เมื่อ “ดีเจต้นหอม” ลองใช้เอไอ! ใส่รูปตัวเองร่วมเฟรม “ณเดชน์-ญาญ่า-ลิซ่า” ผลลัพธ์ที่ได้คือ... ฮาแตก!

ทำเอาฮาอยู่ไม่น้อย หลังจาก “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” อยากมีส่วนร่วมในภาพงานวิวาห์ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซึ่งมี “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” และ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” ร่วมเฟรม งานนี้เจ้าตัวถึงขั้นส่งให้แชต GPT ทำรูปให้ตัวเองไปอยู่ร่วมเฟรมดังกล่าวด้วย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ทำเอาฮาแตก
“ขวาค่ะ ขวา !!! แยกญาญ่ากะลิซ่าไม่ออกพอทน มึงแยกเจ้าบ้าวกะเจ้าสาวละเอากูไปแทรกเนี่ยพอเลย !!! 😡 #สุ่มแซต GPT ได้ตัวซีเคร็ตมา”
งานนี้แม้แต่ ณเดชน์ คูกิมิยะ ยังเข้ามาส่งอีโมจิหัวเราะน้ำตาแตก ส่วนชาวเน็ตก็อดขำไม่ไหว เข้ามาเมนต์กันกระจาย