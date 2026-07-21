“ป๋าเต็ด” ประกาศรีเซ็ตบิ๊กเมาน์เท่น ลั่นกัญชาต้องเป็นศูนย์ - ไร้ฝุ่น กู้ศรัทธาหลังคนดูหายไปครึ่งหนึ่ง! (คลิป)

“ป๋าเต็ด” ยอมรับบิ๊กเมาน์เท่นคนดูหายไปครึ่งหนึ่งอย่างมีนัยยะ ประกาศรีเซ็ตใหญ่ ลั่นปีนี้ต้องปลอดกัญชา ต้องเป็นศูนย์ พร้อมแก้ปัญหารถติด ฝุ่น ห้องน้ำ เพื่อกู้ศรัทธาแฟนเพลงกลับมาเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุด
“ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม”หัวเรือใหญ่ผู้จัดงาน Big Mountain Music Festival(BMMF) ประกาศรีเซ็ตงานครั้งใหญ่แบบ 100% โดยตั้งเป้าหมายว่า “งานปีนี้ต้องไม่มีคนสูบกัญชา” เพื่อกู้ความเชื่อมั่นของแฟนเพลงกลับคืนมา หลังจากยอมรับตรง ๆ ว่าคุณภาพของงานลดลงจนทำให้ จำนวนคนดูลดหายไปถึงครึ่งหนึ่ง ในช่วงปีที่ผ่านมา
ล่าสุดป๋าเต็ดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนผ่านระบบ Zoom เผยว่า 4 ปัญหาหลักที่ได้รับการร้องเรียน ตอนนี้รับเรื่องไว้ทั้งหมดแล้ว จะจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ได้ โดยให้คำมั่นสัญญาว่า บิ๊กเมาน์เท่นต้องกลับมาเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทย
-ตอนผมเริ่มต้นทำงานด้านอีเวนต์ บิ๊กเมาน์เท่นเป็นอีเวนต์ใหญ่ อีเวนต์แรกที่ทำ แต่ปัจจุบันอย่างที่เห็น จีเอ็มเอ็มโชว์ ทำปีนึงหลายอีเวนต์มาก บทบาทลงไปในแต่ละงานจะน้อยลง เพราะเราจำเป็นต้องดูภาพรวมหลายๆ งาน ทำให้ยอมรับว่าในเชิงดีเทลแต่ละงาน อาจไม่ได้ลงลึกเหมือนแต่ก่อน
-เมื่อก่อนไม่มีงานอื่น มีแค่บิ๊กเมาน์เท่นอย่างเดียว ก็จะขลุกกับบิ๊กเมาน์เท่นอย่างเดียว สิ่งที่สนุกมากเมื่อก่อนคือลงมาอยู่ในโซเชียลมีเดีย เกือบเป็นแอดมินด้วยตัวเอง พอระยะหลังไม่ได้ทำแบบนั้น พอได้รับฟีดแบ็กจากผู้ชม ผู้เที่ยวงาน ก็ได้รับทีละนิดทีละหน่อย เวลาเจอผู้คนก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใส แต่มีคนคอนเซิร์นบ้างว่าห้องน้ำคิวยาวมาก ที่จอดรถฝุ่นเยอะมาก
-ความที่มากระปริบกระปอย เราไม่ได้ลงคลุกรายละเอียดมากเหมือนแต่ก่อน แต่ถึงแม้ทยอยมา แต่มันมาเรื่อยๆ ทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์ในเพจบิ๊กเมาน์เท่น หรือโพสต์ของผมที่โพสต์เรื่องโน้นเรื่องนี้ในเพจของผมเอง ก็รู้สึกได้ว่าบางเรื่องเริ่มได้ยินบ่อย เรื่องนี้คนคอนเซิร์นมากจริงๆ เรื่องไหนแก้ได้ก็แก้ไป
-พอครั้งล่าสุด มีอะไรหลายอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดที่เราคิดว่ามันนิ่งเฉยไม่ได้ หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบเดิมๆ ที่เคยทำไม่ได้ เราจำเป็นต้องซีเรียสกับมันมากกว่าครั้งที่แล้ว
