โรงพยาบาลไอดีแอล คืนความสาวให้คุณแม่ลูกสองวัย 48 สู่ลุคใหม่สุดตะลึง! ในรายการ “Surgery Wars สงครามแห่งความงาม”

มนุษย์แม่ที่แท้จริง หาเงินมาได้ก็ให้ลูกหมด ไม่เคยคิดจะให้รางวัลชีวิตตัวเองเลย ประโยคสั้นๆ ที่ทัชใจจาก “เปิ้ล สุดาวดี อุ่นโรจน์” พยาบาลวัย 48 ปี คุณแม่ลูกสองที่สะท้อนชีวิตของผู้หญิงอีกหลายๆ คนที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัว จนวันหนึ่งเมื่อหันกลับมามองตัวเองในกระจก ก็พบว่าเวลาพรากความสดใสไปโดยไม่รู้ตัว ใบหน้าที่เคยสดใส เริ่มมีริ้วรอย ผิวหย่อนคล้อย หนังตาตก ใบหน้าดูเหนื่อยล้า และดูมีอายุกว่าวัย
และแล้วโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มาถึง เมื่อคุณเปิ้ลได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีของรายการ Surgery Wars สงครามแห่งความงาม EP.3 จากโรงพยาบาลไอดีแอล ที่ มอบโอกาสทำศัลยกรรมแปลงโฉมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โรงพยาบาลไอดีแอล เลือกใช้แนวคิด Facial Design วิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าแบบองค์รวม เพื่อให้ผลลัพธ์ดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ และเหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมวิเคราะห์ทุกปัญหา แทนที่จะเป็นการทำศัลยกรรมเพียงแค่จุดเดียว ซึ่งทางคุณเปิ้ลได้รับการดูแลโดยทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลไอดีแอล
นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง (หมออ้น IDL) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับ Program IDL Facelift โปรแกรมดึงหน้าชุดใหญ่ เพื่อยกกระชับใบหน้าที่หย่อนคล้อย ลดความหย่อนของกรอบหน้าและลำคอ คืนความอ่อนเยาว
นพ.เศวต หวังธรรมมั่ง (หมอเศวต IDL) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง กับ Program OPEN RIB ศัลยกรรมเสริมจมูกโอเพ่น ปรับโครงสร้างด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเอง ทั้งสันและปลายจมูก เพื่อให้ใบหน้าดูสมดุลและมีมิติมากขึ้น
พญ.ตริยาภา ธีระกุล (หมอคุกกี้ IDL) จักษุแพทย์ด้านตกแต่งและเสริมสร้าง กับ Program IDL Blooming Eyes ศัลยกรรมตาสองชั้นร่วมกับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ช่วยให้ดวงตากลับมาสดใสและดูอ่อนวัย
ซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้ว ทางโรงพยาบาลไอดีแอล ยังได้วางแผนฟื้นฟูและเติมเต็มความงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลลัพธ์สมบูรณ์ที่สุดกับ Program IDL Glamour Glow Set โปรแกรมดูแลผิวแบบเซตผิวดารา ช่วยให้ผิวสุขภาพดี ฉ่ำโกลว์ อิ่มน้ำ แต่งหน้าติดง่าย ให้ลุค Glass Skin และปรับรูปหน้าด้วย Filler เติมเต็มสัดส่วนใบหน้าให้ละมุนขึ้น และช่วยให้ใบหน้าดูเด็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ ตามด้วย Program IDL O2 Boost โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ช่วยลดอาการบวมช้ำ เร่งการสมานแผล และฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดมาก จนหลายๆ คน แทบจำเธอไม่ได้ เพราะเปิ้ลกลับมาพร้อมลุคใหม่ที่หลายๆ คนถึงกับตะลึง ที่เธออ่อนวัยลงไปเกือบ 10 ปี ถือว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต สิ่งที่ทำให้คุณเปิ้ลประทับใจที่สุด ไม่ใช่แค่คำชมจากคนรอบข้าง แต่คือการได้กลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้ง สามีและลูกๆ ต่างชื่นชมกับลุคใหม่ พร้อมบอกว่าแม่ดูสดใส ยิ้มบ่อยขึ้น มีความสุขกับการแต่งตัว และกล้าถ่ายรูปมากกว่าเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับใบหน้า แต่สะท้อนถึงความสุข และความมั่นใจที่กลับคืนมา
ยังมีอีก 3 ผู้โชคดี ที่กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล โดยทีมแพทย์จาก IDL เรื่องราวของคุณเปิ้ลเป็นเพียงหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับการแปลงโฉมจากรายการ Surgery Wars เท่านั้น ยังมีผู้เข้าร่วมอีก 3 เคส ที่แต่ละคนมีปัญหา ความฝัน และเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลไอดีแอลได้ร่วมกันออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อเปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์และความมั่นใจของพวกเขา
ติดตามรายการ "Surgery Wars กับโรงพยาบาลไอดีแอล ใน EP.3-4 และ EP.7-8 ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 21.15 น. ทางช่อง Workpoint 23 พร้อมร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมทุกเคสในภารกิจแปลงโฉมครั้งสำคัญ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศ