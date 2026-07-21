ไม่ได้อยากเสืxก แต่ต้องเสืxก! ฟังจากปาก “แจ็ค แฟนฉัน” อยู่ในเหตุการณ์ “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำใส่ “เจนี่”

ฟังจากปาก “แจ็ค แฟนฉัน” ถูกโยงอยู่ในเหตุการณ์ “เจนี่” โดน “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำ ปัดแจ็ครู้โลกรู้ ไม่ได้เป็นคนเอามาเล่า โอดต่อไปไม่มีใครกล้าเชิญกูแล้ว พร้อมยันไม่เห็นตอนเขาสาดกัน เห็นแค่ชุดเจนี่เปียก นางเอกดังสีหน้าปกติ เผยชอบอยู่ในเหตุการณ์สำคัญ ทั้งที่ไม่ได้อยากเสืxก แต่ต้องเสืxก
กลายเป็นประเด็นที่คนในวงการและชาวเน็ตต่างจับตามองอีกครั้ง เมื่อมีข่าวเม้าธ์วงในหลุดออกมาว่าพิธีกร-นักแสดงอารมณ์ดี “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ โผล่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ดรามา “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำใส่ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” กลางงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้วิวาห์หวานของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” จนหลายคนยกตำแหน่ง “แจ็ครู้โลกรู้” ให้ไปตามระเบียบ
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงเรื่องนี้ ยืนยันบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์ช่วงที่มีการสาดน้ำกันแต่อย่างใด แจงเห็นแค่ตอนท้าย “เจนี่” หน้าตาปกติ แต่เสื้อผ้าเปียกเล็กน้อย โอดซวยโดนพาดพิง ย้ำไม่อยากยุ่งเรื่องรุ่นใหญ่
“(หัวเราะ) อยู่ในทุกเหตุการณ์เลยครับ ผมพูดเท่าที่ผมรู้แล้วกัน ก็อยากให้เกียรติงานน้องชายและน้องสาวครับ เพราะว่าทั้งตัวน้องณเดชน์และน้องญาญ่าเป็นน้องที่น่ารัก ใครไปร่วมงานก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักเกิดขึ้น แต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ เอาตรงๆ เลยผมไม่รู้ แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยเพราะว่ายุ่งไปก็... แต่ละคนรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยในงาน เราเห็นอะไรมาเราก็จะเงียบ รูดซิปปิดปากหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไพรเวตไง เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
แต่ด้วยเหตุการณ์ก็คือมีคนเล่าให้ฟัง มีข่าวแล้วกัน ใช้คำว่าข่าวเล่าให้ฟัง ว่าเป็นอย่างงี้ๆ ผมดันเห็น ผมต้องแจ้งก่อนว่าตอนนี้ข่าวมันมีชื่อผมไปอยู่ในนั้นด้วย แหล่งข่าววงในบอกว่าไอ้แจ็ค แฟนฉันอีกแล้วเห็นเหตุการณ์อีกแล้ว เหมือนปอเต็กตึ๊ง(หัวเราะ)
คือตอนนี้เหมือนตัวผมเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ จริงๆ ผมเห็นเหตุการณ์ตอนที่หลังจากพี่เจนี่เขาเดินออกมา ลักษณะเหมือนเก็บชุด คือเราไม่กล้าพูดในรายการแฉไง เราก็เกรงใจเขา เหมือนชุดเปียกๆ เปียกนิดนึง ฉันก็ไม่ได้ทักอะไรไง ก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาอาจจะเต้นหรือเปล่า ก็คงไม่ได้เปียกเยอะอะไรขนาดนั้น เพราะว่าเขาเล่าให้ฟังก็คือครึ่งแก้ว เดาว่านะ เขาเล่านะเธอ เขาเล่านะ ก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในงานน้องชาย น้องสาว”
ไม่เห็นช็อตสาดน้ำล้านเปอร์เซ็นต์
