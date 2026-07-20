"ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร" กวาด 3 รางวัลใหญ่ ผงาด Miss Universe ฉะเชิงเทรา 2026 อย่างสมศักดิ์ศรี

สะเทือนเวทีนางงาม! "ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์" โชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีตัวเต็ง กวาด 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ Best Seller, Popular Vote และตำแหน่ง Miss Universe ฉะเชิงเทรา 2026 ตอกย้ำทั้งความสามารถ เสน่ห์ และกระแสความนิยมที่แรงเกินต้าน ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องจากแฟนนางงามทั่วทั้งฮอลล์
หลังการประกาศผล บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ โดยมีคนบันเทิงและบุคคลชื่อดังร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ ชายแฮ็คส์ ดร.วโรดม, คุณอั้ม แอบแซ่บ, อาจารย์ไอซ์-กรณ์รักษ์ จิรัชภาบริรักษ์, อาจารย์วันชัย สุพรรณ เจ้าของรายการ "คุยเฟื่องเรื่องพระ", จอย บียอนด์, เฟอร์รี่ ณัฏฐณิชา, เอ๋ เอลีชา, นนท์ ภูวริช รวมถึงศิลปินจาก Time Lives Music ขณะที่แฟนคลับและลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่างเดินทางมาร่วมเชียร์ พร้อมป้ายไฟและช่อดอกไม้ ส่งกำลังใจให้เจ้าของมงกุฎคนใหม่อย่างอบอุ่น
ความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนถึงมาตรฐานการจัดประกวดของ แม่โอชิน ฐิตาภัทร์ ขุยรักขิต ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe 5 Provinces 2026 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก มุกดาหาร ชัยภูมิ พัทลุง และฉะเชิงเทรา ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนนางงามอย่างล้นหลาม พร้อมส่งตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราอย่าง ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เดินหน้าสู่เส้นทาง Miss Universe Thailand 2026 อย่างสง่างาม ท่ามกลางความคาดหวังจากแฟนนางงามทั่วประเทศ