“มิกค์ ทองระย้า” แท็กทีม “จอง–คัลแลน, อิงฟ้า–ชาล็อต, ออกัส–เล้ง” B-Quik สร้างปรากฏการณ์ความฟินทะลุสปีด ในงาน IMPACT Speed Fest 2026

ฟินทะลุสปีด ! B-Quik (บี-ควิก) สร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟน ๆ และเหล่าคนรักรถ ในงาน IMPACT Speed Fest 2026 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ IMPACT Challenger Hall 2–3 เมืองทองธานี กับบูธที่รวบรวมทั้งโปรโมชันสุดพิเศษ ความบันเทิง และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ไว้ในงานเดียว ภายใต้แนวคิด "B-Quik พร้อมให้คุณไปต่อ" ท่ามกลางกระแสตอบรับสุดปังจากแฟน ๆ ที่มาร่วมเช็กอินความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตลอด 3 วันเต็ม
งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด และ คุณทิพย์ธิดา สันหพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บี-ควิก จำกัด ร่วมเปิดบูธ “B-Quik” และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ก่อนปล่อยความสนุกให้ทะยานสู่ขีดสุด เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นทำเอาอิมแพ็คแทบแตก! กับกองทัพศิลปินและคนดังสุดฮอตที่มาร่วมสร้างสีสันแบบจัดเต็ม
นำโดยพระเอกหนุ่ม มิกค์ ทองระย้า Brand Ambassador ของ B-Quik พร้อมด้วยยูทูบเบอร์ 2 หนุ่มใจฟู จอง–คัลแลน , นางงามคู่จิ้นสุดฮอตชวัญใจมหาชน อิงฟ้า วราหะ – ชาล็อต ออสติน และ 2 หนุ่มหล่อคู่จิ้นมาแรงจากซีรีส์ บุพเพสันนิวาส (Love Destiny) อย่าง ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ - เล้ง ธนพล อู่สินทรัพย์ ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเสิร์ฟโมเมนต์ฟินแบบใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม Meet & Greet ที่ให้แฟน ๆ ได้ร่วมเล่นเกม ถ่ายภาพ และลุ้นรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก B-Quik พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมบนเวที ของรางวัล และความบันเทิงแบบจัดเต็มตลอดทั้งวัน เรียกว่าสนุกไม่มีแผ่ว จนยกให้เป็นบูธไฮท์ไลต์ที่ห้ามพลาดของงาน IMPACT Speed Fest 2026
จอง–คัลแลน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานกับ B-Quik และได้เจอแฟน ๆ ทุกคนแบบใกล้ชิด วันนี้บรรยากาศสนุกมากครับ พวกเราสองคนให้ความสำคัญกับ ความปลิดภัย ต้องตรวจเช็กรถก่อนออกเดินทางอยู่เสมอ เพราะต้องเดินทางบ่อย ทั้งทำงานและท่องเที่ยว หากรถอยู่ในสภาพพร้อม ก็ทำให้เดินทางได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัย และให้ B-Quik เป็นผู้ช่วยดูแลรถของทุกคน เพื่อให้พร้อมออกเดินทางในทุกเส้นทางครับ”
ด้าน อิงฟ้า วราหะ – ชาล็อต ออสติน กล่าวว่า “วันนี้สนุกและดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน IMPACT Speed Fest 2026 เจอแฟน ๆ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ B-Quik ทั้งพูดคุย เล่นเกม และถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศในงานอบอุ่นมาก ๆ นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับคนรักรถ และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน แบบครบจบในที่เดียวเลยค่ะ ที่สำคัญ เรื่องรถ ก็เหมือนสุขภาพ เราต้องดูแลให้ดี ยกหน้าที่ดูแลรถให้ บี-ควิก เลยค่ะ”
ออกัส วชิรวิชญ์– เล้ง ธนพล กล่าวว่า “ดีใจมาก ๆ ครับ ที่ และได้เจอแฟน ๆ ที่บูธ B-Quik แบบใกล้ชิด งานนี้เป็นอีเวนท์คู่ครั้งแรกของเราสองคน สนุกมาก ๆ เลยครับ นอกจากนี้ในงานยังมีทั้งโปรโมชันและกิจกรรมดี ๆ สำหรับคนรักรถ ให้ทุกคนได้รับโปรโมชั่นและประสบการณ์ดี ๆ กลับบ้านไป พร้อมเดินหน้าต่อไปกับ B-Quik ที่พร้อมให้คุณไปต่อครับ เรื่องดูแลรถ ต้อง บี-ควิก แต่เรื่องซีรีส์ ต้อง บุพเพสันนิวาส (Love Destiny)”