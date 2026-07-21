ย้อนมหากาพย์รอยร้าว “เจนี่ - ใหม่ รัชดา” ปมแตกหักเดือดสู่ดรามาสาดน้ำ

เป็นกระแสเดือดๆ หลังจากกรณีข่าวลือ “ใหม่ รัชดา” อดีตช่างผมคู่ใจและผู้จัดการส่วนตัว “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ระเบิดอารมณ์สาดน้ำใส่เจ้าตัว (มีบางกระแสบอกเป็นไวน์) ในช่วงท้ายๆ งานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ขณะที่ใหม่ รัชดา ได้ตอกเดือดชาวเน็ตที่เข้ามาด่า ทำนอง คนเนรคุณคนยังไงก็ดับ แน่จริงให้ไปถามมันว่าสร้างเรื่องอะไรไว้? งานนี้ทำคนในสังคมอยากรู้ต้นตอที่มาที่ไป ว่าทั้งคู่บาดหมางใจเรื่องอะไรกันแน่
ถ้าหากย้อนกลับไปในปี 2561 ปมแตกหักระหว่างทั้งคู่ ถือว่าเดือดคลั่กๆ กลายเป็นข่าวดังสะเทือน วันนี้เราจะมาไล่ไทม์ไลน์ให้ดูกันชัดๆ
24 ส.ค.61 - “ใหม่ รัชดา” โพสต์ประกาศตัดขาด ไม่มีวันคืนดีด้วย แถมโพสต์ภาพเท้า!
ชาวเน็ตสืบกันให้ควั่กว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างช่างผมดังคนรู้ใจ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” อย่าง “ใหม่ รัชดา” ซึ่งเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเจนี่ในทุกสถานการณ์ชีวิต ที่อยู่ดีๆ ก็ลุกขึ้นมาตอบคอมเมนต์หนึ่งที่อยากให้กลับมาคืนดีสาวเจนี่ ด้วยข้อความ “ไม่มีวันล่ะค่ะ มันสายเกินไปล่ะค่ะ # คนเคยรัก” พร้อมลบภาพคู่ซะเกลี้ยง รวมทั้งในอินสตาแกรม ยังลงภาพเท้า ข้อความอีกหลายข้อความ อาทิ คิดผิดมาตลอด จบ , หยุด เตือนแล้วนะคะ
27 ส.ค.61 “นานา-แอน-วุ้นเส้น” ออกโรงปกป้อง พี่น้องกันเดี๋ยวเขาก็ดีกัน อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่
นานา ไรบีนา,แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์ และวุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ สามสาวผู้พิทักษ์เจนี่ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว กรณี “ใหม่ รัชดา” อันฟอลโลว์ไอจี “เจนี่” ประกาศตัดขาด เชื่อแค่ฮอร์โมน งอนกันไม่ถึงแตกหัก ยอมรับลุ้นไปด้วย ขอเวลาให้ทั้งคู่หน่อย อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ บอกทะเลาะกันตามประสาพี่น้องเป็นเรื่องปกติ มั่นใจเดี๋ยวก็ดีกัน
“ที่บอกว่าครั้งนี้ดูรุนแรง เอาน่ะ พี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกัน กับพี่ใหม่คือเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว เป็นพี่เป็นน้องกัน เจนี่กับพี่ใหม่คือพี่สาวกับน้องสาว งอนกัน เราก็เอาใจช่วยเดี๋ยวเขาก็ดีกัน สำหรับนานาเขาไม่ได้แตกหัก แค่งอนกัน เป็นอย่างนั้นนะ”
1 ก.ย. 61 ข่าวลือเจนี่จะให้ “แม่มิกกี้” ดูแลคิวงานแทน
มีการรายงานสัมพันธ์เจนี่กับใหม่ รัชดา เดิมใหม่ สวมหมวกอีกใบหนึ่งในฐานะคนดูแลคิวงานให้กับเจนี่ และมีการแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์รายได้กันไปตามสัดส่วน แต่จู่ๆ เจนี่แจ้งยกเลิกหน้าที่ดังกล่าว เพราะจะมอบหมายให้กับแม่ของมิกกี้ (อดีตสามี) เป็นคนดูแลแทน หลายคนฟันทันที “สุดท้ายก็เรื่องเสียผลประโยชน์”
12 ก.ย. 61 “หญิง รฐา” เผย “เจนี่” เสียใจแตกหัก “ใหม่ รัชดา”
“หญิง รฐา” เพื่อนรักของเจนี่ ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ ยอมรับว่าเจนี่เสียใจที่ทะเลาะกับใหม่ รัชดา เชื่อวันหนึ่งจะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิม ฝากทั้งสองคน ทิฐิไม่ทำให้ใครมีความสุข ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมก่อน ส่วนกรณีใหม่อันฟอลโลว์แก๊งนางฟ้า ย้ำนิสัยเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เชื่อเป็นผู้ใหญ่ สักวันจะเข้าใจมากขึ้น
14 ก.ย.61 “เจนี่” ปัดตอบแตกหัก “ใหม่ รัชดา” ลั่นไม่ใช่ประเด็นที่คนทั้งประเทศต้องรู้!
เจนี่ได้ควงแขน “มิกกี้ นนท์” ออกอีเวนต์แรกหลังคบกัน เจนี่ย้ำไม่ขอตอบเรื่องอดีตช่างผมคู่ใจ เพราะไม่ใช่ประเด็นที่คนทั้งประเทศอยากรู้
“เจนไม่อยากพูดเรื่องครอบครัวบนสื่อตรงนี้ เพราะจริงๆ มันไม่ใช่ประเด็นที่คนทั้งประเทศต้องรู้ ให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกัน ถามว่าหนักใจไหม กระแสไหน ในข่าวเหรอคะ พี่ก็อย่าเขียนสิคะ คนคิดกันไปก็ไม่เป็นไร ปกติชอบคิดกันเองอยู่แล้ว ชีวิตเจนต้องเดินหน้า มีหลายอย่างที่ต้องทำและมีอะไรที่ต้องโฟกัสหลายๆ เรื่อง ตัวเจนี่และมิกกี้เราจะมองอะไรที่ไกลกว่านั้นและจะไม่ย่ำอยู่กับที่ ให้มันเป็นเรื่องของเราเนอะ”
15 ก.ย. 61 “ใหม่ รัชดา” หัวเราะประโยคที่ “เจนี่” บอกว่าครอบครัว ฉะคิดได้เมื่อสายไป ไล่ไม่ไว้หน้า “เดินไปให้ไกลๆ นะคะ”
คล้อยหลัง 1 วัน หลัง “เจนี่” ให้สัมภาษณ์ กรณีแตกหัก ล่าสุดไอจีใหม่ รัชดาก็ระอุ โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมแคปชั่น “ชีวิตต้องสตรอง #ครอบครัว 555 # คิดได้เมื่อสายไป” นอกจากนี้เจ้าตัวยังเข้าไปตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ระบุว่า “เขาบอกไม่ถอยหลัง เดินหน้ามองไปไกล” ด้วยประโยคแซบ “เดินไปให้ไกลๆ นะคะ555”
หลังจากนั้นดรามาระหว่างทั้งคู่ก็เงียบหายไป จนกลับมาปะทุอีกครั้งในวันนี้