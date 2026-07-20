“น้ำหวาน” เผยทุกครอบครัวมีปัญหา ไม่มีบ้านไหนสงบสุข 100% ลั่น “นาวิน ต้าร์” ไม่ใช่สามีดีเวอร์ อย่าอวยกันเกิน

“น้ำหวาน” เผยทุกครอบครัวมีปัญหา ไม่มีบ้านไหนสงบสุข 100% แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป ถ้าไม่สุดจริงๆ ก็คงไม่พูดออกมา ลั่น “นาวิน ต้าร์” สามีตนก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น อย่าอวยกันจนโอเวอร์ ไม่หวั่นกระทบลูกๆ เพราะสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะ
หลังจากระเบิดอารมณ์ในสิ่งที่อัดอั้นตันใจมานานจนระเบิดออกมาหมดเมื่อคืน ในบ่ายวันนี้ (20 ก.ค.69) “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร” ก็มาไลฟ์สดอีกครั้ง โดยเผยว่าตนเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนสูง หากไม่สุดจะกลั้นแล้วจริงๆ ก็คงไม่ระเบิดออกมา ลั่นเป็นคนตรง ไม่โกหก ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ต้องมาอวย อย่างเช่นสามีตน “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล อย่ามาชม อย่ามาอวยเวอร์จนเกินไป คนบ้าอะไรมันจะดีได้ตลอดเวลา มันก็มีบ้าง
“ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ถามว่าโอเคไหม หลายๆ อย่าง ทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ต้องผ่านไป น้ำหวานมีข้อเสียคือเป็นคนตรง มีอะไรอยากจะพูดก็พูด บางคนก็อาจจะมองคิดไปได้ในหลายๆ ทาง แต่น้ำหวานเป็นคนไม่โกหก ไม่แสดงละคร เฟกไม่เป็นแต่หลายๆ คนที่ตำหนิ หรือคิดแทน อันนั้นก็เหมือนจะอยู่บ้านเดียวกับเรา คือความจริงน้ำหวานเข้าใจว่ามันลงไลฟ์ไปเสร็จแล้ว เมื่อวาน
ก็สบายใจขึ้นค่ะ คือความจริงแล้วต้องบอกเลยว่าน้ำหวานไม่รู้หรอก ว่าเวลาทะเลาะกันแล้วโดนบล็อกหรือโดนอะไร เรื่องพวกนี้คือไม่รู้หรอก แต่ว่ามารู้ทีหลัง เพราะว่าเขาบอก น้ำหวานก็เลยบอกไม่ต้องบล็อกก็ได้ เพราะว่าคงไม่โทร.ไปหรอก
ถ้าไม่สุดจริงๆ ก็คงไม่พูดออกมา แล้วพูดจริงๆ เลยว่า จะวันเกิดคนนั้นคนนี้ แล้วต้องให้เราไปนั่งทำอะไร ไม่ทำ ไม่ไหว ไม่เอาแล้ว แค่นั้นเองค่ะ สิ่งที่อยากจะบอกคือไม่ทำ แล้วพี่ต้าร์เองเขาก็เฉยๆ ของเขาด้วย เพราะปกติแล้วคนที่ส่งดอกไม้ คนที่ส่งของขวัญวันเกิดหรืออะไร มันคือน้ำหวานที่ทำให้ทั้งหมด แต่ ณ ปัจจุบันก็คงไม่ทำแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าจะมากดดันว่าต้องไป Happy Birthday นะ คงไม่ไหวแล้ว อันนี้คือเมื่อวานที่น้ำหวานอยากจะบอก แค่นั้นเอง แต่พี่ต้าร์เขาก็ไม่ได้บังคับให้น้ำหวานต้องไปทำอะไรนะ ครอบครัวน้ำหวาน น้ำหวานก็ดูแล ลูกน้ำหวานก็ดูแลมา
