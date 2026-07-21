“จางป๋อจือ” เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ ไว้อาลัย “เซี่ยเสียน” อดีตพ่อสามีผู้เคยยกย่องเธอเป็นลูกสะใภ้ที่ดี

จางป๋อจือ อดีตภรรยาของเซี่ยถิงฟง เลือกแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “เซี่ยเสียน” นักแสดงอาวุโสแห่งวงการฮ่องกง ด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นสีดำล้วน โดยไม่ได้โพสต์ข้อความใด ๆ ท่ามกลางการรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเธอกับอดีตพ่อสามีตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หลังครอบครัวประกาศข่าวการเสียชีวิตของเซี่ยเสียน หรือที่แฟนภาพยนตร์รู้จักกันในฉายา “พี่สี่” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ด้วยวัย 89 ปี ศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงจำนวนมากต่างโพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ขณะที่ชาวเน็ตสังเกตว่า จางป๋อจือได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์บนอินสตาแกรมและบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเธอเป็นภาพสีดำล้วนอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีคำบรรยายประกอบ
การแสดงความอาลัยอย่างเรียบง่ายของเธอได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะแม้จางป๋อจือจะหย่าขาดจากเซี่ยถิงฟงตั้งแต่ปี 2011 แต่เธอกับเซี่ยเสียนยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด อดีตพ่อสามีเคยกล่าวชื่นชมเธอต่อสาธารณะว่าเป็น “ลูกสะใภ้ที่ดี” และเป็นแม่ที่ดูแลลูกชายทั้งสองอย่างเอาใจใส่
จางป๋อจือและเซี่ยถิงฟงมีลูกชายด้วยกันสองคน ได้แก่ ลูคัสและควินตัส หลังการหย่าร้าง จางป๋อจือรับหน้าที่ดูแลลูกเป็นหลัก แต่เซี่ยเสียนเคยยืนยันว่า เธอไม่เคยกีดกันไม่ให้ลูก ๆ พบกับครอบครัวฝ่ายพ่อ และยังพาหลานไปพบทั้งคุณปู่และเซี่ยถิงฟงอยู่เสมอ
เซี่ยเสียนเคยกล่าวด้วยว่า หลานชายทั้งสองเป็นสมบัติล้ำค่าที่เงินทองไม่อาจเทียบได้ พร้อมแสดงความชื่นชมจางป๋อจือที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว แม้ความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาระหว่างเธอกับลูกชายของเขาจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำของจางป๋อจือจึงถูกแฟน ๆ มองว่าเป็นการบอกลาอดีตพ่อสามีอย่างสงบและให้เกียรติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความยาว ๆ ขณะที่หลายคนยังนำคำพูดชื่นชมที่เซี่ยเสียนเคยมอบให้เธอกลับมารำลึกอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม รายงานบางส่วนที่กล่าวถึงการแบ่งมรดกหรือทรัพย์สินที่เซี่ยเสียนอาจมอบให้หลานชาย ยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากครอบครัว จึงควรพิจารณาในฐานะกระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการรับรอง