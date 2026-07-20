ตำนานวงการบันเทิงฮ่องกง "เซี่ยเสียน" พ่อของ "เซี่ยถิงฟง" เสียชีวิตในวัย 89 ปี ครอบครัวเตรียมจัดพิธีเป็นการส่วนตัว

เซี่ยเสียน นักแสดงอาวุโสระดับตำนานของฮ่องกง เจ้าของฉายา “พี่สี่” เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านในวัย 89 ปี หลังสุขภาพทรุดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้าน เซี่ยถิงฟง รีบเดินทางกลับฮ่องกงเพื่อจัดการพิธีศพของคุณพ่อ
ครอบครัวของ เซี่ยเสียน หรือ แพทริก เซี่ย กา-ยุก ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม ยืนยันการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสชื่อดังในวัย 89 ปี โดยระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบที่บ้าน ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัว หลังมีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในแถลงการณ์ ครอบครัวกล่าวด้วยความอาลัยว่า เซี่ยเสียนประสบความสำเร็จอย่างสูงตลอดชีวิตการทำงานในฐานะนักแสดงและศิลปิน นอกจากได้รับความเคารพจากผลงานแล้ว เขายังเป็นที่รักจากเสน่ห์เฉพาะตัว ความหลงใหลในการใช้ชีวิต และบุคลิกที่ไม่เหมือนใคร พร้อมเชื่อว่าสไตล์และจิตวิญญาณของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมต่อไป
ด้าน เซี่ยถิงฟง นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเตรียมคอนเสิร์ต Evolution Nic Live ในเมืองชิงเต่า วันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม มีรายงานว่าเดินทางกลับฮ่องกงแล้ว เพื่อช่วยจัดการเรื่องพิธีศพของคุณพ่อ
แหล่งข่าวระบุว่า ครอบครัวจะจัดพิธีทั้งหมดเป็นการส่วนตัวตามความต้องการของเซี่ยเสียน ขณะที่ เซี่ยถิงถิง ลูกสาวอีกคนซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดากับสามีและลูกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเดินทางกลับฮ่องกงเพื่อกล่าวลาคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกัน
เซี่ยเสียนปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายตามรายงานเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะออกไปดื่มกาแฟกับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่งบนเดอะพีก โดยในเวลานั้นเขานั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้า รูปร่างดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด
แม้สุขภาพจะดูอ่อนแอลง แต่นักแสดงอาวุโสยังคงรักษาภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ สวมชุดวอร์มสีแดงเข้ม กางเกงสีน้ำเงิน หมวก แว่นกันแดด และไว้ผมหางม้าแบบที่ผู้ชมคุ้นเคย เขายังยิ้มและยินดีถ่ายภาพกับผู้ที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง
เซี่ยเสียนเป็นที่รู้จักในวงการฮ่องกงในฉายา “พี่สี่” หรือ Sei Gor และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่มีเสน่ห์โดดเด่นที่สุดคนหนึ่ง ทั้งจากบุคลิก มาดการแต่งตัว และผลงานการแสดงที่ยาวนานหลายทศวรรษ
ในช่วงหลัง เขาลดการปรากฏตัวต่อสาธารณชนลงมาก โดยผลงานสำคัญช่วงท้ายชีวิตคือภาพยนตร์เรื่อง Time ซึ่งส่งให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวที Hong Kong Film Awards เมื่อปี 2022 ก่อนจะไม่ได้รับงานแสดงเรื่องใหม่อีก
การจากไปของเซี่ยเสียนจึงถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงฮ่องกง ปิดฉากชีวิตของนักแสดงผู้มีทั้งผลงาน ความสำเร็จ และบุคลิกอันโดดเด่น ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมหลายรุ่น