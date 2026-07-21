“เสก โลโซ” ฉีด 30 เข็มลดพุงคืนร่างเพชร! แฮปปี้นายทุนทุ่ม 100 ล้าน จัดคอนเสิร์ตใหญ่ 30 ปี รับ “กานต์” ขายบ้านประวัติศาสตร์จริง

“เสก โลโซ” ขอบคุณนายทุนทุ่ม 100 ล้าน จัดคอนเสิร์ตใหญ่ 30 ปีโลโซ ที่ราชมังฯ พึ่งเข็มฉีดโบท็อกลดพุง ไม่หวังร่างทอง ขอเป็นร่างเพชร เผยผ่านมหา'ลัยชีวิตอย่างเรือนจำ สุขภาพจิตดีมาก มั่นใจทัวร์คอนฯ ได้ถึงอายุ 70 มองเพลงโลโซเป็นสมบัติชาติ ลั่นเมียประกาศขายบ้านนันทวรรณ บ้านประวัติศาสตร์จริง เพื่อไปสร้างรังรักใหม่ ขอบคุณ“เนเน่ รอยัล” ยกเป็นไอดอล พร้อมเชียร์ให้ถึงรอบชนะเลิศ
บริษัท SL Global Entertainment โปรโมเตอร์คอนเสิร์ตของคนรุ่นใหม่ โดย “โบว์ ลลิดา วงศ์เบญจรัตน์”และ “ลูกหนุน ศุภรา วงษ์กระจ่าง” ในฐานะผู้จัดงาน ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “30 ปี LOSO นานเท่าไรก็รอ”การกลับมาพบกันอีกครั้งของ วงร็อกแอนด์โรลระดับตำนานที่อยู่ในใจแฟนเพลงชาวไทยมายาวนาน 3 ทศวรรษ นำทีมโดย เสก เสกสรรค์ ศุขพิมาย, รัฐ อภิรัฐ สุขจิตร์, ใหญ่ กิตติศักดิ์ โคตรคำ, กลาง กฤษฏ์ สุนทราญ, เสือ เสฏกานต์ ศุขพิมาย, เท็ดดี้ ณัฐฏ์ณัฐ ทิรัญสมบูรณ์, ต้อม วรบุตร เตี้ยประเสริฐและ บอลโซ่ พงศธร รุ่งโรจน์โดยทั้งหมดได้เปิดใจถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้น ประกาศวงโลโซ และเพลงโลโซทั้งหมดเป็นสมบัติชาติ
เสก : “ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้ นี่คือกำลังใจของพวกเรา ขอบคุณครับ วันที่ 21 พ.ย.นี้ คอนเสิร์ต 30 ปีโลโซ นานเท่าไหร่ก็รอ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน พวกเราเต็มที่แน่นอนครับ ตอนอยู่ในเรือนจำ กานต์ก็บอกว่าพี่เปิ้ล สนใจจัดคอนเสิร์ต วันนั้นผมยังไม่ทราบเลยว่าจะได้ออกจากเรือนจำเมื่อไหร่ มาวันนี้ออกจากเรือนจำเกือบเดือนแล้ว เสียงตอบรับจากพี่น้องคนไทยนั้นล้นหลามน่าดู ก็ขอขอบคุณที่ยังรักทั้งตัวผมเอง และวงโลโซ รักลูกชายผม ขอบคุณมากครับ
เราจองห้องซ้อมเป็นเดือน ตอนนี้กำลังเลือกเพลงกันอยู่ คัดหลายๆ บทเพลงที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน ก็ช่วยกันเลือกเพลง คิดว่าต้องมีสัก 40 เพลงขึ้นไป เพราะเพลงของเราที่จำเป็นต้องเล่นก็เยอะพอสมควร เพลงที่เซอร์ไพรส์แฟนเพลงก็จำนวนนึงเลย”
