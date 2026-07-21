“ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา รุ่นรวยมหาสมบัติล้านๆ” คนดังแห่ร่วมบูชา

กระแสแรงแบบฉุดไม่อยู่! สำหรับ “ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา รุ่นรวยมหาสมบัติล้านๆ” ที่สร้างความฮือฮาในสายมูและนักสะสมตั้งแต่ยังไม่เปิดจองอย่างเป็นทางการ ล่าสุด บุ้ง ใบหยก ประกาศนับถอยหลังผ่านโซเชียลว่า “วันนี้ที่รอคอย!!!!!!! เปิดจองวันนี้ 20.00 น. ใครช้าอดหมดทุกอย่าง!!!!!!” พร้อมแนะนำให้แฟน ๆ เข้าไปที่เพจ “บุ้งตลาดล่าง” ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบรับจองอย่างเป็นทางการ
ความพิเศษของรุ่นนี้คือการจัดสร้างอย่างพิถีพิถัน ครอบคลุมทั้งเนื้อศักดิ์สิทธิ์ เนื้อมงคล และรุ่นพิเศษหลากหลายรายการ รวมกว่า 16,887 รายการ เพื่อตอบโจทย์ทั้งสายศรัทธาและนักสะสม โดยมีตั้งแต่รุ่นมาตรฐานไปจนถึง Superstar Series และรุ่นหายากที่ผลิตจำนวนจำกัด
ยิ่งตอกย้ำความแรง เมื่อเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการต่างร่วมถือครองและเผยภาพบูชาผ่านโซเชียล ไม่ว่าจะเป็น โตโน่, เก่ง ธชย, แมน การิน รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์และสายคอนเทนต์อีกหลายคน ที่ต่างหยิบ “ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา รุ่นรวยมหาสมบัติล้านๆ” มาอวดให้แฟน ๆ ได้ชม สะท้อนกระแสความนิยมที่ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
งานนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะนอกจากความงดงามขององค์ท้าวเวสสุวรรณในแต่ละเนื้อแล้ว ยังเป็นรุ่นที่มีจำนวนการจัดสร้างแต่ละรายการแตกต่างกัน ทำให้หลายรายการมีโอกาสหมดสิทธิ์จองอย่างรวดเร็ว
สายมูและนักสะสม ใครเล็งรุ่นไหนไว้ คงต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะจากกระแสตอบรับที่ร้อนแรงตั้งแต่ก่อนเปิดจอง มีโอกาสไม่น้อยที่หลายรายการจะถูกจับจองจนหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว