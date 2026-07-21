xs
xsm
sm
md
lg

แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นดรามาเดือดไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่มีข่าวลือกลางงานแต่ง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า เสปอร์บันด์” เกี่ยวกับ “ใหม่ รัชดา” อดีตผู้จัดการ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ทำนองว่าใหม่ รัชดา ได้สาดน้ำใส่เจนี่ ขณะที่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่ว่าคนที่พาเจนี่เดินไปหาใหม่ รัชดา คือ “เซ้ง” คนสนิท “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

ภายหลัง ใหม่ รัชดา ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์กลางไอจี MGR ออนไลน์ ยันว่า “ไม่มีอะไรค่ะ ไม่ควรเขียนว่าเมานะคะ จริงๆ แล้วอ่ะน้องเขาจะมาขอโทษในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพี่เมื่อก่อนเท่านั้นเองค่ะ” เผยไม่แถลงข่าว เสียเวลา รวมทั้งได้ส่งอีโมจิหัวใจและยกมือไหว้ คนที่มาเมนต์ว่าทีมใหม่ รัชดา คงสนุก ถ้าเพลง ชลธิชา อยู่แถวนั้น เจนี่น่าจะขอโทษในสิ่งที่ทำไม่ดีกับทั้ง 2 คนไว้ พร้อมๆ กันเลยจะได้โดน 2 เด้งให้เสร็จ

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตตาไวแคปหลักฐานที่ใหม่ รัชดา ตอกกลับเดือดคนเข้าไปฟาดเจ้าตัว บอกเลยว่าแร๊งงงส์

-ก่อเหตุในงานแต่งคนอื่นเหรอครับ ให้เกียรติงานเขาหน่อยคุณ ว่อนโซเชียล ใหม่ รัชดา ก็ตอบว่า ฉันอยู่ของฉันเฉยๆ แล้วเสืxกมาขอโทษอะไรฉันกับเรื่องที่ผ่านมา

-ลุงกะเทยสาดน้ำใส่เจนี่เทียนจริงเหรอ? ทำไมทำตัวไร้มารยาทล่ะ? หรือว่าไม่มีใครสั่งสอนเรื่องมาตรฐานมารยาทสากล? แล้วไปทำทำไมในงานแต่งญาญ่าและณเดชน์? กร่างจัง เจ้าตัวก็ตอกกลับว่า ไม่สาระแนนะคะ , ฉันอยู่ของฉันเฉยๆ ไม่ต้องสาระแน จะขอโทษที่ทำฉันไว้เมื่อก่อนทำไม ไปถามมันดูได้, ฉันก็อยู่ของฉันดีๆ เสืxกอยากจะเดินมาขอโทษ เคยบอกไปแล้วอย่ามายุ่งกันอีก กับเรื่องที่กับฉันเมื่อก่อนทำไม

-ต่อให้กร่างยังไง เขาก็ไม่มีวันดับค่ะ รู้ไว้นะคะ คนกร่างต่างหาก ดับ ใหม่ ตอบจี๊ด ดับค่ะ คนเนรคุณยังไงก็ดับ , ฉันมีงานและฉันก็สวยรวยเหมือนกันยังไงก็ดับเพราะคนมันเนรคุณคน เธอไปติ่งมันเหรอ เสืxก , แน่จริงก็ไปถามมันสิสร้างอะไรไว้เยอะมากที่ผ่านมา กล้าหรือเปล่า

-ขอบคุณที่ให้แสง เจนี่เทียนะคะ เจ้าตัวฟาด “ดับเทียนเหรอคะ”
















แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?
แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?
แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?
แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?
แรงมาก! “ใหม่ รัชดา” ฟาดเดือด กล้าไปถามมันหรือเปล่าทำอะไรไว้ คนเนรคุณยังไงก็ดับ!?
+3