รัฐ : “เรารอเสกอยู่นาน ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ 30 ปี คิดว่าเพลงที่ทุกคนจะได้ฟัง เห็นในคอมเมนต์ว่าอยากฟังเพลงโน้นเพลงนี้เยอะแยะ ที่เราไม่เคยเล่นก็จะเอามาเล่น มีเพลงใหม่แน่นอน”
เสก : “มีเพลงที่แต่งในเรือนจำ เข้าบันทึกเสียงวงโลโซ ออริจินัล แล้วก็มีไทเกอร์ร่วมแจมด้วยกัน”
เซอร์ไพรส์เล่นคอนฯ ทุกจังหวัด กวาดดแฟนคลับเจนอัลฟ่า
เสก : “ผมเซอร์ไพรส์มาก ทั้งโลโซออริจินัล และวงเสก โลโซ ไปเล่นทุกจังหวัดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีทั้งแฟนเพลงรุ่นใหม่ วัย 10 ขวบเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่าเจนอัลฟ่าใช่ไหม ก็ถามน้องๆ รุ่นใหม่ว่าฟังเพลงพี่เสกตอนไหน เขาบอกว่าคุณพ่อเปิดให้ฟัง ฉะนั้นการเข้าถึงเพลงของโลโซตอนนี้ไม่ยากแล้ว เข้าไปที่ยูทิวบ์ก็ได้ Spotify ก็ได้ ตามสื่อต่างๆ เยอะแยะไปหมดครับ”
รับฉีดลดพุง 30 เข็ม ไม่หวังร่างทอง ขอแค่ร่างเพชร ผ่านมหา’ลัยชีวิต สุขภาพจิตดีมาก
เสก : “เต็มที่แน่นอน เรียกได้ว่าฟิตร่างกายกันอยู่ เชื่อไหมมีหมอมาฉีดพุงให้ที่บ้าน ฉีดโบท็อกซ์ให้ที่บ้าน (หัวเราะ) เพราะพุงมันใหญ่มาก ลดพุงนะครับ ผมก็พยายามทำให้สวยงามที่สุด เพื่อแฟนเพลงของเรานะครับ กำลังฮิตเลยครับ ไม่ได้ปักปากกาด้วยนะ เข็มฉีดประมาณ 30 เข็มที่พุง ก็ลดได้บ้างนิดหน่อย ไม่แน่ว่าจะเป็นร่างทอง แต่เป็นร่างใหม่ ร่างเพชร (หัวเราะ)
ส่วนสุขภาพทั้งร่างกายและสุขภาพจิตดีมาก เรียกว่าได้ไปผ่านมหา’ลัยชีวิต ในเรือนจำมา 1 ปีกับอีก 3 วัน ออกมารู้เรื่องเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกัน”
เสือ : “คุณพ่อไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจจะยากอยู่ครับ แต่ก็สนับสนุนนะ ถ้าพ่ออยากไป (หัวเราะ) ครั้งแรกที่ราชมังฯ ที่ผมจะได้ไปแบบนี้เลย สุดยอดจริงๆ เตรียมตัวก็ต้องซ้อมกันครับ ช่วงที่เราจองห้องซ้อมไว้ต้องเข้มงวด เพอร์เฟกต์เลย”
เผยโลโซจะทัวร์คอนเสิร์ตจนอายุ 70 ปี ชี้เพลงโลโซคือสมบัติชาติ
เสก : “ผมเชื่อว่าพอวงรุ่นพี่ของเราอายุเยอะมากขึ้น พวกเราน่าจะเป็นตัวแทนทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศนี้ อย่างน้อยปีนี้ผม 52 ผมสู้ได้ถึง 70 แหละครับ (เพื่อนแซวจะอยู่ถึงเปล่า?) ถึงครับ พี่แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล) 72 ยังทัวร์คอนเสิร์ต คิดว่าสู้ไหว (วงร็อกอยู่คู่ประเทศไทย?) ผมว่าวงโลโซและเพลงโลโซทั้งหมดเป็นสมบัติของชาติ ขอบคุณที่ทุกคนช่วยรักษาไว้นะครับ”