-หลายอย่างมันฟ้อง คือจำนวนผู้คนที่มาที่งาน ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ มันยังเยอะอยู่ดีนะ ถึงแม้น้อยลง ก็ยังเป็นเทศกาลดนตรีของไทยที่คนมางานเยอะที่สุดอยู่ดี แต่มันเคยเยอะกว่านั้น
-วันนี้คนดูลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ผมก็มาทบทวนตัวเอง หลายอย่างรวมกันคงต้องออกมาทำอะไรสักอย่าง เพื่อบอกผู้คนที่อาจเป็นห่วงเป็นใย ผู้คนที่เป็นแฟนงานของเรา ผู้คนที่เคยมาแต่พักหลังไม่มาอีกแล้ว ผมต้องพูดชัดๆ ว่าพี่น้องครับ ผมได้ยินในสิ่งที่คุณพูด และผมรับทราบ รับรู้ว่าเป็นปัญหาจริงๆ ผมในฐานะผู้รับผิดชอบ จำเป็นต้องบอกให้ชัดเจนว่าผมยอมรับว่ามันมีปัญหาจริงๆ ผมได้ยินในสิ่งที่คุณพูด นั่นเป็นเหตุผลที่โพสต์ไป เพื่อบอกว่าผมได้ยินครับ ผมไม่ได้นิ่งเฉย
-ทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าเราอยากให้บิ๊กเมาน์เท่นเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุด ทำให้ถูกต้องที่สุด เมื่อมีปัญหาเราจะคุยกัน รวมกันแก้ สิ่งที่อยากให้ผู้คนได้รับทราบด้วย คือเราไม่ได้รับฟังอย่างเดียว เราอยากแก้มันจริงจังเลย ก่อนหน้านี้เรานั่งคุยกันตลอด ซึ่งเราคุยกันเยอะมาก เยอะจนเราค่อยๆ รีเสิร์จข้อมูล จนพบคำแนะนำ คำติชมมากมาย ที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์กันอย่างละเอียด เลยประกาศให้ชัดเจนอีกครั้งว่าเรารับทราบในปัญหา และเราตั้งใจจะแก้มัน
-เรื่องที่เราได้ยินเยอะๆ จากคำแนะนำของหลายๆ ท่าน คือเรื่องแรกๆ ที่เราจะให้คำมั่นในการบอกว่าเรื่องเหล่านี้เราจะแก้แน่ๆ และทำให้เป็นวาระแห่งชาติ เราได้ยินการพูดถึงเรื่องกัญชา รถติด ฝุ่น ห้องน้ำที่เพียงพอ จริงๆ มีหลายเรื่อง แต่สิ่งนี้ถูกพูดซ้ำบ่อย สิ่งแรกที่จะตอบสนองต่อความเป็นห่วงเป็นใย คือประกาศจุดยืนว่าเรารับปากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้
-การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อน เริ่มจากรีเซ็ตที่ตัวผมก่อนเลย ย้อนกลับไปเริ่มต้นทำบิ๊กเมาน์เท่นครั้งแรก จิตวิญญาณคือเราตั้งสิ่งที่อยากได้ อยากได้เทศกาลดนตรีที่ดีที่สุด เวลาผ่านไปเรื่อยๆ งานใหญ่ขึ้น บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะความบ้าถูกแทนที่ด้วยเหตุและผล พอเหตุและผลเข้ามาเป็นกรอบในการทำงาน ผมรู้สึกส่วนตัวนะ เหมือนงานบ้าน้อยลง เรียบร้อยขึ้น เป็นการตอบเหตุและผลเพื่อดูแลคนจำนวนมากขึ้น
-ดังนั้นการแก้ไขปัญหา ผมย้อนกลับมาตั้งแต่ต้น เราเอาความบ้ามาเป็นที่ตั้งอีกครั้ง บ้าในที่นี่ คือไม่จำเป็นต้องคิดอะไรอยู่ในกรอบ อะไรก็ได้ที่ทำให้สิ่งที่เป็นปัญหาลุล่วงไป เราจะทำมัน โดยคำนึงถึงผู้ชมเป็นที่ตั้ง
