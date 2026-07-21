แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?

กลายเป็นดรามาเดือดไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่มีข่าวลือกลางงานแต่ง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า เสปอร์บันด์” เกี่ยวกับ “ใหม่ รัชดา” อดีตผู้จัดการ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ทำนองว่าใหม่ รัชดา ได้สาดน้ำใส่เจนี่ ขณะที่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่ว่าคนที่พาเจนี่เดินไปหาใหม่ รัชดา คือ “เซ้ง” คนสนิท “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ภายหลัง ใหม่ รัชดา ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์กลางไอจี MGR ออนไลน์ ยันว่า “ไม่มีอะไรค่ะ ไม่ควรเขียนว่าเมานะคะ จริงๆ แล้วอ่ะน้องเขาจะมาขอโทษในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพี่เมื่อก่อนเท่านั้นเองค่ะ” เผยไม่แถลงข่าว เสียเวลา รวมทั้งได้ส่งอีโมจิหัวใจและยกมือไหว้ คนที่มาเมนต์ว่าทีมใหม่ รัชดา คงสนุก ถ้าเพลง ชลธิชา อยู่แถวนั้น เจนี่น่าจะขอโทษในสิ่งที่ทำไม่ดีกับทั้ง 2 คนไว้ พร้อมๆ กันเลยจะได้โดน 2 เด้งให้เสร็จ
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตตาไวแคปหลักฐานที่ใหม่ รัชดา ตอกกลับเดือดคนเข้าไปฟาดเจ้าตัว บอกเลยว่าแร๊งงงส์
-ก่อเหตุในงานแต่งคนอื่นเหรอครับ ให้เกียรติงานเขาหน่อยคุณ ว่อนโซเชียล ใหม่ รัชดา ก็ตอบว่า ฉันอยู่ของฉันเฉยๆ แล้วเสืxกมาขอโทษอะไรฉันกับเรื่องที่ผ่านมา
-ลุงกะเทยสาดน้ำใส่เจนี่เทียนจริงเหรอ? ทำไมทำตัวไร้มารยาทล่ะ? หรือว่าไม่มีใครสั่งสอนเรื่องมาตรฐานมารยาทสากล? แล้วไปทำทำไมในงานแต่งญาญ่าและณเดชน์? กร่างจัง เจ้าตัวก็ตอกกลับว่า ไม่สาระแนนะคะ , ฉันอยู่ของฉันเฉยๆ ไม่ต้องสาระแน จะขอโทษที่ทำฉันไว้เมื่อก่อนทำไม ไปถามมันดูได้, ฉันก็อยู่ของฉันดีๆ เสืxกอยากจะเดินมาขอโทษ เคยบอกไปแล้วอย่ามายุ่งกันอีก กับเรื่องที่กับฉันเมื่อก่อนทำไม
-ต่อให้กร่างยังไง เขาก็ไม่มีวันดับค่ะ รู้ไว้นะคะ คนกร่างต่างหาก ดับ ใหม่ ตอบจี๊ด ดับค่ะ คนเนรคุณยังไงก็ดับ , ฉันมีงานและฉันก็สวยรวยเหมือนกันยังไงก็ดับเพราะคนมันเนรคุณคน เธอไปติ่งมันเหรอ เสืxก , แน่จริงก็ไปถามมันสิสร้างอะไรไว้เยอะมากที่ผ่านมา กล้าหรือเปล่า
-ขอบคุณที่ให้แสง เจนี่เทียนะคะ เจ้าตัวฟาด “ดับเทียนเหรอคะ”