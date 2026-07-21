เมื่อคำ "ขอโทษ" ถูกปฏิเสธด้วยน้ำในแก้ว "ใหม่ รัชดา" คือใคร ทำไมแตกหัก "เจนี่"

ช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้งานแต่ง "ญาญ่า - ณเดชน์" คุณนายเซ้ง หรือที่รู้จักกันในวงการว่า "เซ้ง ขอนแก่น" หนึ่งในทีมงานคนสนิทและผู้จัดการดาราในเครือข่ายของ "เอ" ศุภชัย ศรีวิจิตร เห็น "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ" นั่งอยู่ในงานเพียงลำพังหลังจากที่ส่งลูกสาวกลับบ้านไปแล้ว
มีการระบุว่าก่อนหน้าที่เจนี่จะอยู่ลำพัง เธอนั่งอยู่กับ "พลอย เฌอมาลย์"
ด้วยความปรารถนาดีกลัวอีกฝ่ายจะเหงา คุณนายเซ้งจึงชวน "เจนี่" ไปนั่งกับ "ใหม่ รัชดา" หรือ "รัชดา พ่วงพวงงาม" ช่างทำผมและอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเจนี่โดยอาจจะไม่รู้ว่าทั้งสองไม่คุยกันมานาน
และแล้วฉากในละครก็เกิดขึ้น เมื่อ ใหม่ รัชดา ยกแก้วน้ำสาดใส่เจนี่แบบไม่มีคำพูดอะไร ท่ามกลางความตกใจของแขกหลายคน ขณะที่ เจนี่ เองไม่ได้ตอบโต้อะไร พาตัวเองในสภาพชุดเดรสที่เปียกปอนเดินออกไปจากงานอย่างเงียบๆ หนึ่งในคนที่เห็นภาพดังกล่าวก็คือแจ็ค แฟนฉัน
ขณะที่ "เอ ศุภชัย" ที่รับรู้เรื่องก็ถึงกับน้ำตาคลอหลังโทรไปคุยกับทางเจนี่
"ใหม่ รัชดา" หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนัก แต่สำหรับในแวดวงคนเบื้องหลังแล้วเขาคือ "แฮร์สไตล์ลิสต์" ฝีมือดีที่เซเลบและดารามีชื่อมากมายต่างก็เคยใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ณเดชน์ คูกิมิยะ , ญาญ่า-อุรัสยา , คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ , มาร์กี้ – ราศี , เจมส์ มาร์ , นาย-ณภัทร
หรือกระทั่งรุ่นใหญ่อย่าง มาช่า วัฒนพานิช , แอฟ-ทักษอร , หญิง-รฐา เรียกว่าเป็น 1 ใน 7 ของแฮร์สไตลิสต์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการเลยก็ว่าได้
ขณะที่ในฐานะผู้จัดการดาราแล้วในอดีตเจ้าตัวคือคนที่ "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ" ให้ความเคารพนับถือและเป็นคนที่ต้องบอกว่ารู้เรื่องลึกๆ ของเจนี่เยอะมาก
ส่วนจุดแตกหักนั้นมีข่าวลือว่าทาง ใหม่ รัชดา ไม่พอใจที่ เจนี่ จะเปลี่ยนตัวผู้จัดการโดยให้คุณแม่มารับหน้าที่แทน ซึ่งเรื่องนี้เอาเข้าจริงๆ ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสมเหตุผลเท่าไหร่
ว่ากันว่าถ้าช่างผมคนดังหวังในเรื่องของผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งเปอร์เซ็นต์ค่าตัวที่หักจากการรับงานให้ก็ได้ แค่เพียงเอาข่าวของเจนี่ไปขายให้สำนักข่าวต่างๆ ก็คงได้เงินก้อนโตไปถึงไหนต่อไหนแล้ว เพราะอย่าลืมว่าในทุกช่วงชีวิตของเจนี่ที่ใหม่ รัชดาเข้าไปมีส่วนรับรู้มาโดยตลอด
แต่ทั้งหมดก็ไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้น ขนาดเลิกกันไปแบบไม่เผาผีก็ไม่เคยมีเรื่องไม่ดีของเจนี่หลุดออกมาจากปากคนที่ชื่อ ใหม่ รัชดาเลย
สุดท้ายเอาเข้าจริงๆ จนถึงวันนี้คงจะมีคนแค่ 2-3 คนเท่านั้นที่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไร
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถึงขนาดที่แม้เวลาจะผ่านไป 7-8 ปีแล้วคำ "ขอโทษ" จากฝ่ายหนึ่งจึงถูกอีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธด้วยน้ำในแก้วที่อยู่ในมือ