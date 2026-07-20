“มดดำ” เปิดชนวนเหตุ “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำใส่ “เจนี่” กลางงานแต่ง “ญาญ่า-ณเดชน์”

เป็นงานที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆ สำหรับงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ล่าสุดมีข่าวลือหลุดออกมาว่าระหว่างงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ระหว่าง “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และอดีตคู่ปรับเก่า “ใหม่ รัชดา” ช่างผมชื่อดัง ที่เคยเป็นอดีตผู้จัดการของเจนี่ ถึงขั้นใหม่ รัชดา สาดน้ำใส่เจนี่
งานนี้ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ได้เผยที่มาที่ไปในรายการข่าวใส่ไข่ วันที่ 20 ก.ค.69 ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เจนี่นั่งอยู่คนเดียวภายในงาน หลังจากลูกสาวกลับบ้านไปแล้ว “เซ้ง” (ผู้ใหญ่ในวงการที่ช่วยดูแลดาราภาคอีสานให้ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร) ได้หวังดีเห็นเจนี่นั่งคนเดียว จึงพาเจนี่เดินไปหา ใหม่ รัชดา ซึ่งมาร่วมงานและทำผมให้แม่แก้วและณเดชน์ โดยไม่ทราบมาก่อนว่าทั้งคู่มีปัญหาแตกหักและเลิกราการทำงานร่วมกันมานานแล้ว
“ใหม่ รัชดา เป็นผู้จัดการเจนี่มาตลอด เรื่องของเรื่องฉันได้ข่าวมาอย่างนี้ ตอนแรกเป็นปาร์ตี้ไม่ให้นักข่าวเข้า เป็นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เจนี่นั่งอยู่กับพลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ สักพักเขานั่งอยู่คนเดียวแหละ ปรากฏว่าคุณนายเซ้ง ซึ่งหาเด็กอีสาน ให้ เอ ศุภชัย อย่างหาณเดชน์, เด่นคุณ, ธันวา ฯลฯ เขาก็บอกว่าเจนี่นั่งคนเดียว ก็บอกว่าไปๆ ไปนั่งกับใหม่ รัชดา นางไม่รู้ว่าคู่นี้เขาไม่ถูกกัน
จริงๆ เขาจบกันมานานแล้ว ต่างคนต่างอยู่มานานแล้ว ปรากฏไปถึง อีกทีนึงไม่พอใจ ก็สาดน้ำใส่ เจอปุ๊บก็สาดน้ำใส่เลย ไม่รู้เมาเปล่า เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ตอนนั้นเจนี่นางคงนั่งอยู่คนเดียว ลูกก็กลับแล้ว เขาว่ากันว่านะ เขาเล่าให้ฟัง มีคนจูงมาเจอแล้วสาดน้ำใส่กัน พี่เซ้งเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ขอนแก่น นางก็หวังดี พาคนนี้ไปนั่งตรงนั้นตรงนี้ คงไปเจอพี่ใหม่ก่อน เพราะพี่ใหม่ทำผมให้แม่แก้ว และณเดชน์”