"THE TOM THAILAND 2026" ปิดเวิร์กช็อปยิ่งใหญ่! ได้ "อิน บูโดกัน - ดีเจแมน" เสริมทัพเทรนเข้ม เติมไฟผู้เข้าประกวดก่อนรอบออดิชัน 25-26 ก.ค.นี้

สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ "THE TOM THAILAND 2026" เวทีประกวดทอมแห่งแรกของประเทศไทย โดยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรม ฟอรัม พาร์ค (สาทร) คุณเล็ก-บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ถือลิขสิทธิ์ฯ พร้อมด้วย คุณแนน-วิไลลักษณ์ ศิริสาคร และ แม่น็อต แม็กซิม ผู้อำนวยการกองประกวด ได้นำทัพผู้เข้าประกวดนับร้อยคนเข้าร่วมWorkshopเข้มข้นวันสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รอบออดิชัน
บรรยากาศการเรียนรู้วันสุดท้ายเต็มไปด้วยพลัง โดยได้รับเกียรติจาก "คุณอิน บูโดกัน" มารับหน้าที่เป็นโค้ชจัดเต็ม สอนเทคนิคการใช้เสียงและการร้องเพลงอย่างเป็นกันเอง พร้อมปรับพื้นฐานให้ผู้เข้าประกวดแบบใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังได้ "ดีเจแมน-พัฒนพล" นำทีมรายการ โคตรMan มาร่วมพูดคุยเปิดมุมมอง เสริมสร้างความมั่นใจ และแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเหล่าน้องๆ ผู้เข้าประกวดอย่างอบอุ่น
คุณเล็ก บุณณดา และ คุณแนน วิไลลักษณ์ ได้เปิดเผยถึงภาพรวมของกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ว่า
"วันนี้ถือว่าเป็นการเรียนการสอนวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะทำการออดิชัน น้องๆ ได้เทรนทั้งเรื่องการเต้น บุคลิกภาพ และการร้องเพลง โดยทุกคนตั้งใจจนเห็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างชัดเจน ขอบคุณพี่อินที่ขึ้นมาสอนการร้องเพลงได้อย่างโดดเด่นและเต็มไปด้วยพลัง จนกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของน้องๆ รวมถึงพี่แมน (ดีเจแมน) ที่เข้ามาพูดคุยเปิดมุมมองเรื่องความแมน เติมเต็มความเข้าใจ และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองอย่างมาก
จากนี้ต้องเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างหยุดไม่ได้ โดยมุ่งสร้างนักร้อง นักแสดง การทำคอนเทนต์โฆษณาเชิงพาณิชย์ให้เกิดขึ้นจริง ตลอดจนการสอนและผลักดันให้น้องๆ สามารถต่อยอดสร้างรายได้ด้วยตัวเอง มาถึงวันนี้ อยากจะบอกว่ามันหยุดไม่ได้แล้วจริงๆ ค่ะ”
ครูพี่อิน บูโดกัน ได้กล่าวถึงการเทรนเสียงให้ผู้เข้าประกวดในวันนี้ว่า
"วันนี้วางพื้นฐานเรื่องระบบการหายใจให้ใหม่หมดเลย แล้วก็วางเสียงก็คือวางสูงต่ำ เราต้องจูน แล้วต้องเน้นเรื่องรูปปากค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นปากมันผิด มันจะทำให้การร้องไม่ได้มีประสิทธิภาพ วันนี้ได้เห็นน้องๆ แล้ว ทุกคนมีความเก่ง และหล่อด้วย น้องๆ ทุกคนมีศักยภาพสูงมาก ๆ ที่กำลังจะบอกว่า สู้ๆ อย่าท้อ แล้วเป็นโชคดีมากๆ เลยที่อยู่ได้เรียนอะไรแบบเนี้ย เวิร์คช็อปแบบนี้ คือมันไม่ได้มีโอกาสไปง่ายๆ แล้วก็ขอให้น้องๆ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้ จะได้ไม่เสียใจทีหลัง"
ทางด้าน ดีเจแมน พัฒนพล เปิดใจว่า
“ผมรู้จักกับพี่เล็กมานาน พอเห็นทำรายการนี้รู้สึกว่าเก๋มาก เพราะปกติรายการ ‘โคตรแมน’ เราคุยกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้เขาก็มีความ ‘โคตรแมน’ ในแบบของเขา แต่ละคนมีเรื่องราวชีวิตที่ต้องสู้มาไม่ต่างจากผู้ชาย โดยเฉพาะในยุคที่สังคมยังไม่เปิดกว้าง การได้เห็นมุมมองและจิตใจที่อ่อนโยนแต่แข็งแกร่งของพวกเขา ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือ LGBT ขอแค่มันสมกับคอนเซ็ปต์หัวใจที่ ‘โคตรแมน’ ก็ตรงกับรายการแล้ว
ขอเป็นกำลังใจให้เวที เดอะทอม ไทยแลนด์ ผมและทางทีมงาน/ผลิตภัณฑ์โรลออนโคตรแมนที่สนับสนุน อยากให้น้องๆ กล้าแสดงออก ทำเต็มที่ตราบใดที่ไม่เดือดร้อนใคร เพราะทุกคนคือทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ สู้ๆ ครับ”
กองประกวด THE TOM THAILAND 2026 ขอขอบพระคุณเหล่าพันธมิตรและสปอนเซอร์ใจดีที่ร่วมสนับสนุนโอกาสและความฝันของผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ ทั้ง ผึ้งหลับ Sleep Like Royalty , ดีเจแมน พัฒนพล จากรายการโคตรMan และ โรลออนโคตรแมน , Nextx โปรตีนมัทฉะ บูธเอนเนอร์จี , Booster Vitta ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ชุดชั้นใน Jintana และยาดมสมุนไพร เฌอเอม
แฟนๆ สามารถร่วมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกองประกวดอย่างใกล้ชิดได้ทาง Facebook Page: Tom Thailand 2026 https://www.facebook.com/profile.php?id=61589334792332
และเตรียมพบกับความเข้มข้นใน รอบออดิชัน (Audition) ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2569 ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์
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