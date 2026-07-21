บ้าหรือเปล่า! “เจนนี่” ของขึ้น โดนแขวะชวนคนดังมางานวันเกิดไม่มีใครมา ลั่นฟ้องเกรียนเอาเงินจัดงานปีหน้า (คลิป)

ทำเอาของขึ้น อัดคลิปเดือดๆ สำหรับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หลังจากโดนจับผิดว่าจัดงานวันเกิด แต่มีคนดังหลายคนไม่มาร่วมงานด้วย งานนี้เจนนี่ฟาดแหลกจะให้ผิดให้ชั่วให้ได้เลย พร้อมประกาศจะฟ้องทุกคนเอาเงินจัดวันเกิดปีหน้า
“ประเทศไทยคือไม่ไปงานคนอื่นเท่ากับทะเลาะกันเหรอวะ ล่าสุดของขึ้นเลย เห็นพวกอวตารโพสต์ว่าเจนนี่ชวนคนดังหลายคนไม่มีใครมา ดังไม่ดัง วัดจากอะไร ทำไมคนมาไม่พูดถึง พูดถึงคนไม่มาอยู่นั่นแหละ ตั้งใจจะให้ชั่ว ให้ผิด ให้เลว ให้ได้เลยหรือยังไง ตลกมาก จับผิดอยู่นั่นแหละ จัดงานวันเกิดก็จ้องแต่จะดรามา เห็นเขามีความสุขไม่ได้ เป็นอะไร
คนเราคบกันต้องเข้าใจกัน เพื่อนเจนนี่ทุกคนที่ได้รับการ์ดเชิญต่อให้พวกคุณไม่มา เจนนี่ไม่เคยโกรธใคร เข้าใจทุกคน ทุกชีวิตต้องดำเนินชีวิต ต้องหาเงิน มีภาระ ต้องทำสิ่งที่ทุกคนมีความสุข และให้ลำดับความสัมพันธ์เป็นที่ตั้ง ไม่ใช่คนนั้นชวนต้องไป คนนี้ชวนต้องไป มันเรียกว่าการบังคับเว้ย จะไม่มีความสุขเอา บ้าหรือเปล่า
บ่าววีไม่ดังเหรอถามจริง โอ้โห คนมางานไม่เคยสนใจ ตอนคนดังตั้งเยอะมาบ้านเจนนี่ไม่เคยชื่นชม จัดงานวันเกิดคนนั้นไม่มา คนนี้ไม่มา จ้องจะดรามาอยู่นั่นแหละ ระวังจุกอกตายล่ะ เป็นอะไรกับเด็กคนนี้นักหนา มีปัญหาอะไรกับเจนนี่นักหนา ห๊ะ! ทำไม ต้องการให้ชั่ว คนไม่มาเพราะเขาไม่ชอบเจนนี่ รังเกียจงี้เหรอ ให้พูดอย่างนี้เหรอ บ้าหรือเปล่า อยากเกาะกระแสปั้นช่องให้ดัง โดยการด่าคนอื่น หาข้อเสียคนอื่น บาปกรรมไม่พอ ผิดกฎหมาย
หลังจากนี้ฟ้องทุกคน เอาเงินมาจัดงานวันเกิดปีหน้า เตรียมตัวเลย อวตารก็ฟ้อง เจอไม่เจอไม่รู้ ฟ้องหมด เบื่อมาก”