“เราไม่ได้เห็นล้านเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ไม่ได้อยากจะมาพูดด้วย เพราะมันเป็นเรื่องของเขา คือเราเห็นตอนที่เสร็จเหตุการณ์แล้ว พี่เจนี่เดินออกมา แล้วผมก็สวัสดีเขา ด้วยความที่เราเป็นเด็ก ก็สวัสดีเพราะเขาก็เคยมาออกรายการของแม่มดดำสายมู เราก็ไหว้เขาไง แล้วเขาก็ไหว้กลับน่ารักนะครับ แต่เราไม่รู้ว่าเปียกเพราะอะไร”
สีหน้าเจนี่ปกติ เหมือนคนทักทายกัน ย้ำไม่ได้เป็นคนเล่า เดี๋ยวมีงานใหญ่ไม่มีใครกล้าเชิญแล้ว
“ก็หน้าปกตินะครับ ก็ปกติเหมือนคนทักทายกัน เราเป็นเด็กเราก็ไหว้ผู้ใหญ่ พี่เจนี่สวัสดีครับ ตอนเจอแก (แล้วเราได้ไปสืบสาวราวเรื่องไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น?) ตามที่เขาเล่าเลย (หัวเราะ) เดี๋ยวกลายเป็นว่าทีนี้มีงานใหญ่ใหญ่ไม่มีใครกล้าเชิญกูไปแล้ว (หัวเราะ) เพราะว่ากลายเป็นไอ้แจ็คผู้เห็นเหตุการณ์ไปเล่าทั้งหมดไม่ใช่ ย้ำอีกทีนะครับ แจ็คแฟนฉัน ไม่ได้ไปเล่านะครับ คนมาบอกผม คนโทร.มาหาผมเต็มเลย แจ็คช่วยเล่าให้ฟังหน่อย เหตุการณ์เป็นยังไง ผมเห็นแค่ตอนท้ายที่เขาออกมาแล้ว”
ลั่นเจอใหม่ รัชดา
“เจอ ก็เจอทั้งพี่ใหม่ เจอพี่อ๊อด เชียงใหม่ แล้วก็เจอทั้งคุณป้อม วินิจซึ่งลิ้นพันแล้ว คุณป้อมเขาก็มาทัก มันเป็นงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ผมไปช่วงสุดท้ายเลย แต่ตอนเกิดเหตุมันก่อนผมไปแป๊บนึงแหละ”
โอดแจ็ครู้โลกรู้ เพราะนักข่าวเล่นกูแล้ว
“แจ็ครู้โลกรู้ กูว่านักข่าวเล่นกูแล้ว(หัวเราะ) นักข่าวกะให้คนในวงการ มองว่าแบบ...ไม่ พี่นักข่าว คือต้องบอกแบบนี้ว่าไปไม่ได้มีเจตนาที่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ มันไปเห็นพอดี เห็นในที่นี้เห็นช่วงท้ายนะ ไม่ได้เห็นทั้งหมด เราเห็นตอนที่เปียกแล้ว ไม่ได้เห็นตอนที่เขาสาดกัน แล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะมาพูด และไม่ได้ถามใครด้วย อยู่ๆ เป็นข่าว นักข่าวก็ไปเขียนข่าวว่า แจ็ค แฟนฉันเห็นเหตุการณ์ กูซวยอีกแล้ว“
เผยชอบอยู่ในเหตุการณ์สำคัญ ทั้งที่ไม่ได้อยากเสืxก แต่ต้องเสืxก
“ถ้าเป็นในละครนะ กูต้องเป็นคาแรกเตอร์แบบ ว้ายตายแล้ว ซึ่งช็อก เป็นชาวบ้านหนึ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าเมนที่ไม่ได้อยากเสืxกแต่ต้องเสืxก เดี๋ยวกสทช. เตือนอีกห้ามหยาบ ไม่ได้อยากยุ่งแต่ก็ต้องยุ่งอะไรประมาณนี้ ย้ำอีกครั้งไม่ได้เห็นเหตุการณ์ว่าสาดกัน แต่เห็นตอนเปียกแล้ว ตอนที่เขาเดินออกมา ก็เปียกประมาณนึง ไม่หนัก”
โอดไม่อยากมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ เดี๋ยวหาว่าหิวแสง
“พอแล้ว เดี๋ยวเขาจะหาว่าแจ็คหิวแสงอีกแล้ว กลั๊วกลัว ขออยู่แบบเงียบๆ แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนทะเลาะกัน เป็นงานสำคัญด้วยงานน้องชาย คุณแบร์รี่ สายชลกับนางฟ้าเขาแต่งงานกัน ผมเล่นละครน่าจะเรื่องที่สองกับพวกเขา ณเดชน์เขาบอกว่าปิ๊งญาญ่าเรื่องนั้นแหละ นางฟ้า เขาบอกผมตอนลงเรือ”
รู้ตำนานรัก ณเดชน์-ญาญ่า แต่ไม่ชอบพูดก่อน
“เรารู้ แต่เราไม่ชอบพูดก่อนใคร เดี๋ยวเขาหาว่าเราขี้คุย อยู่ในตำนานถ้าถามถึงจะตอบ แต่ถ้าไม่ถามก็จะไม่ตอบ เดี๋ยวเขาหาว่าหิวแสง (ถ้าไม่มีชื่อเราติดในข่าวก็ไม่เล่าใช่ไหม?) ก็ไม่เล่าสิ สมมติว่าถ้าไม่เขียนว่าแจ็ค แฟนฉันเจอเหตุการณ์ กูก็ไม่เล่า แจ็ครู้ทุกเรื่องแต่เล่าหรือเปล่าถามมาสิ เขาเห็นทุกคน แต่มีแต่ชื่อแจ็ค แล้วก็แบบว่าดวงจะเห็นตอนท้ายเลยนะ เดินไปไม่ได้ว่าต้องเจออะไร ทุกคนก็สนุกกัน”
อุบตอบ ใครอยู่ร่วมโต๊ะ ใหม่ รัชดา
“ฉันไม่ยุ่งเนาะ ฉันไม่พูด ฉันไม่รู้เรื่องค่ะ ฉันไม่อยากยุ่งอะไรทั้งนั้น รู้แค่ว่าฉันสวัสดีค่ะ พี่เจนี่ขา แล้วนางก็เปียกค่ะ(หัวเราะ)”