ทำไมหลายคนชอบมาคอมเมนต์ว่าหน้าพี่ต้าร์ดูเหนื่อย ต้องเหนื่อยสิคะ ลูก 3 คน เลี้ยงกันเองนะตอนกลางคืน ลูก 3 คน พอคนหนึ่งตื่น ก็ตื่นหมด แล้วบ้านเราไม่ใช้คนขับรถค่ะ เพราะว่าลูก 2 คนเป็นผู้หญิง เราก็ขับรถไปส่งลูกกันเอง แล้ว 7-8 โมงเช้าออก ต้องตื่น 6 โมงนะ มีทำอาหารให้ลูก หั่นผลไม้
แล้วพอกลับมา ของพี่ต้าร์ได้นอนพัก ของน้ำหวานทำงานต่อเลย แล้วเราอยู่อย่างนี้ตลอด ไลฟ์เสร็จ เที่ยงคืน ตี1 ตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาพาลูกไปส่ง หลายคนบอก อุ้ย ตาพี่ต้าร์ดูเหนื่อย เหนื่อยนะ เลี้ยงลูก แต่ปกติแล้วคนเรามีครอบครัวไหนบ้างไม่มีปัญหากัน แล้วเราไม่ได้มานั่งทะเลาะกันทุกวัน ทะเลาะกันทุกวันคนก็อยู่ไม่ได้
ในวันนั้นเป็นวันที่พาไปเลี้ยงข้าวด้วย แล้วพี่ต้าร์เดินไปซื้อไอติม แล้ว 20 บาท ยืนทวง ก็งงมาก หลายๆ อย่างแหละ ก็เก็บๆ ไว้ เรื่องที่พูดมันเป็นเรื่องจริง ไม่ได้โกหก เพราะถ้าโกหก มันก็จะต้องมีคนออกมาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องไม่จริง แล้วทำไมน้ำหวานจะต้องนั่งเป็นนางเอกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ น้ำหวานไม่ได้ต้องการดูดีในสายตาใคร แต่ต้องการสบายใจในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแค่นั้นเอง เพราะบางทีอะไรที่มันกดดันเรามากๆ อัดอั้นมากๆ มันก็จะไปมีผลต่ออารมณ์เรา แล้วมันก็จะไปมีผลต่อลูก
เมื่อวานมันก็ไม่ได้เกิดจากน้ำหวาน ไม่ได้เกิดจากพี่ต้าร์นะ แค่รู้สึกทำไมจะต้องบอกต้องทำอย่างโน้น อย่างนี้ แล้วพี่ต้าร์ก็ไม่ได้เป็นคนสั่งด้วย ถ้าพี่ต้าร์สั่งก็ยังจะพอฟัง เพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่อันนี้จากคนนอกมา แล้วน้ำหวานก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้ว เลยบอกว่าพอเลย รู้ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำหวาน แล้วยังจะให้แสดงเป็นนางเอกที่ดีเหรอ ไม่ทำหรอก ชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบ แค่นั้นเองถ้าใครรับอะไรที่มันพูดตรงไม่ได้ ก็อาจจะดูในช่องนี้ไม่ได้
เมื่อคืนน้ำหวานด่าพี่ต้าร์เหรอคะ น้ำหวานไม่ได้ด่าพี่ต้าร์นะเมื่อคืน เมื่อคืนไม่ได้ทะเลาะกับพี่ต้าร์นะ แต่น้ำหวานเป็นคนพูดอะไรชัดเจน ไม่ชอบก็ไม่ชอบ รู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้ถูกปกป้อง ก็ไม่ได้ถูกปกป้อง เพราะหลายๆ คนมาบอกว่า อุ้ย สงสารพี่ต้าร์จัง พี่ต้าร์ไม่ไหวแล้ว สงสารพี่ต้าร์จัง คือถ้าโมโหพี่ต้าร์มีอยู่จุดเดียวเมื่อคืน คือทำไมไม่บอกเขาไปว่ากูง่วงอยู่ คือพี่ต้าร์เขานั่งง่วงอยู่ แล้วเมื่อคืนไม่ได้ว่าพี่ต้าร์ ไอ้ตอนว่าอยู่ คือบางคนเขามาท้ายๆ มันอาจจะจับต้นชนปลายแล้วก็พลิก