นอนน้อยแต่ไหว เสือไม่คอนเฟิร์มจะเห็นซิกแพ็กบนเวที
เสก : “อยู่ในเรือนจำได้นอนค่อนข้างเยอะ วันละ 8-9 ชม. แต่พอออกมาเมียผมรับคอนเสิร์ตไว้เต็มเลยครับ ก็นอนน้อยนิดนึง แต่สู้ไหวครับ เมื่อคืนนอน 2-3 ชม. แต่รู้สึกว่าอิ่มเอมหัวใจ ได้เจอเพื่อนๆ เจอพี่น้องเรา เจอสื่อมวลชนทุกท่าน แฟนคลับโลโซผมรู้สึกว่าอิ่มเอมใจ สู้ตายแน่นอนครับ”
เสือ : (ซิกแพ็กบนคอนเสิร์ต?) คิดถึงกันขนาดนั้นเลยเหรอ ก็รอชมครับ ไม่คอนเฟิร์มเลยครับ (หัวเราะ)”
เสก : “ผมว่าสาวๆ มาดูโลโซก็ส่วนนึง มาดูน้องเสือก็น่าจะเยอะทีเดียว””
บอกโสดไว้ก่อน
เสือ : “ก็บอกโสดไว้ก่อน (หัวเราะ) เปลี่ยนคำถามครับ”
เผยสมาชิกทุกคนรอเสก เพราะโลโซคือชีวิต
ใหญ่ : “จริงๆ โลโซไม่ใช่แค่วงดนตรี โลโซ เสก และสมาชิกเราคือชีวิตผมเลย ช่วงเว้นวรรคไปยิ่งกว่าคิดถึง เป็นความหวังที่เรืองรอง พอได้กลับมา ผมพูดได้เลยว่าตอนนี้โคตรมีความสุขสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ หมายถึงดนตรีหรือคอนเสิร์ตใหญ่ ผมจะทุ่มชีวิตให้เต็มที่ที่สุด”
เสก : “วงอื่นปิดตำนาน แต่วงเราสร้างตำนานต่อไป วงโลโซสร้างเพลงเองทั้งหมด ชีวิตเราอยู่ตรงนี้ ตอนผมอยู่เรือนจำ เพื่อนๆ ต่างแยกย้ายทำโน่นทำนี่เพื่อรอผม วันนี้ผมกลับมาแล้ว เพื่อนๆ ยังรักผมเหมือนเดิม ผมก็ยังรักเพื่อนๆ พี่น้องเหมือนเดิมไม่ว่าพี่ต้อม พี่ทอมมี่ พี่เท็ดดี้ มอนโซ่ พี่รัฐ กลาง พี่ใหญ่ เขาอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ไม่ไปไหนแน่นอน เราจะเดินไปพร้อมกันหมดทั้งวง”
เท็ดดี้ : “1 ปีพี่เสกอยู่ในเรือนจำ ผมผันตัวเป็นพ่อค้า ออกบูธดารา ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันซื้อนะครับ ขายข้าวเกรียบ แหนมเห็ด เห็ดทอดกรอบ และมีน้ำหอมเท็ดดี้ด้วย ตอนนี้ก็ยังขายอยู่ อุดหนุนได้นะครับ”
ชื่นใจเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ อย่าง น้องเนเน่ รอยัล”
เสก : “ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ เพราะมีเด็กรุ่นใหม่ฟังเพลงโลโซเยอะมากเลยทีเดียว อย่างเมื่อกี้ดูจาก Spotify เขาแจ้งยอดเข้าชมแต่ละเพลง เพลงสูงหลายสิบล้าน ฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มพวกนี้ เราอายุเยอะแล้ว ก็ต้องไปตามเรื่องเหล่านี้บ้าง ชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ติดตามพี่เสก โลโซ และวงโลโซทั้งหมด ให้สร้างความสุข และได้ความรู้ไปด้วยครับ