-ที่ประกาศไป คนอาจมองว่าบ้าน่า รับปากว่างานไม่มีฝุ่น จะเป็นไปได้เหรอ แต่ไม่รู้แหละ ฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สำเร็จ ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีกัญชาอยู่ในงาน ให้เขาสนุกเต็มที่ไม่มีอุปสรรคเบียดบัง ทำยังไงไม่ให้คนบ่นเรื่องห้องน้ำไม่พอ มีไม่ทั่วถึง ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ก็จะเปลี่ยนทั้งหมด ฉันจะเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้บิ๊กเมาน์เท่นเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีให้สุดให้ได้
-สำคัญคือมีการรับปากกับตัวเองด้วยว่านี่คือมิชชั่นของพวกเรา เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อให้การแก้ปัญหาคราวนี้ออกมาไม่เหมือนเดิม
-ถามว่าคนลดเยอะแค่ไหน ป๋าเต็ดเผยว่าถ้าเทียบกับปีที่มีคนมาบิ๊กเมาน์เท่นเยอะ คนก็หายไปครึ่งนึง แต่ถ้าเทียบกับเทศกาลดนตรีอื่นๆ คนก็ยังเยอะอยู่ดี เพียงแต่ถ้าคนหายไปเยอะแบบนี้ แสดงว่าเราแก้ปัญหาได้ไม่ดี เราไม่ได้ซีเรียสอยากได้คนเข้ามาเท่าเดิม เราซีเรียสว่าเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้สักที นี่คือเสียงสะท้อนที่กลับมา มันคือปัญหาเดิมๆ ที่เราก็โดนถามถึงทุกปี
-ขอไม่ตอบเป็นตัวเลขในการแก้ปัญหา บิ๊กเมาน์เท่นเป็นงานที่ลงทุนเยอะทุกปี แต่การแก้ปัญหา ใช้วิธีเดิม แก้ปัญหาเดิม อาจได้ผลเดิม ตอนนี้ถ้าอยากได้ผลใหม่ก็ต้องเปลี่ยนวิธี อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องต้องลงทุนเยอะกว่าเดิม ที่ยังตอบไม่ได้ เพราะมีเรื่องต้องคิดต้องทำที่ยังสรุปไม่ได้ ณ วันนี้ แต่สิ่งที่ตอบได้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ เป็นเรื่องวิธีคิด เลือกวิธีแก้ไขมากกว่า
-ปัญหาที่สาหัสสุด ที่เลือกเอามาโพสต์ กัญชา ฝุ่น รถติด ห้องน้ำ ทั้งสี่อย่างยากไปคนละแบบ กัญชาเป็นเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมผู้คน ถ้าใครมางานในช่วง 2-3 ปีหลังเรามีกฎระเบียบเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจน แต่ผู้คนมีวิธีซิกแซ็ก หลบเลี่ยงกฎเหล่านั้น เราจำเป็นต้องมีวิธีดีลกับผู้คนที่พยายามหลบเลี่ยง
-กัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้ว มุมนึงจะว่ายากก็ไม่เชิง การไม่ให้เกิดสิ่งผิดกฎหมายในงาน ย่อมได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอยู่แล้ว
-เรื่องรถติด เราต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย เพราะรถไม่ได้ติดในงานเราอย่างเดียว มันติดมาตั้งแต่ข้างนอกแล้ว การจัดการเพื่อให้ปัญหานี้หมดไป ต้องจัดการทั้งในงานและนอกงาน ซึ่งต้องร่วมงานกับหลายฝ่าย