ถามว่าคุณเจนนี่คือใคร (พลิกกล้องให้เห็นเจนนี่) นี่ค่ะ อันนี้ค่ะคือพี่เจนนี่ หลายคนไปคิดว่า พี่ต้าร์ไปจีบพี่เจนนี่ หรือหวงหรือหึงหรืออะไร ไม่ใช่นะคะ พี่เจนนี่อยู่กับน้ำหวาน ทำงานกับน้ำหวานค่ะ น้ำหวานไม่เมาก็เหมือนเมานะ
คือต้องบอกก่อนว่าคำๆ นั้น มาจากมีคนมาคอมเมนต์แก้ตัวอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่น้ำหวานกำลังคุยอยู่ น้ำหวานก็เลยหันไปด่าพี่ต้าร์ซะเลย พี่ต้าร์เขาก็เลยงงๆ ไง ว่าเอ๊ะมันยังไม่ได้เกี่ยวกับเขา คือเรื่องครอบครัวเรา เขาจะมารู้ดีแทนหรืออะไรได้ยังไง ชมดีนัก พูดดีนัก เหมือนกับเราพูดไปเรื่อย ทั้งๆ ที่บางจุดบางจังหวะ ในหลายคนที่เมนต์มาเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ ไอ้คำนั้น มึงเป็นผัวที่เหี้xที่สุด คืออย่ามาชม อย่ามาอวย อย่ามาเวอร์จนเกินไป คนบ้าอะไรมันจะดีได้ตลอดเวลา มันก็มีบ้าง
(เรื่องคุณพ่อสามีบล็อกเบอร์?) ไม่ต้องเคลียร์ค่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนโทร.มาเอง ตอนวันก่อนนั้นที่น้ำหวานทะเลาะกับพี่ต้าร์ เขาก็โทร.มาเอง บอกว่าพ่อบล็อกนะ แล้วตอนนี้พ่อเปิดบล็อกแล้ว มีอะไรโทร.มาได้ น้ำหวานก็ไม่ได้โทร.ไปอยู่แล้ว ปกติไม่ได้โทร.ไปอยู่แล้ว เลยไม่รู้ว่าจะบล็อกทำไม ก็เลยบอกไปเลยบอกว่า อ๋อ ไม่โทร.ค่ะ เพราะว่าไม่ได้มีอะไรให้โทร. ถึงได้รู้ว่าบล็อกไงคะ
คือเขาเห็นทะเลาะกัน เขาก็คงกลัวเดี๋ยวจะโทร.มากวนหรือเปล่า แต่พ่อแม่น้ำหวานเขาก็สแตนบายออนคอล เวลาถ้าเกิดมีเรื่องมีปัญหาอะไรขึ้น เขาก็มาหาที่บ้านอยู่แล้ว น้ำหวานก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่น้ำหวานก็ไม่รู้ว่าบล็อกไง ไม่บอกน้ำหวานก็ได้ แบบปลดบล็อกเองก็ได้
(มีคนคอมเมนต์ว่าเมาหรือป่วย?) เอาจริงๆ นะ คนที่ไปวิจารณ์แล้วก็ไปดูเรื่องคนอื่น แล้วก็มานั่งเมนต์แบบนี้ น้ำหวานว่าเขาแหละป่วย คือบางทีทำจนเป็นกิจวัตร จนลืมว่ามาตรฐานของตัวเองว่าต่ำ เวลาใครเกิดเรื่องอะไร ไปเมนต์ไปว่า ไปร่วมกันด่าเขา คนพวกนี้ 1 ต้องที่บ้านมีปัญหา 2 ก็คือเป็นคนที่ขาด ขาดความสำคัญในสังคม ที่บ้านเขาอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้ เวลาเขาอยู่บ้าน
