“TEN” ตอกย้ำความเป็นศิลปินตัวจริง ก้าวข้ามขีดจำกัดผ่าน “TEN:CORE0110” คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ จัดเต็ม Performance ระดับ Worldclass เปิดตัวตนให้รู้จักมากขึ้น

อลังการสมกับเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี บนเส้นทางสายศิลปินที่ “TEN” ได้สั่งสมประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงในการเป็นศิลปินระดับโลก พร้อมระเบิดความมันส์สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับตัวเองในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ “TEN:CORE0110” ซึ่งบัตร Sold Out ใน 2 รอบการแสดง โดย “TEN” ใส่พลังสุดทุกวัน เพื่อให้การบันทึกเส้นทางใหม่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับ “TEN” อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายต้อนรับแฟนคลับทั่วโลกที่เดินทางมาฉลองครบรอบ 10 ปี ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ BITEC Live, Bangna เมื่อวันที่ 17- 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา
สุดเพอร์เฟกต์ด้วยโปรดักชันทั้งเวที และ Visual Direction พร้อมด้วยระบบแสง – สี - เสียง ที่ยก Live Band มาสร้างสีสันในคอนเสิร์ต เสิร์ฟความตระการตา เพิ่มความสนุกให้มากขึ้น และต้องทึ่งกับไป Performance ระดับ Worldclass ที่ “TEN” ได้สะกดทุกสายตาในทุกช่วงเวลาที่ On Stage จากประสบการณ์การทำงานระดับโลกที่ได้สั่งสมมาสู่การถ่ายทอดให้ได้เห็นมิติใหม่ ๆ ในคอนเสิร์ตที่นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ทั้งเปิดโชว์ด้วยเพลงไตเติ้ล “Nightwalker” ที่เป็นโซโล่มินิอัลบั้มชุดแรก ตามต่อด้วยเพลง “ON TEN”, “Birthday” และ “Shadow”
เพิ่มความสนุกมากยิ่งขึ้นและพาให้แฟน ๆ ได้มันส์ในเพลง “Dangerous”, “Enough For Me” และ “Water” บาร์ความมันส์ไม่มีตก และเพิ่มความลึกซึ้งเข้าไปกับสไตล์ Acoustic เพลง “New Heroes”, “Butterfly”, “Lie With You” และ “Wave” ที่ได้ขึ้นรถไปมอบความสุขแจกลูกบอลพร้อมลายเซนต์ให้กับแฟน ๆ ทั่วฮอลล์ และตอกย้ำการเป็นศิลปินระดับโลก ให้ได้เห็น “TEN” ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างโชว์อันน่าจดจำผ่านเพลง “Bambola”, “Sweet As Sin” และ “STUNNER” ที่จัดทัพแดนเซอร์ไทยและเกาหลีรวมเกือบ 30 ชีวิตบนเวที
สุดพิเศษด้วยเซอร์ไพรส์จากศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญ ด้วยเคมีที่สุดจะเข้ากันกับ “TEN” เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยโชว์ทั้ง 3 รอบการแสดงแตกต่างกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันของการแสดง ทั้งในรอบแรกโดย “NuNew” ที่ทำให้เพลง "Butterfly" และ "Lie With You" เป็นโชว์ที่ 2 ศิลปิน ประสานเสียงจนกลายเป็นโชว์ที่สุดลงตัว รวมถึงได้ฟัง “TEN” ถ่ายทอดความหวานผ่านเพลง “เรื่องจริง” และ “Some Other Day” ร่วมกับ “SIN SINGULAR” อีกหนึ่งสีสันของโชว์วันแรกที่ทำให้เห็น “TEN” ในอีกมุมกับเพลง “ไม่ติด” ที่ได้ “URBOYTJ” และ “Jaylerr” มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษ สร้างโชว์ที่ประทับใจให้กับแฟน ๆ
