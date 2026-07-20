"แพต-จันจิ" ทำทรงวาดแตก ฉลอง 10 ปี L’ CLINIC

แพต ชญานิษฐ์ ,จันจิ และ เอิร์ธ บุกทรงวาด ถ่ายแฟชั่นฉลอง 10 สาขา L’CLINIC ถูกใจสายแฟจนกลายเป็นไวรัลดัง ผู้คนต่างแห่มาถ่ายภาพร่วมแคมเปญทำเอาทรงวาดแทบแตก
ฉลอง 10 สาขาไปอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับ L’ CLINIC กับแคมเปญ L’CLINIC BUSY BEING HOT งานนี้ทำเอาวงการแฟชั่นคึกคัก เมื่อตัวแม่สายแฟอย่าง แพต ชญานิษฐ์ , จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย และ เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์ 3 พรีเซ็นเตอร์ L’ CLINIC มาถ่ายแฟชั่นกับโปสเตอร์ L’ CLINIC ที่ถนนทรงวาด สร้างกระแสให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรม ตามหาโปสเตอร์ L’ CLINIC ที่ถนนทรงวาด และถ่ายภาพเก๋ๆ ร่วมแคมเปญ รับไปเลยโปรแกรมความงาม 3 ต่อ นับเป็นการตลาดที่แปลกใหม่ ที่ผนวกเอาความงามกับแฟชั่นเข้ากันอย่างลงตัว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตอกย้ำความเป็นคลินิกความงามที่ทันสมัยของคนยุคใหม่
โดยกิจกรรมตามหาโปสเตอร์ L’ CLINIC ที่ถนนทรงวาด และถ่ายภาพกับโปสเตอร์ จะมีทั้งหมด 3 จุด บริเวณข้างร้านอากา-รากา AGAR RAGA , หน้าร้าน Clay Songwat และบริเวณร้านกู่หลงเปา ซึ่งงานนี้พรีเซ็นเตอร์ทั้ง 3 แพต , จันจิ และเอิร์ธ มาในธีมสีชมพูสดใส ในคาแร็คเตอร์เปรี้ยวแซ่บ เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลายเป็นกระแสไวรัล ทำให้คนแห่มาถ่ายภาพตามรอยทั้ง 3 คน
งานนี้นอกจากจะได้ภาพสวยๆ แล้ว แคมเปญ L’CLINIC BUSY BEING HOT ยังแจกความสวยให้ 3 ต่อ สำหรับผู้ที่มาถ่ายภาพกับโปสเตอร์ L’CLINIC
โดย L’CLINIC ได้มีการ Collab กับร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ชื่อดัง 7 ร้าน เพียงถ่ายภาพหรือ vdo กับ Poster L’CLINIC (บริเวณใดก็ได้) และนำไปยื่นที่หน้าร้านร้านกู่ หลง เปา ซาลาเปาโบราณ ร้าน Pista& ร้าน CÉRÉMONIALE Matcha Atelier ร้าน Sit in Soi จะได้รับขนม/เครื่องดื่มฟรีทันที 1 โพสต์/ 1สิทธิ์
ร่วมกิจกรรมตามหา Sticker Missing ครบ 3 ดวง โดย Sticker จะติดไว้ที่ร้านร้าน Destiny ร้าน Hit The Road ร้าน Koyo Tearoom ลูกค้าหาเจอแล้วสามารถถ่ายภาพให้ครบ 3 ดวง พร้อมส่งเข้าไลน์ L’CLINIC (ID Line: @lclinicthailand) รับฟรีทันที! Voucher IV Drip สูตร Blink มูลค่า 2,190 บาท (1 คน/ 1 ใบ)Campaign Details
และที่พิเศษหากใครลงโพสต์/ VDO ถูกใจทางทีมงาน ลุ้นรับฟรี โปรแกรม Ultraformer III 300 shots มูลค่า 9,900 บาท *จำกัด จำนวน 3 รางวัลเท่านั้น เรียกว่างานนี้ได้ทั้งภาพสวยๆ และยังได้สวยจุกๆ แบบคุ้มจริงๆ