มันไม่มีครอบครัวใครหรอกค่ะ ที่อยู่กันแบบได้ 100% เต็ม แล้วมันไม่ทะเลาะกันเลย แล้วการทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องปกติ คุณไม่เคยทะเลาะกับใครเลยเหรอ อย่างบางครอบครัวดารา บอกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่คบกันมา น้ำหวานก็รู้จักครอบครัวนั้น แล้วคือรู้จักตั้งแต่เด็กเลยด้วย ก็รู้อยู่ว่าทะเลาะกัน แต่นั่นมันก็เป็นภาพที่คนในสังคมอยากเข้าใจ อยากฟัง แต่อีพอเรื่องเรียลไลฟ์ เรื่องความจริงในชีวิตของคน ไม่มีใครหรอกอยากฟัง อยากฟังอย่างมากก็นั่งสมน้ำหน้า หลายคนก็เตือนน้ำหวานว่าอย่าไปพูดเลย มีแต่คนสมน้ำหน้าหรืออะไร น้ำหวานก็ไม่ได้สนใจ ก็มันคือชีวิตจริง
ถามว่าสงสารลูกโตแล้วไหม น้ำหวานว่าเด็กสมัยใหม่ เด็ก Gen Z เขาเป็นเด็กที่มีความคิดมากกว่าเราอีก เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องมานั่งแคร์อะไรพวกนี้ เพราะน้ำหวานไม่ได้สอนให้ลูกนั่งแคร์อะไร ตัวน้ำหวานก็ไม่สน ถ้าคนมาด่ามาว่า อย่างมากถ้ารู้สึกเกินไปก็มีวิธีกำจัดให้มันออกไป
มีอะไรเยอะมากกว่านี้อีก แต่พูดในสิ่งที่รู้สึกอัดอั้นดีกว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไร ที่เมื่อวานคือมันมีการพิมพ์ที่เกี่ยวกับคนอื่นๆ มาด้วย แล้วคนที่พิมพ์ก็รู้สถานการณ์ดี เพราะเป็นคนใกล้ตัว น้ำหวานก็เลยขึ้น คือมีการพิมพ์มาก่อนหน้านั้น ไม่สังเกตเหรออยู่ดีๆ มันขึ้นมาได้ยังไง มันไม่ใช่น้ำหวานกับพี่ต้าร์ทะเลาะกันนะ
ทุกวันเกิดวันอะไร น้ำหวานจัดทำทุกอย่างส่งไปให้อย่างสมฐานะ ดูดีที่สุดแล้ว แต่อย่ามาบังคับให้น้ำหวานต้องทำอะไร คนในครอบครัวบอกได้ แต่อย่ามาเอ้อ…พรุ่งทำแบบนี้ๆ น้ำหวานไม่เอา เมื่อวานเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากแบบนี้ แล้วถ้าอะไรที่น้ำหวานพูดถึงสามี ว่าตรงนี้ไม่ดี ตรงนั้นไม่ดี คือก็ติชมกัน แล้วก็พูดเล่นกัน
ไปงานศพแบบเรียบร้อยดีๆ ยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลย มีญาติผู้ใหญ่เดินมาบอกว่า อย่าเฮี้ยวให้มากนักนะ แต่ก็ไม่ได้เถียงอะไรนะ ก็เงียบมาจนถึงจุดที่ระเบิดเลยไงคะ (ญาติฝั่งไหน?) ไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ฝั่งน้ำหวานแน่นอนค่ะ นั่งอยู่ดีๆ ก็เดินมาพูด แต่ถ้าเป็นตอนนี้น้ำหวานจะพูดตอบเลยนะ เพราะทนมาเยอะแล้ว
เรียกว่าใช้ความอดทนดีกว่า ไม่ได้โดนรังแก แต่เป็นผู้หญิงที่ต้องมีความอดทนสูง ใครไม่มาอยู่ตรงนี้ ไม่รู้หรอก ไม่เข้าใจหรอก คือน้ำหวานอึดอัด ถ้าเจอคนที่อยู่ต่อหน้าเราเป็นอีกอย่างหนึ่ง รักสารพัด พออยู่ลับหลังแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่ง น้ำหวานจะไม่ชอบ
(เราทนมาตลอดพอวันที่เราไม่ทน เราดูไม่ดีเฉยเลย?) ใช่ค่ะ ทนมาตลอดนะคะ แล้วน้ำหวานก็ไม่ได้เป็นคนสร้างภาพเป็น เป็นคนมีอารมณ์เหมือนปุถุชนปกติทั่วไป มีรัก มีโกรธ มีหลง มีดี มีไม่ดี แล้วจะให้เราทำยังไง โมโหก็ให้เก็บไว้ ไปกรี๊ดกับต้นไม้ มันก็ไม่ใช่ คนเรามันก็ต้องมีทางออก”