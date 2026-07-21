“กอล์ฟ พิชญะ” คัมแบ็กในรอบ 4 ปี! ส่ง “Mary Jane (Marry Me)” เพลงรักคลั่งรัก กับ MV วันสิ้นโลกสุดล้ำ

ห่างหายจากการปล่อยเพลงของตัวเองไปนานถึง 4 ปี ล่าสุด “กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล” กลับมาจับไมค์อีกครั้ง พร้อมซิงเกิลใหม่ “Mary Jane (Marry Me)” เพลงรักสุดคลั่งรักที่เจ้าตัวลงมือแต่งทำนองและเขียนเนื้อร้องด้วยตัวเองทั้งหมด ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากบอกคนรักตรง ๆ ว่า “แต่งงานกันไหม? อยากตื่นมาเจอเธอทุกเช้า”
กอล์ฟเผยถึงการกลับมาทำเพลงครั้งนี้ว่า “"เอาจริงๆ คืออัดอั้นมานานครับ 4 ปีที่ไม่ได้จับไมค์จริงๆจังๆ คือคิดถึงการร้องเพลงมาก! กลับมาคราวนี้ผมเลยไม่ได้มาเล่นๆ จัดเต็มลุยแทบทุกขั้นตอน ทั้งเขียนเนื้อ แต่งทำนอง ไปจนถึงคิดพล็อตและกำกับ MV เองด้วยครับ ด้วยความที่ผมเป็นเนิร์ด Spider-Man ตัวยง พอจะทำเพลงรักคลั่งรักสักเพลง เลยนึกถึงประโยคที่ว่า 'สไปเดอร์แมนยังมีแมรี่ เจน...เหมือนที่ผมมีนางเอกในชีวิตของผม' แล้วเอาชื่อ Mary Jane มาเล่นกิมมิคกับคำว่า Marry Me ซะเลย ดูคล้องจองเล่นคำดี ออกมาเป็นเพลงขอแต่งงานฟีลกู้ดในสไตล์ Nerd+Romantic ของผมเอง แอบกระซิบว่าแต่งจาก ประสบการณ์ความรู้สึกตัวเอง ใครอยากเอาไปเล่นafter partyงานแต่ง ยินดีนะครับ (หัวเราะ) ส่วนข่าวดีของกอล์ฟ เป็นเรื่องของอนาคตครับ รอลุ้นกันเองฟังเพลงไปก่อน”
Link MV : https://youtu.be/uyu5omfHw-o?si=nSPWS1wYs1a3KHvB
สำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ กอล์ฟเลือกนำเสนอซาวด์ในดนตรีสไตล์ Funk Pop ฟังง่าย จังหวะติดหู และเต็มไปด้วยพลังที่ชวนให้อยากดูโชว์สด โดยเฉพาะท่อน Pre-Hook และ Hook ที่เป็น Key Part สำคัญของเพลง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงรักที่ทั้งสนุก ขี้เล่น และเต็มไปด้วยความคลั่งรักในแบบของกอล์ฟ ในส่วนของมิวสิกวิดีโอมาในคอนเซปต์ “ตกหลุมรัก…ในวันสิ้นโลก” เล่าเรื่องราว Action-Romantic-Comedy ของชายหนุ่มที่ตกหลุมรักหญิงสาวตั้งแต่แรกเห็น และตัดสินใจฝ่าอันตรายท่ามกลางโลกดิสโทเปียและฝูงเอเลี่ยนสายพันธุ์ เพื่อไปขอเธอแต่งงาน ก่อนทิ้งท้ายด้วยเมสเสจสุดฟีลกู้ดว่า ในวันที่โลกกำลังจะแตกสลาย ขอแค่ยังมีกันและกันก็เพียงพอ ความพิเศษของ MV คือการผสมผสาน การถ่ายทำจริงเข้ากับเนื้อเรื่องและงานภาพที่สร้างสรรค์ด้วย AI จากเรื่องราวที่เขียนโดย กอล์ฟ พิชญะ ถ่ายทอดออกมาในสไตล์แอนิเมชัน Action-Romantic กลิ่นอายดิสโทเปีย นอกจากนี้ บางส่วนของเรื่องราวยังได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของกอล์ฟและแฟนสาว ที่ต่างคนต่างเลี้ยงสุนัขพันธุ์คอร์กี้ก่อนจะได้มาเจอกัน พร้อมปิดท้ายช่วง End Credit ด้วยการ Tribute ถึง “น้องฟีล่า” สุนัขตัวโปรดของกอล์ฟที่เพิ่งจากไป เติมอีกหนึ่งโมเมนต์สุดทัชใจให้กับคนรักสัตว์
ฟังซิงเกิล “Mary Jane (Marry Me)” ทุกช่องทาง Streaming Platforms และชม MV ได้ทาง Youtube : GolfPichayaMusic
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