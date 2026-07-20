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“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางสาวรุจิรา  อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำลังขับเคลื่อนนโยบาย "ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ" เพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคม ควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่น คือ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบที่ยังคงรักษา  อัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งวิถีชีวิต บ้านเรือนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับสายน้ำ ซึ่งล้วนเป็นทุนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่
 
กิจกรรม "คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์ ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน" จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริง โดยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้เส้นทางวิถีคลอง เริ่มต้นที่ ตลาดน้ำโบราณวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน แหล่งรวมของดี ของอร่อย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนเศรษฐกิจฐานราก ก่อนล่องเรือตามคลองบางเชือกหนัง สู่ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง บ้านเรือนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรื่องราวที่สืบทอดจากคนรุ่นสู่รุ่น
 
หัวใจสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ หากแต่เป็นการสื่อสารให้เห็นว่า "สายน้ำ" คือโครงข่ายที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และอัตลักษณ์ของฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกัน คลองบางเชือกหนังจึงไม่ใช่เพียงเส้นทางคมนาคมในอดีต
แต่เป็นเส้นทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของหลายพื้นที่ ตั้งแต่ตลาดน้ำโบราณวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน, ชุมชนพูนบำเพ็ญ
เขตภาษีเจริญ และพื้นที่ริมคลองในเขตบางแค ซึ่งต่างมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายลำคลอง
 
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังมีศักยภาพในการต่อยอดสู่เครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ำในอนาคต เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไปยังตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีคลองที่ได้รับความนิยมของกรุงเทพมหานคร สะท้อนโอกาสในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงหลายย่าน หลายเขต และหลายชุมชนเข้าด้วยกัน อันจะช่วยกระจายรายได้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นตลอดแนวสายน้ำ
 
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ (Hardware)
การยกระดับภูมิทัศน์และพื้นที่ริมคลอง ด้านกิจกรรม (Software) การสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร และภูมิปัญญาของชุมชนและด้านการบริหารจัดการ (Orgware) ที่อาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนพื้นที่ร่วมกัน
 
กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แต่เป็นการทดลองต้นแบบของ "เครือข่ายย่านสร้างสรรค์ริมคลองฝั่งธนบุรี" ที่ใช้เรื่องราวของชุมชนเป็นจุดขาย ใช้สายน้ำเป็นเส้นทางเชื่อมโยง และใช้การสื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อยกระดับย่านให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
เมื่อคลองไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจร หากเป็นเส้นทางที่เชื่อมผู้คน เชื่อมชุมชน และเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
"คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์ ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน" จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของกรุงเทพมหานครในการเปลี่ยน
"อัตลักษณ์ของพื้นที่" ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และต่อยอดสู่เครือข่ายย่านสร้างสรรค์ริมคลองของฝั่งธนบุรี ซึ่งเชื่อมโยง
เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค ผ่านสายน้ำสายเดียวกัน สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต











“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี
“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี
“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี
“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี
“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี
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