ผมมีความชื่นชมน้องเนเน่มาก น้องอายุ 16 ปี เล่นกีต้าร์และร้องได้ขนาดนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียว และทราบว่าพี่เสกเป็นไอดอลของน้องด้วย ก็ขอบคุณที่ชื่นชมกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้อง และเชียร์น้องให้เข้าสู่รอบชนะเลิศ คนไทยทั้งหมดเชียร์น้องเนเน่ครับ”
ฝากเด็กไทย อยากเป็นเหมือนตน ให้ซ้อมเยอะๆ ลั่นดนตรีช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด เหมือนตนตอนนี้เลิกยา 8 ปีสะอาดสะอ้านมาก
เสก : “ก็ขอให้น้องๆ ซ้อมเยอะๆ ถ้าเล่นกีต้าร์ สมัยก่อนเราซ้อมวันนึง 6-8 ชม. ไปเล่นกลางคืนอีก วันละอย่างน้อย 3- 4 ชม.ด้วยกัน การอยู่กับกีต้าร์ของผม วันนึง 10 ชม. อยากให้น้องๆ ที่สนใจการเล่นดนตรี ฝึกฝนให้ดี ดนตรีช่วยให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยนะครับ ผมนี่สะอาดสะอ้านมาก เลิกยาเสพติดมา 8 ปีแล้ว ก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อใจได้ ขอให้น้องๆ ที่ชมอยู่ เสก และวงโลโซ บริสุทธิ์มาก ขอบคุณที่รักกัน (หัวเราะ) ตอนนี้ห่างไกลยาเสพติดมาก”
ใหญ่ : “ยาไม่มีอยู่แล้ว แต่ขอกินเบียร์หน่อยได้ไหม (หัวเราะ)”
ลั่น “กานต์ วิภากร ศุขพิมาย” ประกาศขายบ้านนันทวรรณจริง เพื่อไปอยู่รังรักแห่งใหม่ รักเมียคนเดียว
เสก : “พี่กานต์เขาประกาศขายบ้านเมื่อสองวันที่แล้ว ผมยังไม่รู้เลยจะไปอยู่ที่ไหน เรื่องจริง พี่กานต์จะขายจริงๆ พอดีมีที่ทางตรงเกษตรนวมินทร์จำนวนนึง ก็ว่าจะไปปลูกบ้านที่นั่นกันบ้านลูกสองหลังเป็นบ้านของลูก ส่วนที่นันทวรรณ ต้องปรึกษาพี่กานต์เขาดู จริงๆ ก็ยังอยากอยู่ เป็นบ้านที่เป็นประวัติศาสตร์ (ผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปสร้างรังรักใหม่ เสกหัวเราะ) ตอนนี้ประกาศไว้เลยนะครับ จริงๆ ประกาศทุกเวทีว่าผ่านพ้นชีวิตที่เป็นร็อกแอนด์โรลสตาร์มาแล้ว ตอนนี้รักเมียคนเดียวนะครับ (หัวเราะ)”
ขอบคุณภรรยา ทำให้ผ่านช่วงเลวร้ายมาได้
เสก : “ผมต้องขอบคุณกานต์เสมอ เพราะกานต์ทำให้ผมผ่านชีวิตช่วงเลวร้ายมาได้ และดูแลผมอย่างดี คอนเสิร์ตนี้เรียกได้ว่าพี่กานต์กับพี่เปิ้ลเขาเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดครั้งนี้ พี่วิไลเป็นนายทุน ฉะนั้นการลงทุนหลัก 100 ล้านจะเกิดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 21 พ.ย.นี้ พบกับพวกเรา 30 ปีโลโซ นานเท่าไหร่ก็รอครับ”