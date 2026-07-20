"ไฮโซน้ำหวาน" เดือด เผย "นาวินต้าร์" อยากเลิกตลอดเวลาแต่อดทนเพราะลูก

“เจนนี่” คนสนิท “ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์” เตือนสติไฮโซน้ำหวาน ให้หยุดไลฟ์หวั่นจะทำครอบครัวพัง จนกลายเป็นเรื่องราวทะเลาะกันเดือด จนนาวินต้าร์ต้องมาห้ามทัพ
เจนนี่ : “พี่เจนนี่ขอโพเทค คุณน้ำหวานพอได้แล้ว ครอบครัวจะพังหมดแล้ว ต้องมีสติบ้าง คุณน้ำหวานไม่มีสติเลย ทำอะไรไม่รักครอบครัวเลย ไม่รักผัวตัวเองและไม่รักตัวเองด้วย ถ้าพี่ไม่รักคุณน้ำหวานพี่ก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะคะ แล้วเธอมีลูกตั้ง 3 คน มาทำแบบนี้ได้ยังไง ชีวิตตัวเองมันจะเป็นยังไง ทุกคนมีปัญหากันหมด แต่คุณน้ำหวานต้องมีสติ คุณไม่มีสติเลยตอนนี้”
น้ำหวาน : “น้ำหวานไม่พอ ครอบครัวจะพังก็พังสิ พี่เจนนี่ก็รักแต่พวกตัวเอง พี่เจนนี่อยู่กับน้ำหวานตลอดเวลาเหรอ รู้ไหมว่าอะไรที่น้ำหวานต้องเจอ พี่เจนนี่ตัดน้ำหวานออกไปจากชีวิตได้เลยค่ะ พี่เจนนี่ไม่เคยต้องมาเจอผู้ชายที่… พี่เจนรู้บ้างไหม”
นาวินต้าร์ เริ่มทนไม่ไหว เห็นเรื่องราวชักบานปลายเลยลุกไปห้ามทัพ เจนนี่กับน้ำหวาน แต่โดนเจนนี่ไล่ “คุณวินออกไป” ทำนาวินต้าร์ก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเหมือนกัน
นาวินต้าร์ : “ (ตะโกน) พอแล้ว หยุด ถ้าไม่หยุดวินก็ไม่เอาใครแล้ว พี่เจนนี่หยุด อย่ามาเป็นอย่างนี้ อยู่ดีๆ จะมามาทะเลาะกันเองทำไม พี่เจนนี่ไม่เอา เชื่อวิน”
เจนนี่ : “คุณวินออกไป คุณวินฟังนะ ให้เขาได้รู้บ้าง”
น้ำหวาน : “ถ้าพี่เจนนี่มีความเป็นลูกผู้หญิงอยู่ มันอยากเลิกกับน้ำหวานตลอดเวลา มันบอกว่ามันอยู่กับน้ำหวานเพราะลูก เพราะเป็นห่วงลูก เป็นพี่เจนนี้รับได้เหรอ ชีวิตน้ำหวานประสบความสำเร็จมาตลอด แต่พี่เจนนี่มาปกป้องมัน ฟัง! ฟัง! ฟัง! ”