-เรื่องฝุ่นเหมือนสู้กับธรรมชาติ แต่ก็เกี่ยวข้องกับการเตรียมงาน เตรียมพื้นที่ ก็จะยากไปอีกแบบ
-เรื่องห้องน้ำ มีสองส่วน คือวิทยาศาสตร์ คำนวณในทางสถิติแหละว่าคนดูเท่านี้ ต้องมีห้องน้ำเท่าไหร่ แล้วก็มีเรื่องศิลปะนิดนึง ห้องน้ำเยอะ แต่ควรอยู่ตรงไหนบ้าง ถ้ากระจุกอยู่ที่เดียวกันก็ไม่สะดวก ต้องกระจายไปจุดต่างๆ จุดไหนควรมีห้องน้ำมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้ก็ยากไปอีกแบบ
-ทั้งสี่เรื่องบอกยากว่าอะไรยากที่สุด แต่ยกให้เป็นสี่เรื่องที่ผู้คนพูดถึงเยอะที่สุด เป็นเรื่องที่เขาอยากให้เราแก้มากที่สุด จริงๆ มีมากกว่านั้น แต่เรายกสี่เรื่องที่น่าจะตรงใจคนที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดมาพูดก่อน
-รายละเอียดทั้งหลาย เราจะค่อยๆ เริ่มให้แจ้งให้ทราบ สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จริงๆ หลายอย่างเริ่มต้นทำไปแล้วด้วย แต่ขอเวลาสรุปให้ออกมาเป็นเรื่องราวเข้าใจง่าย ประกาศปุ๊บเข้าใจตรงกัน ช่วงสัปดาห์หน้าจะเริ่มประกาศ
-กัญชาเป็นศูนย์ถามว่าจะประกาศได้เลยไหม นั่นคือความตั้งใจของเราเลย มีคนพูดถึงสิ่งเสพติดอย่างอื่นด้วย สิ่งผิดกฎหมายต้องไม่เกิดในงานเรา เราจะทำให้เห็นชัดเจน คือประกาศได้เลยว่างานนี้ต้องไม่มีกัญชา
-วันนี้อยากให้ชัดเจน สิ่งที่อยากบอกกับทุกคน ผม ทีมงานทุกคนรับรู้ในสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วง เราอยากประกาศชัดเจนว่าเรารับทราบแล้ว ยอมรับปัญหาแล้ว เราอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าเราอยากเปลี่ยนทุกอย่างให้บิ๊กเมาน์เท่นเป็นเทศกาลดนตรีของทุกคนจริงๆ รายละเอียดแต่ละเรื่องสัปดาห์หน้าจะเริ่มทยอยประกาศ
-ที่อุบเพราะบางเรื่องที่มีมันดีเริ่ดมาก แต่เผื่อสัปดาห์หน้ามีวิธีที่ดีกว่านั้น
-ที่ผ่านมา เราแก้ปัญหามาโดยตลอด แต่บางอย่างปีนี้เราใช้วิธีนี้ ปีต่อมาเขาใช้วิธีซิกแซ็กหลบ ระยะสามปีที่ผ่านมา เรามีมาตรการตัดสายรัดข้อมือ ใครทำผิดกติกา เราจะแบล็กลิสต์ไม่ให้เข้างานได้ 3 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ทำ ถ้าผิดกฎหมายเราส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยทันที เราทำงานกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใกล้ชิดทุกงาน มีสถานีตร.ย่อยอยู่ในนั้น เราไม่ได้เพิกเฉย เราไล่แก้ปัญหามาตลอด แต่บางอย่างแก้แล้วไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เท่ากับเราต้องหาวิธีแก้ที่ดีกว่านั้นต่อไป เพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดว่าขอให้มั่นใจนะเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ เราก็ทำไปด้วยแต่เราไม่ได้ประกาศออกมา