สำหรับโชว์วันที่ 2 สเต็ปแดนซ์ไฟลุกคูณ 4 เท่า เมื่อ “PiXXiE” มาร่วมจอยในเพลง "Dangerous" กลายเป็นความอันตรายที่ทั้ง “TEN” และ “PiXXiE” สร้างดาเมจสุดฮอตบนเวที อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานกับการได้โชว์เพลงไทยสุดฮิตทั้ง “หน้าหนาวที่แล้ว” ที่มีเจ้าของเพลงอย่าง “The Toys” มาเป็นแขกรับเชิญ และได้เห็น “TEN” โชว์สกิลการแรป รวมถึงเพลง “ดอกไม้ที่รอฝน (Spring)” ซึ่งมี “NONT TANONT” มาแจมบนเวที ตามต่อด้วยเพลง “โต๊ะริม” ที่ “TEN” ได้ร้องกับ “NONT TANONT” ยกให้เป็นโชว์ที่ 3 ศิลปินหูเคลือบทองได้มาสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีด้วยกัน
ส่วนวันที่ 3 กับความเซอร์ไพรส์จาก “PP KRIT” ที่ทำให้บนเวทีเต็มไปด้วยความ Cute และความขี้อ้อน แถมยังได้เห็น “TEN” ในอีกโหมดผ่านเพลง “ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย” แต่ทำเอาเวทีเดือดสุด ๆ กับ High Note ที่ตราตรึงใจเมื่อ “TEN” ได้โชว์ร่วมกับ “Jeff Satur” ในเพลง “Black Tie” และเข้าถึงอารมณ์ในเพลง “ซ่อนไม่หา”
เรียกได้ว่าตลอดทั้ง 3 วัน ที่มี Special Guest มาร่วมสร้างความสนุก ทำให้ได้เห็น “TEN” ในมุมใหม่ มากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เห็นความขี้เล่นของ “TEN” ผ่านช่วงของการพูดคุยร่วมกับแขกรับเชิญบนเวทีที่เป็นสีสันและเพิ่มความสนุกให้มากขึ้น
โดยช่วงท้ายของคอนเสิร์ต “TEN” เสิร์ฟความประทับใจทั่วฮอลล์ เซอร์ไพรส์แฟนคลับสุด ๆ เมื่อได้เห็น “TEN” ใกล้ ๆ ทั่วถึงทุกโซน พร้อมกับการร้องเพลง “Paint Me Naked” ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดตัวเพลงไทยที่เป็นเพลงใหม่ของ “TEN” ในเพลง “If You Don’t Mean It (ถ้าไม่คิด อย่าทำให้คิด)” ให้ได้ฟังครั้งแรกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ก่อนปล่อยเพลงให้ได้ฟังในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ และเซอร์ไพรส์ส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วยทีเซอร์ของโปรเจกต์ต่อไปในระดับอินเตอร์ของ “TEN” กับ “OUTWEST” ซิงเกิลภาษาอังกฤษที่จะได้ฟังในเดือนกันยายน
คอนเสิร์ต “TEN:CORE0110” ตลอดทั้ง 3 รอบการแสดง ตรงกับความตั้งใจของ “TEN” ที่ต้องการถ่ายทอดให้ได้เห็นหัวใจและตัวตนที่แท้จริง ทั้งด้านที่แฟน ๆ คุ้นเคยซึ่งติดตาม “TEN” มาตลอด 10 ปี และอีกหลายด้านที่ได้สัมผัสในคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยพิสูจน์ได้ว่า “TEN” เป็นศิลปินที่โดดเด่นด้านดนตรีจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความพยายาม จนสร้างประสบการณ์ที่รอบด้านให้กับตัวเองสู่ Performance ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับ Worldclass จริง ๆ ทั้งการร้อง การเต้น การแสดง ผสานเข้ากับ Special Effect ทั้ง ไฟ - น้ำ - ควัน - พลุ ที่สาดเข้ามากลางเวทีเพิ่มดาเมจให้ “TEN” มากยิ่งขึ้น คอนเสิร์ต “TEN:CORE0110” เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดและก้าวสู่บทบาทใหม่ของ “TEN” ที่จะนำความเป็นศิลปินระดับโลกสร้างผลงานที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
และ “TEN” ได้กล่าวปิดท้ายคอนเสิร์ตที่สุดประทับใจว่า “ขอบคุณทุกคนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นครั้งใหม่ และร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ไปด้วยกันที่บ้านเกิดที่ TEN เติบโตมา การที่ได้มี 10vely - Lovely คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอ ไม่ว่า TEN จะอยู่ที่ไหน รู้สึกว่าเป็นบ้านของ TEN ขอบคุณที่ทำให้ TEN อบอุ่น และขอบคุณที่ทำให้ 10 ปีของ TEN มีความสุขขนาดนี้” เป็นการปิดท้ายคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยความทัชใจจากหัวใจของ “TEN”