“ไฮโซน้ำหวาน” ระเบิดอารมณ์ครอบครัว “นาวินต้าร์” ทวงเงิน 25-30 บาท ทั้งที่ตนเลี้ยงข้าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสน

“ไฮโซน้ำหวาน” ระเบิดอารมณ์พูดหมดครอบครัว “นาวินต้าร์” ทวงเงินสามีตน 25-30 บาท ทั้งๆ ที่ที่ผ่านมาตนเลี้ยงข้าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสน สุดช้ำตอนทะเลาะกับสามี พ่อสามีไม่ช่วยอะไรแถมบล็อกเบอร์ตนอีก
ควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นสุขสันต์อยู่ดีๆ กลางดึกขณะไลฟ์สดขายของ “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี พยัคฆบุตร”ก็เก็บความอัดอั้นตันใจไว้ไม่อยู่ ระเบิดอารมณ์ใส่สามี “นาวินต้าร์ นาวิน เยาวพลกุล” ถึงครอบครัวสามี มาทวงเงินสามีตน 25-30 บาท ทั้งๆ ที่ผ่านมาตนเลี้ยงข้าวมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสน
น้ำหวาน : “มาทวงเงิน 25 บาท ขี้งก ไม่น่ารัก มาทวงเงินค่าไอติมกับพี่บ้าบออะไร น้องไม่ชอบ ไม่ได้มาทวงกับน้อง มาทวงกับน้อง น้องด่าแน่นอนค่ะ แต่มาทวงกับพี่คือ… ไปกินข้างกันมื้อละเป็นหมื่น ไอ้เชี่x ไอติม 40 กว่าบาทแม่xทวงเงิน มึงเป็นเหี้x อะไรวะ มึงเป็นน้องไม่ใช่เหรอ น่ารักเหรอแบบนี้ บ้านพี่ต้าร์ยืมเงินกัน 20-30 บาทยังต้องโอนคืนเลยค่ะ ตลกค่ะ”
นาวิน ต้าร์ : “มันเป็นอย่างนั้นมาไง มันเป็นอย่างนั้นของมันมาอยู่แล้ว”
น้ำหวาน : “รับไม่ได้ไงคะ ไม่เคยเจอ 20-30 บาทต้องโอนให้กัน พ่อแม่ที่ไหน ญาติพี่น้องที่ไหนวะ ไม่เคยเจอ ไม่น่ารักโอเคไหม”
นาวิน ต้าร์ : “โอเค ไม่ได้ว่าอะไร”
น้ำหวาน : “แบบนี้ไม่น่ารักสำหรับน้ำหวานค่ะ กูเลี้ยงมึงเป็นหมื่นเป็นแสน มึงมาทวง 25-30 บาทกับผัวกู ไม่โอเคค่ะ เลี้ยงมื้อละเป็นหมื่น มื้อละเป็นแสนไม่เคยเห็นต้องให้มาหารเลย 20-30 บาทอย่ามา มันคือจุดที่น้องไม่โอเค เลวก็เลวให้เห็นเลย วันเกิดพ่อแม่น้อง น้องให้พ่อแม่น้องยังไง น้องก็ให้พ่อแม่พี่เหมือนกัน วันปีใหม่ ตรุษจีน บ้าบออะไรน้ำหวานให้เช็กพ่อแม่น้ำหวานเท่าไหร่ น้ำหวานให้พ่อแม่พี่ต้าร์เหมือนกันทุกบาททุกสตางค์เท่ากัน น้องเลวตรงไหนบ้างพี่พูดมาสิ เอาแบบเรียลๆ เลย เอาความจริงมาพูดกันเลย”
นาวิน ต้าร์ : “ไม่มีเลย น้องไม่ได้ทำอะไรไม่ดี”
น้ำหวาน : “น้องจ่ายให้หมด กินอะไรสั่งได้เต็มที่ พี่ต้าร์เดินไปกินไอติม 25 บาท ต้องโอนคืนมันโอเคไหม พี่ต้าร์อย่าทำเป็นลืม อย่าทำเป็นโง่สิคะ”
นาวินต้าร์ : “พี่ก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร”
ระบายหมด “นาวินต้าร์” ปกป้องครอบครัวตัวเองมากกว่าตนที่เป็นเมีย จากนี้ไม่ขอเก็บ ซัดครอบครัวสามีเฮงซวย ขึ้นเสียงดังครอบครัวเราก็คือครอบครัวเรา
น้ำหวาน : “มันไม่โอเค อะไรที่พี่ต้องปกป้องน้อง พี่ไม่เคยปกป้องน้อง แต่อะไรที่พี่ต้องปกป้องพวกครอบครัวพี่ พี่ทำเต็มร้อย พี่ให้น้องพูดความจริงได้ไหม”
นาวิน ต้าร์ : “ได้สิ ได้เสมอ”
น้ำหวาน : “น้ำหวานทะเลาะกับพี่ต้าร์ พ่อพี่ต้าร์บล็อกเบอร์น้ำหวาน แล้วเราจะเลิกกันพ่อพี่ต้าร์ไม่ช่วยอะไรเลย น้ำหวานไม่ได้ทะเลาะกับสามีตัวเอง และไม่ได้ทะเลาะกับครอบครัวพี่ต้าร์นะคะ น้ำหวานยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่น้ำหวานต้องเก็บไว้เพราะครอบครัวเฮงซวย อันนี้พี่อนุญาตให้น้องพูดนะ น้องขอพูดตามความจริงนะ โอเคไหมคะ ให้น้องพูดได้มากกว่านี้น้องก็จะแฉให้มากกว่านี้อีกค่ะ ครอบครัวเราคือครอบครัวเรา”
นาวิน ต้าร์ : “พี่ก็จะคิดว่าครอบครัวเราอยู่ไง”
น้ำหวาน : “คิดไหมคะ”
นาวินต้าร์ : “คิดสิ”
น้ำหวาน : “(เสียงดังขึ้น) คิดไหมคะ”
นาวินต้าร์ : “คิด แต่น้องไม่คิดบ้าง…”
น้ำหวาน : “อีแป้งหอมมึงเป็นใครก่อน (หัวเราะ) ไม่เมาก็ป่วย กูเคยไปป่วยให้พ่อแม่มึงต้องสงสารกูเหรอวะ หรือกูเคยไปทำอะไรให้มึงต้องมา”
นาวินต้าร์ : “หึหึหึ แป้งหอมชีวิตดีมากเหรอ อินบ็อกซ์มาคุยกันซิ”
น้ำหวาน : “ตอนนี้ฉันอยู่ญี่ปุ่น ฉันไม่สนใจอยู่แล้ว กฎหมายฉันเป็นกฎหมายญี่ปุ่นค่ะ อีแป้งหอมมึงเป็นใครก่อนอีแป้งหอม”
และเมื่อมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่า “นาวิน ต้าร์” รักเมียสุดๆ “น้ำหวาน”
น้ำหวาน : “เหรอคะ ใครพูด ใครกล้าพูด มาดูไหมชีวิตจริง กล้าพูดเนอะเหมือนกับอยู่ใต้เตียง รักตรงไหนวะ อย่ามาพูด รักตรงไหนคะ เพราะว่าอีนี่มันกล้าพูดออกไลฟ์ไง มันไม่ได้เป็นดารา เดี๋ยวเอามันมาอยู่ในชีวิตจริงเลย”