-เราทำครั้งนี้เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านคอนเซิร์นเรารับทราบ เราจะแก้ให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
-จะบอกว่าเครียดไหม ผมก็ไม่ใช่คนเครียดอะไรง่ายๆ ไม่นอยด์ แต่เป็นความรู้สึกที่ว่าเราตั้งใจทำอะไร แต่มันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราตั้งใจ เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมล่ะ อะไรทำให้เรามีวิธีที่ไม่ดีพอ เราต้องแก้ ต้องปรับปรุงอะไรใหม่ มันเป็นจิตวิญญาณ เป็นมายด์เซ็ตพวกเราจีเอ็มเอ็มโชว์ เราก็วิจารณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เราก็พยายามแก้ แต่เราเป็นพวกไม่ค่อยประกาศให้โลกรู้ว่าเราแก้อะไรอยู่
-เราต้องการวิธีใหม่ ผลใหม่ สิ่งแรกที่จะแก้คือถ้าเราไม่เคยประกาศ เที่ยวนี้เราต้องประกาศว่ะ ทั้งที่การประกาศจะเป็นแบบ โห กล้ารับปากได้ไงว่าในงานไม่มีฝุ่น ถ้าถึงเวลาในงานมีฝุ่นจะเป็นยังไง ไม่รู้ล่ะ มันต้องประกาศไปก่อน และเราต้องทำให้ได้อย่างนั้น อย่างน้อยกดดันตัวเองเพื่อจะได้ไม่ยอมแพ้ เอาวิธีชนะปัญหาเหล่านั้น
-(อยากฝากอะไรถึงแฟนๆ ที่รอคอย?) พี่วัวไม่ได้ไปไหน นั่งประชุมด้วยกันนี่แหละ (หัวเราะ) เพื่อเราได้กลับมาสื่อสารกับทุกเรื่องที่ทุกคนข้องใจ ที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณที่เข้ามาแนะนำให้พวกเรามากมาย หลายเรื่องเป็นประโยชน์ ปริมาณของแต่ละคนพูดถึงปัญหาต่างๆ ก็เป็นน้ำหนักที่คนคอนเซิร์น บางประเด็นเราอาจมองข้ามไป หรือมองในมุมมองนึง เมื่อมีความเห็น เราก็มองเห็นปัญหาเดียวกันได้ ก็ต้องขอบคุณ
-ที่อยากยืนยันอีกครั้ง เมื่อเรารับทราบปัญหาแล้ว เราก็ไม่ได้ปฏิเสธ เรายอมรับว่ามีปัญหานั้น ที่ผ่านมาเราพยายามแก้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องแก้ให้มากกว่านี้ เพราะคุณคงไม่พูดถึงปัญหามากขนาดนี้ เรารับปากว่าจะแก้ให้ดีกว่านี้ ค้นหาวิธีที่ดีกว่านี้ เพื่อให้บิ๊กเมาน์เท่นเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุด มาในงานนี้แล้วสนุกเต็มที่ ได้รับแรงบันดาลใจกลับไป ได้รับทุกอย่างไปอย่างเต็มที่
-ใครก็ตามที่เดินทางมาถึงงานบิ๊กเมาน์เท่น ทุกคนพร้อมสนุกอยู่แล้ว ไม่มีใครมาโดยอารมณ์ขุ่นมัว สิ่งที่เราตั้งใจทำเป็นพิเศษ คืออย่าเป็นอุปสรรคต่อความสนุกเหล่านั้น เราจะปัดเป่าอุปสรรคเหล่านั้นออกไป นี่คือคำมั่น ที่เราขอรับปากกับทุกคน ผมในฐานะผู้รับผิดชอบงานนี้ ขอให้คำสัญญาว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ได้ในปีนี้และปีต่อๆ ไป
-ผมยังบอกอะไรมากไม่ได้ แต่บอกได้คำเดียวว่าคุณเคยพลาดบิ๊กเมาน์เท่นครั้งไหนมาก็ตาม แต่ครั้งนี้คุณพลาดไม่ได้ครับ