Mrs. Thailand World 2026 จัดงาน "THAI GALA NIGHT 2026" ถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่านความสง่างามของผู้หญิงไทย ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจที่หลอมรวมอัตลักษณ์ไทย ศิลปวัฒนธรรมและคุณค่าของผู้หญิงยุคใหม่ ก่อนก้าวสู่เวทีระดับโลก

กองประกวด Mrs. Thailand World 2026 โดย คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวดMrs. Thailand World และ CEO บริษัท ไอซ์เอจ จำกัด และคุณจิรัฐฏ์รัตนวงค์ผัน คือ Co-Partner และ ผู้จัดการกองประกวด เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมสัมผัสค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "THAI GALA NIGHT 2026" กิจกรรมไฮไลต์ประจำช่วงเก็บตัวผู้เข้าประกวด ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel เพื่อถ่ายทอดความงดงามของอัตลักษณ์ไทยผ่านผู้เข้าประกวดทั้ง 18 ท่าน ที่จะร่วมบอกเล่าเรื่องราวของความสง่างาม ภูมิปัญญาวัฒนธรรม และบทบาทของผู้หญิงไทยในโลกยุคใหม่ THAI GALA NIGHT 2026 เป็นมากกว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ แต่เป็นเวทีแห่งการเชื่อมโยงผู้คนผ่านคุณค่าของวัฒนธรรมไทย โดยได้รับการสนับสนุนผ้าไทยจากกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบหมายให้ นางณัฐธัญ กาหลง รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด Thai Gala Night 2026 ภายใต้แนวคิด “The Elegant Thai Textile – ความงดงามเหนือกาลเวลาของผ้าไหมไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประกวด Mrs. Thailand World 2026 ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และแรงบันดาลใจ ซึ่งสะท้อนแนวคิดหลักของการประกวด "Rise Up Hope" “ปรากฏการณ์แห่งความหวัง และการกลับมาของผู้หญิง…ที่โลกจะไม่มีวันลืม” ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้หญิงใช้ศักยภาพของตนเองสร้างคุณค่าแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม พร้อมก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลก Mrs. World
ภายในงาน ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมรับประทานอาหารค่ำท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนองค์กร ภาคธุรกิจ พันธมิตร สื่อมวลชน และบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ ตลอดจนร่วมชื่นชมการนำเสนออัตลักษณ์ไทยในรูปแบบร่วมสมัย ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้เข้าประกวดทั้ง18 ท่าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามจากภายใน ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และบทบาทของผู้หญิงที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ค่ำคืนแห่งนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของกองประกวดในการยกระดับเวทีนางงามสมรสไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย ผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมไทย ศิลปะการต้อนรับ และคุณค่าของผู้หญิงไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติ คำกล่าวจากประธานกองประกวด "Thai Gala Night ไม่ใช่เพียงงาน Gala Dinner แต่เป็นค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจที่ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้ถ่ายทอดตัวตนประสบการณ์ชีวิต และคุณค่าของความเป็นผู้หญิงไทย ผ่านวัฒนธรรมความสง่างาม และจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปัน เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม และเวที Mrs. Thailand World คือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พลังนั้นได้เปล่งประกายสู่ระดับสากล" ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 18 ท่าน ก่อนการประกวดรอบตัดสินและร่วมเฉลิมฉลองความงดงามของผู้หญิงไทยที่เปล่งประกายจากภายใน กิจกรรมตลอดการเก็บตัว Mrs. Thailand World 2026 กองประกวดได้กำหนดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ได้แก่
11 กรกฎาคม 2569 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกองประกวด Mrs. Thailand World ภายในงาน Thailand Character & Content Expo 2026 ณ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอด Soft Power ไทย
16 กรกฎาคม 2569 ผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คน เข้ารายงานตัวและเริ่มกิจกรรมเก็บตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมกิจกรรมกับผู้สนับสนุนหลักของการประกวด
17 กรกฎาคม 2569 กิจกรรม "Preserving Thai Culture" เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการด้านหม่อนไหม เพื่อเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอ 18 กรกฎาคม 2569 การประกวด Swimsuit Competition เพื่อสะท้อนบุคลิกภาพ ความมั่นใจ และสุขภาพของผู้เข้าประกวด
19 กรกฎาคม 2569 THAI GALA NIGHT 2026 ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรมไทย ความสง่างาม และแรงบันดาลใจ
25 กรกฎาคม 2569 รอบสัมภาษณ์ Pre-Judging Interview ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรอบสำคัญสำหรับการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการ
27–28 กรกฎาคม 2569 ซ้อมใหญ่ ณ Island Hall ศูนย์การค้า Fashion Island เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดรอบสุดท้าย
29 กรกฎาคม 2569 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ Mrs. Thailand World 2026 เพื่อค้นหาสตรีผู้สมรสที่มีคุณสมบัติพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวที Mrs. Worldเกี่ยวกับ Mrs. Thailand World 2026
Mrs. Thailand World เป็นเวทีประกวดสำหรับสตรีที่สมรสแล้ว ซึ่งมุ่งส่งเสริมศักยภาพ บทบาท และคุณค่าของผู้หญิงไทยในทุกมิติ ทั้งด้านภาวะผู้นำ การพัฒนาสังคม การสร้างแรงบันดาลใจ และการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ภายใต้แนวคิด "Rise Up Hope" ที่เชื่อมั่นในพลังของผู้หญิงในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พร้อมคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด Mrs. World บนเวทีระดับนานาชาติ อันเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับสากล #MrsThailandWorld2026 #ThaiGalaNight2026 #RiseUpHope #MrsThailandWorld #MrsWorld2026 #MrsWorld