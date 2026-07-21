นาฟ ฉัฐนันท์ ชูจุดเด่น Thai Thai ไม่เก็บค่า GP หนุนครีเอเตอร์-ผู้ประกอบการเติบโตไปด้วยกัน

นาฟ ฉัฐนันท์ ตัวแทนจากแอปพลิเคชัน Thai Thai เข้าร่วมงาน Creator Commerce Society พบปะผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ นักการตลาด และผู้ประกอบการในวงการดิจิทัล พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเติบโตของ Creator Economy และการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ภายในงาน นาฟได้ขึ้นเวทีถ่ายทอดเส้นทางจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของแบรนด์ สู่การพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ก่อนต่อยอดประสบการณ์ดังกล่าวมาสู่การร่วมก่อตั้ง THAI THAI โดยมีเป้าหมายเชื่อมครีเอเตอร์ สินค้า ระบบการขาย และการขนส่งให้อยู่ในระบบเดียวกัน
การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอป Thai Thai ในการสนับสนุนคอมมูนิตี้ครีเอเตอร์ไทย พร้อมผลักดันการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้งานและพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดย นาฟ ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและผู้ร่วมก่อตั้ง THAI THAI เปิดใจว่า งานวันนี้เป็นงาน Creator Society เป็นการเอาครีเอเตอร์มาเจอกับแบรนด์สินค้า วันนี้มีหลายคนมากประมาณ 600 คน ตัว thai thai ที่เราเข้ามาร่วมงานในวันนี้ เพราะเราอยากให้ thai thai เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการมีทางเลือก
ก่อนจะมาร่วมก่อตั้ง THAI THAI เรามีประสบการณ์ทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ผ่าน ECO Express โดยในปีที่ผ่านมา ระบบมีมูลค่าการจัดส่งรวมประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ ตัวเลขนี้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าคนไทยมีศักยภาพในการค้าขายออนไลน์สูงมาก หากผู้ประกอบการมีช่องทางเพิ่มเติม เงินก็จะสามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้น
ตอนนี้คนมีคำถามว่าแพลตฟอร์มเกิดขึ้นเยอะแบบนี้ เราควรจะเลือกแพลตฟอร์มไหน นาฟเองเป็นทั้งครีเอเตอร์ เป็นเจ้าของ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง นาฟมองว่าการที่เรามีตัวเลือกเยอะ ข้อดีของแพลตฟอร์ม thai thai คือเราไม่ได้เก็บค่า GP และเราก็เอาครีเอเตอร์มาเชื่อมกับตัวสินค้า แล้วเราก็มีขนส่งมาให้คือรวมอยู่ในนี้หมด อยากให้ทุกคนมาลองใช้กัน เราเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าชอบในการเสพคลิป ไถ่ฟีด ของเราทำมาสามารถไถ่ฟีดได้ ไลฟ์สด ปักตะกร้าได้ เหมือนที่ผู้บริโภคทั่วไปใช้เลย
จุดเริ่มต้นของนาฟมาจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และรีวิวสินค้า ก่อนจะก้าวมาเป็นเจ้าของแบรนด์และทำธุรกิจออนไลน์ด้วยตัวเอง ระหว่างทางเราได้เห็นปัญหาของผู้ประกอบการหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุน การจัดการคำสั่งซื้อ และการขนส่ง จึงเริ่มพัฒนาธุรกิจ ECO Express และนำประสบการณ์ทั้งหมดมาต่อยอดสู่ THAI THAI
ฝากแพลตฟอร์ม thai thai อยากให้เป็นหนึ่งมาเก็ตเพลสที่ให้คนมาใช้ เราตั้งใจทำจริงๆ THAI THAI มีแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย OTOP และ SME เข้าถึงช่องทางออนไลน์