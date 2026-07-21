“วุ้นเส้น” เผยความจริง “เจนี่” ขอโทษ “ใหม่ รัชดา” ก่อนเกิดเหตุการณ์สาดน้ำ ทั้งสองฝ่ายยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

“วุ้นเส้น วิริฒิพา” ยืนยันเรื่องจริง เจนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าไปขอโทษ ใหม่ รัชดา ก่อนเกิดเหตุการณ์สาดน้ำใส่กันจริงตามข่าว แต่ยอมรับยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมด ด้านคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยังคงปิดปากเงียบ ใหม่ รัชดา ตั้งค่าไอจีไพรเวต
โดน “มดดำ คชาภา ตันเจริญ”จี้ถามตรงๆ ระหว่างมารายการแฉ เมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับเพื่อนรัก “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” อย่าง “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” งานนี้วุ้นเส้นเผยว่าเจนนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าไปหา “ใหม่ รัชดา” เพื่อกล่าวขอโทษ ก่อนเกิดเหตุการณ์ใช้น้ำสาดใส่กันจริง ตามสิ่งที่มดดำเล่า โดยยอมรับว่ายังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีโอกาสคุยกันอย่างจริงจัง
มดดำ : เจนี่โทร.หาเธอหรือยังเรื่องสาดน้ำ ถามจริงๆ ขนาดฉันยังรู้
วุ้นเส้น : ฉันรู้จากเธอนั่นแหละ (หัวเราะ)
มดดำ : เธอรู้ก่อนฉัน
วุ้นเส้น : ฉันยังไม่ทันอัปเดตอะไรเลย มดดำค่ะ
มดดำ : วันบันเทิงค่ะ ฉันอ่านจากวันบันเทิง
วุ้นเส้น : โอเคๆ รู้ก่อนมดดำนิดนึง
มดดำ : เจนเป็นไง ฉันรู้เพราะเอ ศุภชัย ศรีวิจิตร โทร.หาว่ามดดำโทร.หาน้องเจนสิเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า นางเป็นห่วง ยัยเจนถูกสาดน้ำ ฉันถึงรู้ เธอคุยกับเจนยังไงบ้าง
วุ้นเส้น : ไม่ได้คุยขนาดนั้น ฉันเพิ่งก่อนรู้มาที่นี่จริงๆ ก็ทำงานก่อนนะ เดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวอัปเดตกัน แต่เท่าที่รู้ก็ตามที่มดดำเล่า
มดดำ : ฉันรู้แค่นั้น ต้องถามมึงค่ะ (หันไปหาแจ็ค แฟนฉัน ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ แจ็คบอกว่าตนเองไปแป๊บเดียว)
ขณะที่อินสตาแกรมใหม่ รัชดา ได้ตั้งค่าไพรเวตไปเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งใหม่ รัชดา และเจนี่ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น