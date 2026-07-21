“คุณหมอแพรว” ไขทุกข้อสงสัยเรื่องฝากไข่ หลัง “คุณหมอฟรัง” แชร์ประสบการณ์เก็บโอกาสเพื่ออนาคตเทรนด์ผู้หญิงยุคใหม่ “ฝากไข่” เพิ่มทางเลือกชีวิต รอวันที่พร้อมจริง พร้อมเลือก GFC เป็นพาร์ตเนอร์ชีวิต

ในวันที่ผู้หญิงยุคใหม่มีบทบาทสำคัญทั้งในโลกธุรกิจ การทำงาน และการใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตัวเอง การวางแผนครอบครัวจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งรีบตามกรอบเวลาเหมือนในอดีตอีกต่อไป “การฝากไข่” (Egg Freezing) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยเก็บรักษาโอกาสในการมีบุตรไว้ในวันที่ร่างกายยังมีคุณภาพไข่ที่ดี ให้ผู้หญิงสามารถเลือก “เวลาที่พร้อมจริง” ทั้งด้านหน้าที่การงาน ความมั่นคง และการสร้างครอบครัวในอนาคต
หลังจากล่าสุด “คุณหมอฟรัง” ฟรัง นรีกุล ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การฝากไข่ครั้งแรกในวัย 28 ปี ที่ Genesis Fertility Center (GFC) ภายใต้การดูแลของ พญ.แพรว พันไพศาล (ว.49364) แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมเล่าทุกขั้นตอนอย่างเป็นกันเอง ตั้งแต่เหตุผลที่ตัดสินใจฝากไข่ ไปจนถึงผลลัพธ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเผยว่า “สาเหตุที่ตัดสินใจฝากไข่ เพราะเชื่อว่า “วันหนึ่งอยากมีลูก แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่” แม้ชีวิตจะยังไม่เร่งรีบ แต่คุณภาพไข่กลับลดลงตามอายุ จึงเลือกเก็บโอกาสของตัวเองไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้สามารถวางแผนชีวิตได้อย่างไม่ต้องกังวลกับ “นาฬิกาชีวภาพ”
ด้าน พญ.แพรว พันไพศาล (ว.49364) เปิดเผยว่า “คุณหมอฟรังสามารถเก็บไข่ได้ทั้งหมด 21 ใบ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากเข้ารับการฝากไข่ในช่วงวัยที่คุณภาพและปริมาณไข่ยังดี ทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมแนะนำว่า ช่วงอายุที่เหมาะสมในการฝากไข่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ 25 ปี ขณะที่หลังอายุ 35 ปี คุณภาพไข่และความเสี่ยงด้านความผิดปกติของโครโมโซมจะเริ่มเพิ่มขึ้น แม้ยังสามารถฝากไข่ได้ หากตรวจแล้วพบว่ายังมีจำนวนไข่ที่เหมาะสม”
นอกจากนี้ คุณหมอแพรว ยังแนะนำการเตรียมตัวก่อนฝากไข่ด้วยหลักง่าย ๆ 4 สเต็ป ได้แก่ ทานดี นอนดี ออกกำลังกาย และรับประทานวิตามิน โดยเน้นรับประทานโปรตีนให้เพียงพอ นอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมงก่อนเที่ยงคืน ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 นาที และรับประทานวิตามินที่มีข้อมูลวิจัยสนับสนุน เช่น วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี CoQ10 และแอสตาแซนธิน เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพไข่ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดยังคงขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพไข่ของแต่ละบุคคล
สำหรับผู้หญิงที่กังวลว่าการฝากไข่จะกระทบกับการทำงาน คุณหมออธิบายว่า กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ พบแพทย์เพียง 4 ครั้ง ตั้งแต่การตรวจประเมิน ฉีดยากระตุ้นไข่ ติดตามการเจริญเติบโตของไข่ ไปจนถึงวันเก็บไข่ ซึ่งใช้เวลาผ่าตัดเพียงประมาณ 30-60 นาที พักฟื้นที่คลินิกอีก 1-2 ชั่วโมง ก็สามารถกลับบ้านและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักงานเป็นเวลานาน ดังนั้น “การฝากไข่” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่คือการวางแผนอนาคตอย่างมีทางเลือก ทำให้ Genesis Fertility Center (GFC) ยังคงมุ่งมั่นเป็นพาร์ตเนอร์ที่พร้อมดูแลผู้หญิงทุกคน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีมาตรฐานสากล และการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้ทุกความฝันของการมีครอบครัว…เกิดขึ้นได้ในวันที่ “พร้อมจริง” สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : info@gfc.co.th Website : https://genesisfertility.co.th ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3PBNKDj Tel. 02-108-6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097-484-5335