่ผมได้ เพราะผมเป็นน้อง ถ้าทางนั้นผิด ก็ให้พ่อลูกเขาด่ากันเอง ไม่เกี่ยวกับเรา เราไปด่าเขาไม่ได้ เราแยกครอบครัวมาแล้ว เราเป็นแค่น้องของคนเป็นพ่อ เขาต้องไปเคลียร์กันเอง”
ไม่มีสิทธิ์ไล่ใครออกจากตระกูล
”ผมไม่มีสิทธิ์ไปไล่ใครหรอก ตรงนั้นมันต้องเป็นทางเขา ผมเป็นแค่น้องของคนที่ชื่อสุรชัย ผมพี่น้องกันโกรธกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือพี่น้อง มึงด่ากู กูก็ด่ามึง วันนึงเดี๋ยวมันก็กลับมาดีกัน เรื่องราวของผมตอนนั้นมันก็ 30 กว่าปีแล้ว เวลาเจอหน้าก็คุยกัน ทักกัน นานๆ จะเจอเวลาเขามาเยี่ยมแม่ เพราะผมอยู่กับแม่สองคนจนนาทีสุดท้าย”
ขอไม่ตอบ ตัดกันไม่ขาด ให้เป็นเรื่องของเขา ลั่น “ร็อกกี้ สุรบดินทร์” ไม่เคยมางานสักปี
“เรื่องนี้ผมขอไม่ตอบดีกว่าให้มันเป็นเรื่องของเขาแล้วกัน (งานพ่อพี่ชายจะมาไหม?) ตัวพี่ชายผมเขาก็ไปๆ มาๆ ไม่รู้ตอนนี้กลับมาหรือยัง พี่ผมช่วงนี้เขาเลิกร้องเพลงแล้วด้วย (ร็อคกี้มาไหมปีนี้?) ไม่เคยมานะครับ เขาไม่เคยมาเลยสักปีนึง”