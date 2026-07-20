“คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์  ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน”เชื่อมวิถีสายน้ำ สร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ฝั่งธนบุรี

นางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำลังขับเคลื่อนนโยบาย "ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ" เพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคม ควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่น คือ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบที่ยังคงรักษา อัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งวิถีชีวิต บ้านเรือนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับสายน้ำ ซึ่งล้วนเป็นทุนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่
กิจกรรม "คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์ ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน" จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริง โดยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้เส้นทางวิถีคลอง เริ่มต้นที่ ตลาดน้ำโบราณวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน แหล่งรวมของดี ของอร่อย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนเศรษฐกิจฐานราก ก่อนล่องเรือตามคลองบางเชือกหนัง สู่ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง บ้านเรือนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรื่องราวที่สืบทอดจากคนรุ่นสู่รุ่น
หัวใจสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ หากแต่เป็นการสื่อสารให้เห็นว่า "สายน้ำ" คือโครงข่ายที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และอัตลักษณ์ของฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกัน คลองบางเชือกหนังจึงไม่ใช่เพียงเส้นทางคมนาคมในอดีต
แต่เป็นเส้นทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของหลายพื้นที่ ตั้งแต่ตลาดน้ำโบราณวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน, ชุมชนพูนบำเพ็ญ
เขตภาษีเจริญ และพื้นที่ริมคลองในเขตบางแค ซึ่งต่างมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายลำคลอง
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังมีศักยภาพในการต่อยอดสู่เครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ำในอนาคต เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อไปยังตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีคลองที่ได้รับความนิยมของกรุงเทพมหานคร สะท้อนโอกาสในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงหลายย่าน หลายเขต และหลายชุมชนเข้าด้วยกัน อันจะช่วยกระจายรายได้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นตลอดแนวสายน้ำ
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ (Hardware)
การยกระดับภูมิทัศน์และพื้นที่ริมคลอง ด้านกิจกรรม (Software) การสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร และภูมิปัญญาของชุมชนและด้านการบริหารจัดการ (Orgware) ที่อาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน วัด ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนพื้นที่ร่วมกัน
กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แต่เป็นการทดลองต้นแบบของ "เครือข่ายย่านสร้างสรรค์ริมคลองฝั่งธนบุรี" ที่ใช้เรื่องราวของชุมชนเป็นจุดขาย ใช้สายน้ำเป็นเส้นทางเชื่อมโยง และใช้การสื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อยกระดับย่านให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เมื่อคลองไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจร หากเป็นเส้นทางที่เชื่อมผู้คน เชื่อมชุมชน และเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
"คลองเล่าเรื่อง เมืองเล่าเสน่ห์ ชวนลัดเลาะคลอง ค้นของดีชุมชน" จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของกรุงเทพมหานครในการเปลี่ยน
"อัตลักษณ์ของพื้นที่" ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และต่อยอดสู่เครือข่ายย่านสร้างสรรค์ริมคลองของฝั่งธนบุรี ซึ่งเชื่อมโยง
เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค ผ่านสายน้ำสายเดียวกัน สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต